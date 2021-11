Pourquoi les investisseurs en actions TLRY ne devraient pas parier sur la légalisation de la marijuana aux États-Unis

Producteur et transformateur canadien de marijuana Tilray (NASDAQ :TLRY) est entré dans l’histoire en juillet 2018 lorsqu’il est devenu la première société de cannabis pure-play à être cotée en bourse sur une grande bourse américaine. À peine trois mois plus tard, le gouvernement canadien a légalisé la marijuana à des fins récréatives, en plus de l’usage médical déjà légalisé. L’action TLRY, qui est devenue publique à 17 $ par action, a atteint un sommet historique de 178,85 $, pour un gain de plus de 950%.

Source : Shutterstock

Les investisseurs ont peut-être pris un peu d’avance sur eux-mêmes, car les actions ont rapidement chuté de ce sommet élevé. L’action TLRY se négocie actuellement autour de 12,50 $, et c’est après la pop de plus de 15 % d’aujourd’hui.

Comme vous pouvez le deviner, le stock TLRY n’est pas étranger aux fluctuations sauvages. Par exemple, les actions ont grimpé de plus de 150% en une semaine plus tôt cette année, alors que les commerçants de mèmes semblaient installer leurs sites sur la société. Les actions de TLRY ont connu des compressions courtes similaires à plusieurs reprises en 2021, bien qu’elles aient été de moindre ampleur.

Le véritable catalyseur que de nombreux investisseurs espèrent est que les bons vieux États-Unis donnent le feu vert aux choses vertes.

Pourquoi la légalisation américaine est importante

Alors que le Canada est un pays immense en termes de portée géographique, il est assez petit en termes de taille de la population. On parle d’un peu plus de 38 millions de personnes. La population américaine est d’environ 331 millions, selon le US Census Bureau. Ainsi, la légalisation fédérale aux États-Unis présenterait une énorme opportunité pour les entreprises de cannabis.

Un sondage Gallup de 2019 a révélé que « 12% des adultes américains ont déclaré fumer de la marijuana, un pourcentage qui est essentiellement inchangé depuis 2015 ». Étant donné que la population adulte aux États-Unis est de 258,3 millions, selon le Census Bureau, cela se traduit par près de 31 millions de personnes qui fument de l’herbe, soit à peu près le même nombre que l’ensemble de la population adulte du Canada.

En outre, alors que le secteur du cannabis continue de se développer pour inclure davantage de méthodes de consommation, ainsi que des produits non psychoactifs comme le cannabidiol (CBD), le marché total adressable est en expansion.

En mai, Tilray a fusionné avec une autre société canadienne de cannabis, Aphria, créant la plus grande société de cannabis au monde en termes de chiffre d’affaires. Dans un communiqué de presse publié par la société, le PDG Irwin Simon a déclaré que le nouveau Tilray dispose d’un « portefeuille organisé de diverses marques et produits de cannabis à usage médical et adulte, un réseau de distribution multicontinental et une structure de capital solide pour financer notre expansion mondiale. stratégie et offrir une rentabilité soutenue et une valeur à long terme pour nos parties prenantes.

Dans une interview avec Bloomberg après la fusion, Simon a décrit sa stratégie à trois volets pour l’expansion mondiale.

Tilray vise à capturer une part de 30 % du marché canadien de l’utilisation par les adultes, en hausse de 17 % à 18 % au moment de la fusion, selon Simon. Elle espère y parvenir en développant ses marques et en développant de nouveaux produits, notamment des boissons et des produits comestibles. La société souhaite également utiliser son système de distribution actuel pour vendre plus de marijuana médicale en Europe.

Mais ce sont les États-Unis où se trouve la plus grande opportunité, à condition que l’oncle Sam s’inspire de son voisin du nord.

Simon a déclaré : « Nous aurons des produits de consommation prêts à être utilisés à des fins récréatives aux États-Unis une fois la légalisation effectuée. Nous chercherons à faire une acquisition dans le monde des biens de consommation emballés qui nous aidera à nous lancer dans le cannabis récréatif. Nous pouvons également faire quelque chose dans le monde médical aux États-Unis, par exemple, une crème topique. »

Mais quelles sont les chances que les États-Unis passent au vert ?

La légalisation américaine loin d’être une chose sûre

Jusqu’à présent, 36 États et le District de Columbia ont légalisé la marijuana à des fins médicales, tandis que l’utilisation récréative est légale dans 19 États, plus DC.

Des questions liées à la décriminalisation et à l’utilisation récréative font leur apparition dans les bulletins de vote à travers le pays. Plus récemment, 70 % des électeurs de Philadelphie ont déclaré que la ville devrait faire pression pour la légalisation de la marijuana à des fins récréatives au niveau de l’État.

La tendance est claire. Plus tôt cette année, le Pew Research Center a révélé que « les Américains disent massivement que la marijuana devrait être légale à des fins récréatives ou médicales ».

L’action TLRY semble une proposition haussière avant les appels croissants à la légalisation fédérale. Cependant, c’est loin d’être une affaire conclue, même avec les démocrates aux commandes.

L’une des raisons pour lesquelles les électeurs étaient enthousiasmés par une administration démocrate était l’espoir d’une légalisation du cannabis. Alors que le président Joe Biden n’est pas allé aussi loin que certains candidats, il a déclaré lors de la campagne électorale qu’il soutenait la dépénalisation. Pourtant, les démocrates contrôlent le gouvernement par la plus petite des marges et beaucoup ne sont pas désireux de faire bouger le bateau de peur que cela ne nuise à leurs chances de réélection.

Cependant, il semble qu’il puisse y avoir un soutien croissant pour la légalisation à droite. Vendredi, un projet de loi de la représentante Nancy Mace, une républicaine de Caroline du Sud, a été divulgué. L’avant-projet est un compromis qui ne va pas aussi loin que le projet de loi fédéral des démocrates sur la légalisation de la marijuana, mais cela peut être un grand pas vers l’adoption de quelque chose.

Le résultat sur le stock TLRY

Le public et un nombre croissant de politiciens semblent soutenir la légalisation de la marijuana. Mais supposer que c’est une chose sûre est une erreur.

Si vous aimez le stock TLRY, vous devez baser vos évaluations prospectives sur la possibilité que la légalisation fédérale ne se produise pas. Si c’est le cas, ce sera un bon bonus. Si ce n’est pas le cas, au moins tu seras préparé.

À la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.