Pourquoi les Jeux olympiques se déroulent-ils malgré les avertissements médicaux publics ?

Le deuxième journal le plus vendu au Japon, l’Asahi Shimbun, a demandé l’annulation des Jeux olympiques.

Le sentiment public au Japon s’est généralement opposé à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, en partie en raison des craintes que le coronavirus ne monte en flèche alors que près de 100 000 athlètes et autres personnes participent aux deux événements.

La communauté médicale japonaise y est largement opposée. Le principal conseiller médical du gouvernement, le Dr Shigeru Omi, a déclaré qu’il était “anormal” d’organiser les Jeux olympiques pendant une pandémie. Jusqu’à présent, seuls 5% des Japonais sont complètement vaccinés.

La revue médicale The Lancet a soulevé des questions sur les risques pour la santé et critiqué l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organismes de santé pour ne pas avoir pris une position claire. Le New England Journal of Medicine a déclaré que la décision du CIO d’aller de l’avant “n’est pas fondée sur les meilleures preuves scientifiques”.

Le deuxième journal le plus vendu au Japon, l’Asahi Shimbun, a demandé l’annulation des Jeux olympiques. Il en va de même pour les autres journaux régionaux.

Pourtant, ils vont de l’avant. Comment le Comité International Olympique et le gouvernement japonais du Premier ministre Yoshihide Suga ont-ils pu contourner une forte opposition ?

Au cœur se trouve le Contrat ville hôte qui donne au CIO le seul pouvoir d’annuler. Si le Japon annule, il devra indemniser le CIO. Bien sûr, il est peu probable que le CIO poursuive une ville hôte. Ainsi, tout accord serait conclu dans les coulisses.

Et il y a des milliards en jeu. Le Japon a officiellement dépensé 15,4 milliards de dollars, mais les audits gouvernementaux suggèrent que c’est le double. Le géant japonais de la publicité Dentsu Inc., un acteur clé dans l’atterrissage de l’offre entachée de corruption en 2013, a levé plus de 3 milliards de dollars auprès de sponsors locaux.

Les estimations suggèrent qu’une annulation pourrait coûter au CIO 3 à 4 milliards de dollars de revenus perdus en droits de diffusion. Les revenus de diffusion et les sponsors représentent 91 % des revenus du CIO, et le réseau américain NBCUniversal fournit environ 40 % des revenus totaux du CIO.

Les fans de l’étranger ont déjà été interdits, et une décision concernant la présence des fans locaux sur les sites olympiques devrait être prise dès la semaine prochaine.

Associated Press a cherché des perspectives à l’intérieur et à l’extérieur du Japon avec l’ouverture des Jeux olympiques le 23 juillet.

« C’est un peu comme un joueur qui a déjà trop perdu. S’en sortir maintenant ne fera que confirmer les énormes pertes subies, mais continuer, vous pouvez toujours vous accrocher à l’espoir de gagner gros et de tout reprendre.

« Il est vrai que l’opinion publique ne sera probablement pas indulgente même si Suga décide d’annuler à la dernière minute. Autant tenter sa chance et espérer le meilleur en allant de l’avant. Au moins, il y a une chance qu’il puisse prétendre que les jeux sont un succès simplement en le faisant et en saturant les médias de fierté et de gloire pourrait l’aider à renverser l’opinion négative. a déclaré Koichi Nakano, politologue, Sophia University

« Le CIO porte une marque puissante. Des athlètes du monde entier qui se réunissent pour concourir en paix est un tirage à tirer. Cela prend un événement de divertissement et lui insuffle un certain niveau de piété et de respect. Qui est contre la paix ?

“Avec cet “Olympisme” comme objectif, il a attrapé des sponsors corporatifs prêts à payer beaucoup d’argent. Par conséquent, le CIO a le pouvoir d’exiger des conditions contractuelles qui lui sont très favorables et il l’a certainement fait dans ce cas. Le fait que seul le CIO puisse officiellement décider de débrancher les jeux même en cas d’événements sanitaires imprévisibles – en témoigne. » a déclaré Mark Conrad, avocat, Gabelli School of Business, Fordham University

« Le contrat de la ville hôte remet tout le pouvoir au CIO. L’industrie olympique a eu plus de 120 ans pour gagner les cœurs et les esprits du monde entier, avec un succès évident.

« À l’ère d’Internet, leurs relations publiques contrôlent le message et protègent la marque 24h/24 et 7j/7. La COI est également hors de portée de toute agence de surveillance, y compris les gouvernements des pays hôtes. Cela peut violer les protections des droits humains d’un pays avec immunité, y compris le droit des athlètes d’accéder aux tribunaux nationaux. » Helen Jefferson Lenskyj, sociologue, auteur « Les Jeux Olympiques : une approche critique »

«D’après ce que j’entends, les membres du gouvernement ont reçu leurs instructions pour que les jeux se déroulent, et c’est leur objectif singulier en ce moment pour le meilleur ou pour le pire.

« Leur espoir est de traverser les matchs avec le moins de faux pas possible. Les politiciens sont peut-être conscients du risque qu’ils prennent, mais espèrent qu’une fois les jeux commencés, le public japonais persévérera « pour le bien du Japon » et oubliera comment nous en sommes arrivés là. Aki Tonami, politologue, Université de Tsukuba

“Le CIO est un club élitiste qui recueille le soutien d’autres élites et de personnes et de pays qui aspirent à rejoindre l’élite. D’un point de vue sportif, le CIO représente le gardien des médailles exclusives auxquelles aspirent les athlètes de nombreux sports, agit en promoteur de la mythologie du pouvoir de guérison du sport et de l’organisation dont dépendent la plupart des fédérations sportives internationales et des comités olympiques nationaux pour leur financement. John Horne, sociologue, Waseda Univeristy, auteur avec Garry Whannel of Understanding the Olympics

« Politiquement, l’opposition est si faible que le gouvernement peut faire à peu près tout ce qu’il veut. Bien que des Jeux olympiques désastreux nuiraient à la crédibilité du PLD, le parti se sent probablement en sécurité car une majorité du public doute de la capacité de l’opposition à gouverner.

« Le gouvernement espère peut-être qu’une fois les jeux commencés, l’opinion publique se retournera. À tout le moins, produisant une distraction, et tout au plus, peut-être un rassemblement autour de l’effet drapeau. » Gill Steel, politologue, Université Doshisha.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.