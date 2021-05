Pourquoi les invités de Disneyland peuvent avoir besoin de choisir entre l’augmentation de la résistance et le nouveau tour de Spider-Man

WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, est le premier manège de Disney California Adventure à utiliser le système de file d’attente virtuelle, et c’est la principale raison pour laquelle il ne sera pas facile d’obtenir une file d’attente virtuelle pour les WEB-SLINGERS et Rise of the Resistance. . Dans les deux cas, pour avoir accès à la file d’attente virtuelle, vous devez avoir une réservation pour le parc particulier, Disneyland ou Disney California Adventure. Cela signifie que vous n’aurez accès à la file d’attente virtuelle que pour un trajet ou un autre, même si vous avez un ticket de trémie de parc. La première fois que les invités peuvent accéder à la file d’attente virtuelle est 7 heures du matin, avant que l’un des parcs ne soit réellement ouvert. Tous les invités qui ne sont pas en mesure d’obtenir une place dans la file d’attente virtuelle à ce stade peuvent réessayer à midi. Les files d’attente virtuelles se remplissent instantanément. Donc, si vous n’essayez pas juste à l’heure, vous allez rater votre chance.