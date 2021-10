Pourquoi les investisseurs devraient toujours conserver les actions PLTR maintenant

Après avoir rompu une résistance majeure en août, Palantir (NYSE :PLTR) est en passe de dépasser son plus haut de 52 semaines. Les Reddit favori est d’attirer les acheteurs après un récent accord avec Wejo, un leader mondial des données de véhicules connectés.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

L’alliance de Palantir avec Wejo est importante, même si l’accord aura une valeur financière limitée pour Palantir dans un avenir proche.

L’affaire a levé le stock PLTR

Palantir travaillera avec Wejo pour développer un écosystème de données intégré pour l’industrie automobile. L’entrée de Palantir sur ce marché a rendu les investisseurs plus optimistes sur les actions PLTR. Les grandes entreprises, y compris Nvidia (NASDAQ :NVDA) et Tesla (NASDAQ :TSLA), fonctionnent avec les données intégrées des autos. Leurs valorisations riches justifient le récent rallye de l’action Palantir.

La plate-forme Foundry de Palantir utilisera l’ensemble de données de Wejo, qui collecte quotidiennement plus de 16 milliards de points de données à partir de 11 millions de véhicules. Wejo a déclaré avoir déjà obtenu plus de 10 000 milliards de points de données à partir de 48 milliards de trajets de véhicules connectés.

Grâce à cette alliance, les fournisseurs de pièces détachées auront une meilleure idée de la qualité de leurs composants et les régulateurs comprendront mieux la conduite autonome. Les entreprises ont déclaré qu’elles aideraient également les villes à investir plus efficacement dans les infrastructures des villes intelligentes.

Sarah Larner, vice-présidente exécutive de la stratégie et de l’innovation chez Wejo, a déclaré : « le partenariat accélère les précieuses informations sur les données des véhicules connectés que nous pouvons fournir ». Actuellement, Wejo dispose de nombreuses données, mais la société a besoin de Palantir pour analyser les informations.

Opportunité

Les investisseurs qui recherchent une exposition au secteur des logiciels en tant que service automobile devraient envisager de prendre une position haussière sur l’action PLTR. Le partenariat démontrera la valeur de Palantir pour l’industrie automobile et pourrait conduire à de gros contrats pour l’entreprise avec des fournisseurs automobiles, des constructeurs automobiles et des entreprises développant des puces pour véhicules autonomes.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de Palantir a bondi de 49 % en glissement annuel à 376 millions de dollars, et sa clientèle a augmenté de 13 % par rapport au premier trimestre. La croissance de sa clientèle et de ses ventes devrait s’accélérer au cours de la prochaine année, car l’accord avec Wejo élargira son marché cible.

Pendant ce temps, l’armée américaine utilise l’IA Edge de Palantir, fournie via son produit Apollo. Par exemple, sa technologie fonctionne à bord d’hélicoptères militaires de pointe et de bateaux utilisés dans des opérations spéciales.

En raison de la nécessité d’analyser les programmes de vaccination Covid-19, Palantir devient une solution importante pour les entreprises de santé. Le directeur de l’exploitation de Palantir, Shyam Sankar, a déclaré que ses revenus à l’étranger s’accélèrent, à mesure que ses ventes de soins de santé augmentent.

Palantir est avant-gardiste en raison de la façon dont il gère les erreurs. Sankar a dit : « Le vieux monde, il est obsédé par l’exactitude des prévisions. Le nouveau monde dépend de la façon dont vous gérez l’erreur dans vos prévisions. L’erreur est le signal, l’erreur est l’opportunité de gagner. Les soins de santé ne seront plus jamais les mêmes.

Transformer les industries

Le produit Foundry de Palantir aidera les entreprises à transformer les industries et à en créer de nouvelles. Par exemple, Palantir collabore avec des clients dans les secteurs de la thérapie cellulaire et de l’informatique quantique. Au fur et à mesure que les clients se familiariseront avec la technologie de pointe de Palantir, ils utiliseront plus largement son produit Foundry.

Les analystes sont divisés sur la juste valeur de Palantir. L’action a trois notes de « vente » et une seule note d’« achat », selon Tipranks. Leur objectif de cours moyen sur les actions n’est que de 24,00 $. Wall Street est probablement mal à l’aise avec la riche valorisation de Palantir. L’action se négocie à un ratio cours-ventes d’environ 40 fois. Les bénéfices de Nvidia sont plus élevés et le ratio P/S de l’action NVDA est d’environ 25 fois. Salesforce.com (NYSE :CRM) l’action a récemment atteint des sommets de 52 semaines et son ratio P/S est au plus bas.

Palantir aura besoin de plus que du battage publicitaire et des promesses de futurs contrats géants pour convaincre les analystes de devenir optimistes sur ses actions. Les investisseurs qui considèrent les actions PLTR comme surévaluées doivent attendre que les actions baissent avant de commencer une position sur celles-ci. Pour justifier sa valorisation actuelle, la société doit dépasser son objectif de taux de croissance annuel de 30% ou plus de 2021 à 2025.

Selon un modèle de sortie des revenus de flux de trésorerie actualisés sur cinq ans, décrit ci-dessous et basé sur un généreux multiple de revenus du terminal de 14,5 fois, l’action PLTR vaut environ 28 $ par action.

Métrique

Varier

Conclusion

Taux d’actualisation 7,0 % – 5,0 % 6,00 % Revenu terminal Multiple 10,0x – 16,0x 14,5x Juste valeur 19,62 $ – 31,59 $ 27,90 $

Modèle avec l’aimable autorisation de finbox

La ligne de fond

Palantir ressemble à un investissement sans risque. Le titre a une faible volatilité et de nombreux investisseurs semblent confiants que les contrats de la société seront renouvelés à des taux plus élevés. À mesure que Palantir ajoute plus de clients sur plus de marchés, ses revenus potentiels augmenteront.

Palantir est un stock de logiciels que les investisseurs devraient conserver. Les entreprises Fortune 500 remarquent l’entreprise. Finalement, il remportera des contrats avec certains d’entre eux. D’ici là, Palantir est en passe de bénéficier d’une activité récurrente saine auprès de ses clients des secteurs de la santé et de l’armée.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.