Pourquoi les jeux payants donneront le ton à la prochaine phase de croissance de l’industrie indienne du jeu

L’industrie du jeu devrait se développer à un rythme soutenu, à l’avenir

Par Pradeep Gupta

Le jeu devient intéressant.

Après des débuts modestes, le marché du jeu indien connaît maintenant une croissance spectaculaire. L’Inde a dépassé les téléchargements d’applications de jeux au premier trimestre de l’année civile 2021, avec un taux de croissance de 28%, selon Sensor Tower. Cela vient du fait que l’industrie du jeu a atteint une taille de 90 milliards de roupies en 2020, contre 62 milliards de roupies en 2019, soit une croissance de plus de 45%, selon les recherches de Statista. La croyance selon laquelle le jeu n’est qu’une autre mode a également été anéantie par l’augmentation de 1,7 fois du nombre d’utilisateurs uniques observée au cours de la période de juillet 2020 à avril 2021.

Vents arrière

Alors, quels sont les facteurs qui animent l’industrie du jeu mobile en Inde ? Eh bien, il y en a pas mal. Le Covid-19 a été un facteur majeur. La pandémie a gardé tout le monde à l’intérieur de leur maison, enchaîné, dans un sens, à leurs ordinateurs portables, tablettes et smartphones, à travers lesquels ils menaient leurs activités et se livraient à des divertissements. Le jeu a décollé de manière spectaculaire pendant cette période.

L’autre facteur est la propagation des smartphones dans toute l’Inde au cours des dernières années, en particulier parmi les non-métros. L’Inde est le deuxième plus grand marché pour les smartphones, dépassant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Afrique en 2020. Selon Counterpoint Research, le marché indien des smartphones devrait toucher 173 millions d’unités en 2021, soit une expansion de 14% en glissement annuel. année, avec plus de 100 millions d’unités qui devraient être expédiées en H22021. Il s’attend à ce que le marché touche 200 millions d’unités dans quelques années.

Un troisième facteur est la marchandisation des données. Depuis l’entrée de Jio sur le marché, les prix des données ont chuté. Cela a donné une impulsion au jeu, qui nécessite l’utilisation de grandes quantités de données. Le déploiement de la technologie 5G s’est ajouté à cette utilisation à grande échelle des données. Les smartphones 5G représentaient moins de 3% du marché en 2020. Cela devrait augmenter de plus de 8 fois pour toucher 32 millions, représentant 19% du marché des smartphones en 2021, selon Counterpoint Research. Cela indique le niveau auquel les gens consomment des données – y compris pour les jeux – sans se soucier des coûts.

Suivant des modèles commerciaux tels que le logiciel en tant que service (SaaS) et la plate-forme en tant que service (PaaS), l’industrie du jeu voit le jeu en tant que service (GaaS) porter le segment à un nouveau niveau. Le début de Covid-19 a conduit un certain nombre de jeux dans le domaine en ligne. Il s’agit notamment du cricket, du football et du hockey. Les sociétés de jeux ont réalisé ces vents de changement et ont déployé Esports. Des joueurs aux poches profondes ont sauté dans l’arène. Après la période d’induction initiale marquée par les jeux gratuits, ces sociétés de jeux ont commencé à tarifer leurs offres. Depuis, les caisses n’ont cessé de sonner.

Les femmes sont un autre moteur majeur de l’industrie du jeu. Surpris? Eh bien, traditionnellement, on croyait que les hommes jouaient à la plupart des jeux, à la fois sur le terrain et sur le Web. Mais les temps ont changé, plus encore dans le monde virtuel. Selon le rapport 2021 Women Mobile Gaming Report, Inde, les femmes représentent aujourd’hui plus de 43% des joueurs sur smartphone en Inde. Et 49% des joueuses ont plus de 34 ans. Ce sont des femmes ayant une capacité de paiement.

Selon une étude récente de BlueWeave Consulting, une société de conseil stratégique et d’études de marché, le marché mondial du jeu valait 16,7 milliards de dollars en 2020. Il devrait atteindre 31,6 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 11,4%.

Défis

Les barrières à l’entrée ont été abaissées pour les jeux en ligne. Cela a vu des investisseurs en capital-investissement comme Kalaari Capital et Sequoia Capital augmenter leurs investissements de 78% en 2020 à 173 millions de dollars, selon les données de Tracxn Technologies. Les estimations indiquent qu’il existe actuellement plus de 400 sociétés de jeux dans le pays. Mais lorsque nous juxtaposons ce grand nombre de sociétés de jeux au manque de désir des joueurs indiens de payer pour les jeux, le défi en termes de monétisation de ces jeux en Inde devient assez évident. Par rapport à cela, des pays comme les États-Unis, l’Europe, la Chine ou la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) sont des marchés de jeux plus matures où les joueurs paient pour jouer.

Un autre défi est que peu de professionnels de l’informatique aspirent à faire du jeu une avenue de carrière. Le gaming est un domaine de niche et les grands acteurs informatiques comme Infosys ou Wipro ne sont pas présents dans ce domaine. De ce fait, les professionnels de l’informatique ont l’impression que cela retarde leur courbe de croissance. Ce n’est pas tout à fait vrai. Suite à la cotation en bourse d’une société de jeux, il y a eu un énorme changement de perception pour le mieux parmi toutes les parties prenantes.

La pénurie de professionnels de l’art et de concepteurs de jeux est également un obstacle important. Contrairement aux professionnels de l’informatique, qui se comptent par milliers (voire lakhs) dans les collèges à travers le pays, les professionnels de l’art et les concepteurs de jeux sont une denrée plus rare, car il n’y a pas trop d’institutions offrant de tels cours, couplé au fait que l’idée d’être employé dans l’industrie du jeu pour une vie n’a pas encore gagné du terrain.

La perception et la législation sont deux défis majeurs pour l’industrie du jeu en Inde. Les deux sont connectés. Il y a une perception générale dans ce pays que jouer à des jeux est une perte de temps car il n’entraîne (la plupart du temps) pas de gains économiques.

Futur parfait

Malgré ce défi, l’industrie du jeu devrait se développer à un rythme soutenu, selon les estimations de certaines grandes sociétés de conseil mondiales. Par exemple, KPMG affirme que l’industrie indienne du jeu atteindra une taille de 118,8 milliards de roupies d’ici 2023. Statista constate qu’un tiers des habitants de cette planète ont déjà expérimenté les jeux mobiles d’ici la fin de 2021. Et App Annie estime que la taille mondiale de l’industrie franchira la barre des 120 milliards de dollars d’ici la fin de cette année civile.

L’auteur est responsable de la croissance, des données et du marketing chez Gameberry Labs. Les opinions exprimées sont personnelles

