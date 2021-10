Pourquoi les investisseurs ne sont pas entièrement convaincus d’investir dans un ETF à terme Bitcoin

Avec deux ETF à terme Bitcoin prêts à faire leurs débuts sur le marché, examinons en profondeur le coût associé à la possession de ces contrats. L’ETF à terme ProShares Bitcoin devrait être mis en ligne le 18 octobre, probablement suivi de l’ETF d’Invesco le lendemain, le 19 octobre.

Nous savons qu’il y a des coûts supplémentaires associés à un ETF. Hormis une commission de courtage, les analystes anticipent un ratio de dépenses plus élevé avec ces fonds négociés. Comme le dépôt par ProShares marque une dépense d’exploitation annuelle de 0,95%, un investisseur dépensera essentiellement 9,5 $ pour 1 000 $ d’investissement chaque année.

De plus, cela peut être un appel coûteux pour les commerçants fréquents par rapport aux commerçants de portefeuille BTC. Et ce n’est pas tout, car certains courtiers exigent également que les investisseurs déposent des garanties sous forme d’espèces pour prendre des positions de négociation.

Jamie McAvity, investisseur en matières premières et PDG de Cormint Data Systems a récemment tweeté pourquoi l’ETF à terme pourrait ne pas être le meilleur investissement en termes de rendement.

Si vous tracez le rendement de roulement de -1% que l’ETF basé sur les contrats à terme paiera chaque mois pour maintenir sa position sur les contrats à terme, c’est comme regarder un accident de voiture se produire au ralenti : 1 BTC = 20 mois : .8BTC 80 mois : .5BTC 120 mois : .3BTC@GaryGensler Comment est cette protection des investisseurs ? pic.twitter.com/FGnUhFXBiv – James McAvity (@jamesmcavity) 16 octobre 2021

Les investisseurs doivent également noter que la négociation et la compensation des contrats à terme Bitcoin sont réglementées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aux États-Unis. Cependant, les contrats à terme Bitcoin sont cotés et compensés sur Chicago Mercantile Exchange, un marché des contrats désignés (DCM) enregistré aux États-Unis et une organisation de compensation de produits dérivés (DCO).

Donc, essentiellement, le contrat n’inclura pas l’échange de Bitcoin réel. De plus, les utilisateurs n’auront pas besoin d’un portefeuille numérique pour prendre des positions. Au lieu de cela, CME a expliqué que les contrats à terme Bitcoin sont réglés financièrement avec une maison de courtage. De plus, il est plutôt inintéressant de souligner à nouveau que ces contrats ne suivent pas directement les prix au comptant du Bitcoin.

La bourse indique que les contrats à terme Bitcoin peuvent être négociés 24h/24 et 7j/7. Cependant, les investisseurs doivent noter que les sessions de compensation sur CME seront différentes de la façon dont les transactions sont réglées dans un espace décentralisé. L’accès au trading est de « presque » 24 heures, six jours par semaine.

Quand est-il bon de plonger dans l’ETF Bitcoin Futures ?

Les investisseurs désireux d’acquérir une exposition à la cryptographie et n’ayant pas accès directement à la classe d’actifs peuvent consulter l’ETF à terme Bitcoin. Étant donné que les FNB peuvent attirer des frais de gestion importants, beaucoup préfèrent une participation directe au marché.

Il convient également de noter que certains ETF peuvent avoir des erreurs de suivi importantes. Cependant, un contrat à terme peut l’éviter car il ne suit pas de près les prix au comptant. C’est le cas du « gagner, perdre ». Mais cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles le chef de la SEC, Gary Gensler, s’est dit plus à l’aise avec un ETF basé sur des contrats à terme par rapport à un ETF Bitcoin direct.

Un autre candidat et PDG de fonds ETF, Jan van Eck, avait précédemment déclaré :

« [Gensler]est beaucoup plus à l’aise avec les bourses et les entités réglementées avec lesquelles la SEC peut interagir ou avec lesquelles d’autres régulateurs fédéraux peuvent interagir, c’est pourquoi il a dit des choses positives sur les contrats à terme Bitcoin.

Mais tout le monde dans la communauté n’est pas déçu car un ETF à terme signifierait l’ouverture d’une voie pour un ETF Bitcoin spot. Récemment, Mark Cuban a cependant déclaré dans une interview télévisée qu’il n’investirait pas dans un ETF ; il a dit,

« Non, je peux acheter du BTC [Bitcoin] directement. »

Avec cela, les ETF de fournisseurs de fonds comme Valkyrie Investments et VanEck pourraient être les prochains à être approuvés.