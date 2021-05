Pourquoi les investisseurs en crypto devraient-ils ajouter du litecoin pour booster leurs portefeuilles?

Litecoin (CCC:LTC-USD) a été l’un des jeux cryptographiques les plus performants de l’année écoulée. Ses rendements sur 12 mois sont à un incroyable 548%, surpassant le leader de l’industrie en Bitcoin (CCC:BTC-USD) pendant la même période. Souvent décrite comme Bitcoin-lite, la crypto a été considérée comme étant en coopération avec Bitcoin. Cependant, ses caractéristiques uniques, ses performances exceptionnelles et ses perspectives plus brillantes suggèrent qu’il pourrait devenir le moyen d’échange privilégié pour les utilisateurs de crypto.

Source: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Litecoin a été lancé en 2011 par l’ingénieur en logiciel Charlie Lee en tant que monnaie numérique open source et peer-to-peer. Il était destiné à servir d ‘«argent à l’or de Bitcoin» et est essentiellement une fourchette logicielle du géant de la cryptographie. Cependant, il présente quelques distinctions, qui l’ont rendu plus accessible et viable pour les utilisateurs de monnaie numérique.

Il a perdu plus de 3,5% de sa valeur au cours du mois dernier. Ceci est conforme au marché, qui a eu du mal à prendre de l’élan au cours des dernières semaines. Cependant, les vents contraires sont tous temporaires et LTC devrait à nouveau être de retour sur des chemins gagnants. La plupart des analystes sont optimistes quant à ses perspectives jusqu’à présent, ce qui en fait l’un des meilleurs investissements du secteur.

Cela étant dit, plongeons directement dans les différenciateurs clés du Litecoin et de ses prévisions de prix.

Litecoin contre Bitcoin

Bien que Litecoin soit connu comme étant simplement une émanation de Bitcoin, peu de caractéristiques distinctives rendent Litecoin plus attrayant. Premièrement, Litecoin donne la priorité à la vitesse de transaction et a un avantage significatif sur Bitcoin dans ce domaine. Par exemple, le temps de transaction Bitcoin est d’environ neuf minutes par transaction en fonction du trafic réseau, tandis que pour Litecoin, il est d’environ 2,5 minutes.

De plus, il comporte des frais inférieurs à ceux du Bitcoin, en moyenne autour de 0,0002 LTC par transaction. Pour Bitcoin, les frais sont d’environ 0,00025 BTC ou plus en fonction de la congestion du réseau. De plus, les frais de Bitcoins continuent d’augmenter en fonction de leur prix élevé.

De plus, l’offre de Bitcoin est nettement inférieure à celle de Litecoin. Le réseau Bitcoin est limité à 21 millions de pièces, tandis que le Litecoin peut accueillir près de 84 millions de pièces. Cependant, comme les deux cryptos peuvent être divisibles en quantités presque infinitésimales, les effets réels de l’écart d’approvisionnement sont négligeables. De plus, Bitcoin utilise l’algorithme SHA-256 de longue date, tandis que Litecoin est construit sur un algorithme relativement nouveau appelé Scrypt. Les monnaies numériques basées sur Scrypt ont tendance à être plus accessibles aux mineurs.

Prédiction de prix

Les spécialistes de la cryptographie sont optimistes quant au potentiel de Litecoin d’atteindre de nouveaux sommets cette année et au-delà. Le facteur le plus pertinent est peut-être son inclusion sur Pay Pal (NASDAQ:PYPL) Fonction «Checkout with Crypto». En conséquence, les utilisateurs aux États-Unis peuvent utiliser LTC pour effectuer des transactions en ligne.

Les meilleurs sites Web couvrant les monnaies numériques sont largement optimistes sur LTC. Coinpedia suggère que Litecoin pourrait franchir la barre des 500 $ d’ici la fin de cette année. Trading Beasts est prudent dans ses estimations et pense que Litecoin oscillera autour de 290 $ à la fin de 2021. Cependant, il pourrait potentiellement atteindre 489 $ d’ici 2024. LongForecast pense que Litecoin se négociera entre 565 $ et 724 $ au cours de l’année et pourrait connaître une chute en 2022. PrimeXBT a également une thèse similaire, car elle prédit que le prix du Litecoin atteindra 600 $ cette année.

Dernier mot sur le litecoin

Litecoin vient de connaître une année incroyable et, à en juger par les prévisions, cela ne s’arrêtera pas de sitôt. Il possède des fonctionnalités uniques qui lui donnent un avantage sur Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. De plus, l’intégration avec PayPal semble être le début de plusieurs collaborations dans le domaine de la technologie financière (fintech). La récente baisse du Litecoin offre une excellente opportunité d’investir dans l’actif numérique en plein essor.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des stocks technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université Oxford Brookes.