Pourquoi les investisseurs devraient prendre les NFT au sérieux

Si vous avez suivi l’industrie de la cryptographie, vous avez peut-être remarqué un bourdonnement toujours aussi léger autour des jetons non fongibles, à moins que vous n’ayez été enfermé dans un bunker à l’épreuve de la NFT au cours de la dernière année.

Développés à l’origine pour être utilisés dans les jeux de cartes à collectionner, les NFT peuvent représenter tous les actifs uniques dont la rareté et la propriété peuvent être prouvées sur une blockchain. Le développement de la technologie a depuis vu les NFT être utilisés pour une multitude d’actifs dans le jeu, d’objets de collection numériques, d’œuvres d’art uniques et bien plus encore.

Mais si votre nom de famille n’est pas Guggenheim, vous ne comprenez pas pourquoi les adultes adultes sont si excités Docteur Who ou Star Trek, et votre carrière de joueur consiste à télécharger brièvement Candy Crush sur votre téléphone portable, pourquoi devriez-vous vous en soucier?

Eh bien, parce que certains de ces actifs numériques se vendent pour des sommes d’argent obscènes. Et si vous lisez ceci, il est tout à fait raisonnable de suggérer que vous êtes probablement intéressé par les actifs numériques et les opportunités qu’ils présentent.

Tout ce qui brille n’est pas d’or

Bien sûr, lorsque des sommes d’argent obscènes sont sur la table (et apparemment pour quelque chose d’aussi simple que de frapper un vieux tweet sur la blockchain), alors chaque chancer à deux bits et leurs mamans, d’Anaheim à Zanzibar, essaieront de participer. l’action.

La ruée vers l’or qui a suivi a vu le marché en plein essor du NFT par rapport à la bulle initiale de l’offre de pièces de monnaie de 2017. Tout le monde, du créateur de Litecoin (LTC) Charlie Lee à la BBC, a mis en garde contre le potentiel d’éclatement imminent de la bulle NFT. Ironiquement, Lee, dans le processus, a créé un NFT qui s’est finalement vendu pour 5 Ether (ETH) et a sans doute une valeur réelle, compte tenu de son statut dans l’industrie de la cryptographie.

Comme le boom des ICO, il existe certainement des projets de valeur douteuse; bien que cette fois-ci, évaluer cette valeur est souvent un peu plus subjectif que de simplement faire preuve de diligence raisonnable sur le énième projet de jeton d’utilité ce mois-ci.

Contrairement au boom des ICO, les NFT ont le potentiel d’atteindre beaucoup plus loin qu’un assortiment de libertins, d’investisseurs avant-gardistes et de nerds de la technologie, et d’apporter la technologie de la blockchain, et finalement sa méthode de paiement préférée, la crypto-monnaie, devant un public beaucoup plus large.

Une scène émergente s’est constituée autour du trading de NFT comme stratégie d’investissement principale. Certains des principaux acteurs du secteur ont répondu à une question de Cointelegraph sur: «Pourquoi les investisseurs devraient-ils prêter attention aux NFT?»

C’est la prochaine grande chose, tu sais

Danny est un passionné d’art et investit dans des objets de collection haut de gamme, des terres virtuelles et de l’art sur les blockchains depuis deux ans. Il a d’abord découvert Bitcoin (BTC) en 2013, et après avoir vu comment la crypto-monnaie radicalisait le monde de la finance, il était convaincu que «les NFT finiraient par symboliser tout le reste».

«Investir dans quelque chose qui a le potentiel de se généraliser, tout en soutenant les [artists] et les projets, était un scénario gagnant / gagnant », a-t-il déclaré. Danny pense que nous n’en sommes encore qu’aux premiers stades de l’adoption de la NFT et qu ‘«il y a encore beaucoup d’opportunités et d’innovation dans l’espace NFT.»

Zurab Kazhiloti dirige Bitscale Capital, qui soutient plusieurs projets liés à la NFT, dont Flamingo DAO, une organisation numérique autonome se concentrant uniquement sur l’investissement dans les actifs NFT. Il pense que tous ceux qui ont déjà envisagé d’investir dans l’art devraient prêter attention au marché des NFT:

«Les collectionneurs peuvent obtenir des œuvres d’art incroyables sans quitter leur domicile, et les artistes peuvent toucher un public beaucoup plus large et monétiser davantage leur art.»

Il a également déclaré que «le sentiment satisfaisant de propriété numérique est quelque chose que les gens aiment vraiment».

Mais je n’ai pas de diplôme d’histoire de l’art

Alors, que ce soit pour l’art, le plaisir ou le profit, si l’on veut se lancer dans les NFT … comment commencer? Comment tamisez-vous les Hashmasks des Trashmasks (marque déposée, avant que quiconque n’ait des idées).

Andrew Steinwold, associé directeur du fonds d’investissement spécialisé NFT Sfermion, adopte une approche strictement rationnelle et distille les informations dans ses principes fondamentaux. Il s’agit de l’équipe (ou de l’artiste), du produit, de l’économie des jetons, de la communauté, du marché, des données et des risques. Ensuite, il doit considérer quels actifs sont disponibles:

« Certains projets – c’est facile parce qu’ils ont un actif investissable (la terre virtuelle a des NFT de terre), mais pour d’autres projets, c’est assez difficile car ils ont de nombreux types d’actifs différents (terres, objets, créatures, jetons, etc.). »

Priyanka Desai, vice-présidente des opérations chez Flamingo DAO, estime également que les investisseurs devraient creuser profondément, mais en jouant pour découvrir les mécanismes de chaque chose. «Tout commence comme un jouet», a-t-elle déclaré, expliquant à Cointelegraph que de nombreux membres se penchent sur la mécanique pour voir comment eux-mêmes l’utiliseraient.

Danny aime prendre en compte les références, l’adéquation du marché et l’esthétique d’un projet potentiel, avec un penchant particulier pour l’art et les objets de collection ayant une sorte d’importance historique ou innovante:

«J’aime particulièrement les œuvres d’art que je peux afficher sur mon mur pour lancer une conversation avec les invités, car la plupart de mes amis du monde réel commencent à peine à se concentrer sur la cryptographie, sans parler des NFT.»

À la recherche de la prochaine grande chose

Alors, quelle est la prochaine étape pour la scène NFT et, en effet, le marché? Quel avenir pour les jetons non fongibles? Desai pense que les NFT entraîneront une forte augmentation de l’adoption globale de la cryptographie, affirmant: « C’est digeste, et les médias et le divertissement font partie de la vie. »

En outre, la célèbre maison de vente aux enchères Christie’s vient de vendre sa première œuvre d’art purement numérique basée sur la NFT, alors que les «5000 premiers jours» de Beeple se sont vendus à plus de 69 millions de dollars, et Desai pense que le dalliance de la crypto avec le monde de l’art pourrait conduire à l’acceptation des principales crypto-monnaies art.

Danny a déclaré que cette voie vers l’adoption de masse était déjà en cours, les influenceurs et les artistes commençant à utiliser les flux de revenus NFT grâce à l’engagement direct de la communauté et des abonnés. Il note que «les gens veulent soutenir leur influenceur, artiste, acteur, etc. préféré, ce qui accroît la curiosité pour l’espace NFT».

Il aimerait cependant voir l’adoption simplifiée «au point que les utilisateurs n’aient pas à se soucier d’acheter une crypto-monnaie particulière, d’installer un plugin de navigateur, puis d’essayer de comprendre les frais de gaz».

Danny examine également avec intérêt l’élément « jouer pour gagner » du jeu blockchain, affirmant que la promesse de ces mécanismes de fournir à quiconque dans le monde la possibilité de gagner sa vie tout en participant à un environnement social est très puissante. Cela seul sera un moteur de croissance substantiel au cours des prochaines années.

Kazhiloti souligne que #NFT a récemment inversé #DeFi sur les tendances de recherche Google, et il est impressionné par la rapidité avec laquelle les NFT arrivent à la vue des collectionneurs réguliers. Il estime que «de faibles barrières à l’entrée et un accès facile à la plupart des collections» sont les catalyseurs d’une telle croissance.

Steinwold pense que les NFT deviendront l’un des plus grands marchés au monde: «Nous ne sommes même pas encore dans la première manche, alors jouez à des jeux à long terme avec des gens de longue date.» Il estime que les NFT sont plus humains et accessibles que certains des concepts difficiles à comprendre du marché de la cryptographie. Il a également déclaré que les investisseurs devraient prêter attention à ce que les NFT permettent:

«Soudainement, chaque élément numérique pourrait être transformé en un bien échangeable. Cela signifie que l’Internet des marchandises est maintenant là et qu’il aura des ramifications énormes pour notre avenir. »

La crème monte toujours

Le marché du NFT connaît certainement la croissance explosive que les ICO ont connue en 2017, même si jusqu’où cela peut aller, seul le temps le dira. Les investisseurs professionnels estiment que l’augmentation de l’adoption ne fait que commencer et que l’acceptation potentielle du grand public est à l’horizon. Mais un cynique peut prétendre qu’il aurait pu vous dire que …

Il ne montre certainement aucun signe d’arrêt prochain et si quelque chose semble s’accélérer. Va-t-il s’étirer et éclater? Dans ce cas, on pourrait imaginer que, à l’instar du boom des ICO, les actifs les plus valables auront toujours de la valeur de l’autre côté.

Ou le marché arrivera-t-il à maturité assez rapidement pour commencer à trier naturellement le blé de l’ivraie et développer des systèmes de valorisation et de soutien qui suivent le rythme de sa croissance? Quoi qu’il en soit, nous nous retrouvons avec une adoption beaucoup plus grande et plus courante de la technologie blockchain et de la cryptographie.