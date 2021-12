Pourquoi les investisseurs sont enthousiasmés par la déFi-zation de GameFi

YGG en est un excellent exemple. Dans un article de blog cet été, Arianna Simpson, associée commanditée chez Andreessen Horowitz qui investit dans la cryptographie, a écrit à propos de cette opportunité concernant l’investissement dans YGG. « À l’heure actuelle, il existe une opportunité économique largement inexploitée dans les marchés émergents pour créer des emplois en créant une économie virtuelle dans le monde numérique », a-t-elle écrit. « La façon dont nous définissons un » travail « évolue rapidement à cause de la cryptographie et des jeux, et nous pensons que nous commençons tout juste à entrevoir ce qui est possible dans ce domaine. »

