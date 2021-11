Pourquoi les investisseurs du millénaire ont besoin d’un nouvel écosystème d’investissement

Avec des revenus croissants et des dépenses moindres, en particulier au cours des 15 derniers mois, les investisseurs réalisent la valeur de l’allocation d’actifs et les préservent pour les gains à long terme par rapport aux gains à court terme. (Photo : REUTERS)

Par Vasanth Kamath

2020 a apporté avec elle une vague de nouveaux entrants (les comptes d’investisseurs actifs ont atteint 10,4 millions l’année dernière) dans l’espace d’investissement indien, dont beaucoup sont jeunes et ennuyés et sont passés à l’investissement actif alors que l’accès en ligne et l’adoption d’Internet se sont approfondis. le pays. Avec une moyenne d’âge de 28 ans, les milléniaux indiens inaugurent désormais un changement rapide dans la psyché de l’investissement dans le commerce de détail du pays. Les milléniaux et les générations de la génération Z sont le prochain moteur de croissance pour les fonds d’investissement et l’économie en général et sont enthousiasmés par les nouveaux outils d’investissement qui peuvent les aider à générer de l’argent à court et à moyen terme avec une liquidité instantanée et un minimum de garanties, plutôt que bloquer leur revenu disponible dans un avenir prévisible. Ils rejettent également les idées d’investissement traditionnelles en faveur des avenues numériques contemporaines telles que les FIA, les fonds communs de placement, la cryptographie et les petits boîtiers, et al.

Nous assistons à un intérêt sans précédent pour les marchés des capitaux, les investisseurs de détail ouvrant de nouveaux demats avec une moyenne de 13 lakh de nouveaux comptes demat ouverts chaque mois depuis avril 2021. La part de marché du commerce de détail dans le chiffre d’affaires atteint un niveau record et le nombre de nouveaux courtiers, les plateformes de distribution explosent.

Ces nouveaux investisseurs méritent un nouvel écosystème d’investissement à travers les produits, les expositions, les outils et les plateformes en raison du nouveau comportement d’investissement sur les marchés.

L’écart de génération

En retard, nous avons constaté une augmentation des nouvelles options telles que le courtage en ligne simple, qui sont ouvertes même aux personnes inexpérimentées. Aujourd’hui, il est possible d’ouvrir des comptes et de créer un plan financier global en quelques clics sur son écran. L’ancienne génération reste cependant réticente à l’idée de passer de ses agents de confiance à un écosystème financier entièrement numérique. Ils se concentrent toujours sur les rendements maximaux des appels d’actions. D’un autre côté, les millennials ont besoin d’un meilleur endroit pour garer leur argent avec plus de transparence. Avec autant d’informations disponibles, les millennials sont prêts à payer un supplément pour des recherches et des conseils de qualité, ce qui conduit les acteurs d’aujourd’hui à proposer non seulement des produits d’investissement financier, mais également des connaissances sur ces produits. La génération Y, suivie de la génération Z, est également la première génération à avoir la technologie à portée de main, ce qui leur simplifie l’argent, ce qui signifie qu’elles se concentrent davantage sur tout et n’importe quoi de numérique.

La gratification instantanée est très importante pour les nouveaux millénaires. Cela se voit dans différentes industries et secteurs verticaux de services, notamment la livraison de nourriture, les achats, la publication de contenu, etc. Les produits qui permettent cela et éliminent les frictions de différentes pièces sont largement utilisés. De même, dans les investissements, la liquidité et la vitesse de transaction deviennent essentielles à l’expérience d’un utilisateur. Par conséquent, les ETF se développent plus rapidement que les fonds communs de placement, car les investisseurs peuvent obtenir le prix en temps réel et la commande est effectuée immédiatement. Les interfaces qui continueront à éliminer les frictions et à permettre une expérience plus rapide auront plus de traction

Les transactions financières numériques ont connu une adoption remarquable au cours des dernières années à travers les paiements, la prise de prêts, l’achat d’assurance ou même les investissements. Le trading sur mobile et Internet représente environ 31,83% du mode de trading selon NSE. Les expériences qui fournissent des UX complètes axées sur le numérique, telles que les courtiers axés sur le numérique, notamment Zerodha, Upstox et des acteurs comme Angel, etc., qui passent entièrement au numérique continueront de gagner des parts de marché et de croître plus rapidement.

Les actifs physiques tels que les dépôts bancaires, l’or, les fonds communs de placement et l’immobilier sont passés au second plan et les investisseurs ne viennent plus naturellement vers eux. Exemple concret – en 2020, l’immobilier en capital-investissement en Inde a connu une baisse par rapport à la valeur d’investissement de l’année précédente de 2 946 millions de dollars US, à 2 308 millions de dollars US. Les investissements à long terme dans les fonds de retraite sont devenus moins attrayants, même dans un pays comme le nôtre qui ne dispose pas d’une ligne de crédit formelle définie. Selon l’enquête 2020 sur les fonds communs de placement réalisée par PGIM India, 51% des Indiens urbains interrogés n’avaient élaboré aucun plan de retraite.

Tout cela engendre la nécessité de fournir aux millennials un écosystème d’investissement adapté à leurs habitudes, offrant un accès rentable au marché. Les décisions personnelles et sociales des millennials et de la génération Z sont mobiles, tout comme leur monde financier. Pendant la pandémie, la façon dont la génération Y a géré et continue de gérer ses dépenses est également très différente de celle du début de la décennie.

De nos jours, les utilisateurs veulent être impliqués dans tous les aspects de tout processus de transaction/prise de décision. Par conséquent, les outils de bricolage qui permettent aux utilisateurs d’étudier différents scénarios et de faire leurs propres recherches sont de plus en plus utilisés. Même dans les produits d’investissement, offrir une visibilité et une personnalisation complètes est devenu essentiel, là où des instruments d’investissement aussi petits ont une longueur d’avance. Il existe également un besoin croissant d’une couche de conseil/expert, et davantage d’AIR ne seraient utiles que lorsqu’elles pourraient fournir une vue complète des allocations et des plans tout en laissant à l’utilisateur la latitude de comprendre puis de décider.

Du passif à l’actif

Les Millennials ont été qualifiés de perturbateurs à plus d’un titre, ils s’inquiètent du changement climatique, ils s’expriment sur les mauvaises politiques de l’entreprise, placent l’éthique au-dessus des profits et se préoccupent des questions sociales. 85% des millennials préfèrent faire des investissements durables, selon une étude de 2019 de Morgan Stanley. Pour répondre à ce même comportement, les acteurs de l’espace financier d’aujourd’hui ont également été en mesure d’offrir des produits pour renforcer ces préférences d’investissement d’impact. Les millennials veulent participer à la transformation des actifs plutôt que de les posséder et vraiment faire partie de quelque chose de significatif. Ils sont prêts à brouiller les frontières entre les investissements et les métiers. En termes de portefeuille, il est possible que les millennials renoncent totalement aux actions publiques par rapport aux générations précédentes.

Capter le marché

Avec des revenus croissants et des dépenses moindres, en particulier au cours des 15 derniers mois, les investisseurs réalisent la valeur de l’allocation d’actifs et les préservent pour les gains à long terme par rapport aux gains à court terme. D’où des expositions considérées comme volatiles et risquées à court terme, mais qui créent de la valeur à long terme dans le portefeuille individuel. Actions – à la fois domestiques, mondiales, crypto, private equity/start-ups sont devenues une partie beaucoup plus importante des allocations de l’investisseur moyen. Les produits et plateformes tels que Mirae FANG+, les actifs cryptographiques, les petits boîtiers, AngelList se sont développés pour permettre des stratégies intéressantes et différenciées et offrir un moyen transparent pour les investisseurs de participer.

Pas étonnant qu’il existe une gamme de solutions financières innovantes qui s’adaptent à l’allocation d’actifs pour la génération du millénaire, ce qui permet à la génération Z de prendre plus facilement le relais.

(Vasanth Kamath est le fondateur et PDG de Smallcase. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.