Pourquoi les jeux sont-ils supprimés de Switch eShop ? C’est étonnamment facile

Il y a eu des ajustements mineurs depuis que nous avons fait cette image, mais vous voyez l’idée… (Image : Nintendo Life)

Cette semaine, un autre jeu eShop a semblé être victime d’un problème étonnamment courant : la classification par âge. The Darkside Detective : Un tâtonnement dans le noir est temporairement supprimé de l’eShop nord-américain, le développeur déclarant qu’il espère résoudre le problème dans «environ une semaine». Un membre de l’équipe de développement l’a décrit comme « un problème de non-concordance des notes ». [Update: Happily, after just over a week offline, the game is now live again on the Nintendo Switch eShop in North America]

Naturellement, lorsque cela se produit, certains se demandent comment et pourquoi ce problème apparaît. Le raisonnement de ces questions est solide ; les classifications par âge sont sûrement approuvées avant la sortie, alors pourquoi seraient-elles un problème après coup ?

Eh bien, pour toute personne curieuse ou confuse par ce qui se passe de temps en temps, nous essaierons de l’éclaircir.

Le fait clé est que les jeux téléchargeables uniquement obtiennent leurs notes pour la majorité des territoires d’une manière très simple et gratuite ; c’est un processus différent pour les produits de vente au détail physiques, il convient de le noter. C’est important, et c’est une énorme victoire pour les plus petits développeurs et éditeurs en particulier. Les magasins numériques et leurs infrastructures étaient très différents, bien sûr, mais à l’ère moderne, le marché est généralement accessible et accueillant, même pour les plus petites entreprises.

L’obtention d’une classification par âge pour un jeu téléchargeable était autrefois coûteuse, lente et, franchement, un casse-tête.

L’obtention d’une classification par âge pour un jeu téléchargeable était autrefois coûteuse, lente et, franchement, un casse-tête. C’était un sujet brûlant autrefois, croyez-le ou non, car certains jeux ont commencé à sauter des territoires pour des raisons pratiques ou de coût ; si vous voulez voyager dans le temps, nous avons fait un long article sur ce sujet en 2014. En résumé, il y avait plusieurs agences de notation, et certaines avaient des frais et des exigences qui n’en valaient tout simplement pas la peine pour les petites Indes. L’ESRB en Amérique du Nord, à ce moment-là, donnait le bon exemple en supprimant complètement les frais de téléchargement de jeux.

À la fin de 2015, la bonne nouvelle a été que Nintendo adoptait le système International Age Rating Coalition (IARC) pour les versions eShop, et c’est le cas depuis. En termes simples, c’est un moyen rapide et gratuit d’obtenir des notes pour tous les principaux territoires, à l’exception du Japon ; Le système CERO du Japon est toujours séparé, mais la sortie de jeux dans le pays est également un processus distinct dans la plupart des cas de toute façon. Surtout, si vous sortez un jeu sur les territoires Nintendo of America ou Nintendo of Europe, vous pouvez obtenir des notes pour tous ces territoires sans frais et en cliquant sur quelques boutons.

Alors, comment ça marche? Au moment d’obtenir votre catégorie d’âge, c’est entièrement autonome ; vous remplissez un questionnaire sur votre jeu, et le système comptabilise ensuite les résultats et vous fournit les informations et les métadonnées pour les évaluations sur tous les territoires. Cela inclut tous les descripteurs, tout, et vous pouvez ensuite appliquer automatiquement les évaluations à votre produit eShop. Bien sûr, tout cela a lieu avant la sortie, mais en supposant que vous connaissiez le matériel source en détail, c’est un travail de 10 à 15 minutes, ce qui est remarquable.

Naturellement, certains se demanderont si cela est ouvert aux abus, mais la question la plus pertinente est pourquoi voudriez-vous le risquer ? Pour commencer par les raisons pour lesquelles abuser du système est une perte de temps, d’une part, le Nintendo eShop n’affiche pas les classes d’âge de manière très visible ; en fait, dans les bandes-annonces de l’UE, vous n’avez même pas besoin techniquement d’afficher une catégorie d’âge pour un jeu téléchargeable. Le Switch a d’excellents contrôles parentaux afin que les enfants soient tenus à l’écart du contenu potentiellement mature, et c’est un moyen de dissuasion bien plus efficace que le petit logo d’âge au bas d’une page de produit.

Une autre raison pour laquelle vous ne voulez pas sous-estimer le contenu de votre jeu pour une note inférieure est que vous pouvez tomber sous le coup d’un contrôle ponctuel ou que le jeu peut être contrôlé à la suite d’un rapport. Le système du CIRC est autogéré, mais il existe un système qui détecte les jeux pour lesquels l’âge et le contenu ne correspondent pas.

D’après mon expérience (cela a peut-être changé ces derniers mois), si un jeu montait de deux rangs dans l’échelle de notation pertinente, cela entraînerait une suppression temporaire immédiate de l’eShop. C’est une solution facile – vous acceptez simplement la note révisée donnée et elle est appliquée à votre jeu – mais le processus est un peu lent. Cela peut prendre 1 à 3 semaines, et si un jeu vient d’être lancé et a eu une sortie relativement importante (Darkside Detective 2 a publié sa bande-annonce sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo, par exemple), c’est sans aucun doute un coup dur de perdre son élan au début. pendant que vous attendez que les engrenages grincent et qu’une nouvelle note s’applique.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark joue ici autour d’une malédiction, ce qui est clairement à la fois délibéré et pour rire (Image: Spooky Doorway)

Le fait que Darkside Detective 2 n’ait disparu que d’un seul magasin montre que le problème pourrait être mineur ou spécifique à une région ; le libellé d’une « incompatibilité » et « une certaine bizarrerie sur le backend » en ce qui concerne celui-ci peut également suggérer une erreur d’administration plus simple, telle qu’une note qui ne passe pas ou ne correspond pas correctement du certificat du CIRC au produit eShop. Dans tous les cas, nous soulignons certaines causes, sans préciser que ce sont les raisons exactes de ce retrait le plus récent.

Dans tous les cas, un conflit de contenu et d’évaluation peut se produire, mais il s’agit parfois d’une faille dans le système de questionnaires du CIRC. Vous pouvez évaluer le contenu d’un jeu et penser peu à quelques malédictions légères ou à du sang pixelisé, et sélectionner des options pour dire qu’il s’agit de contenu mineur. Un évaluateur peut les juger modérées ou sévères selon le mot ou la scène en question, et ce changement peut théoriquement avoir un impact significatif sur la notation. Le questionnaire est complet et bien construit, mais parfois les changements peuvent donner l’impression qu’ils sont subjectifs plutôt qu’objectifs.

Le questionnaire du CIRC est complet et bien construit, mais parfois les changements peuvent donner l’impression qu’ils sont subjectifs plutôt qu’objectifs.

Avec les jeux contenant beaucoup de texte, en particulier, cela vaut la peine de lire attentivement les scripts. Mon approche des classifications par âge consistait généralement à surestimer, à augmenter légèrement si nécessaire plutôt qu’à baisser, afin que les radiations soudaines ne se produisent pas.

Un jeu de roman visuel avait en fait une scène plutôt exténuante (ce qui était efficace dans le contexte) qui aurait signifié une note mature à l’échelle mondiale et ne serait même pas sorti en Australie; pour le contexte, la même scène a eu peu d’impact sur la notation japonaise CERO. Dans ce cas, nous avons travaillé avec le développeur pour recadrer et réécrire légèrement cette scène, donc elle a été notée par les adolescents et a également réussi en Australie. Tout le monde ne serait pas d’accord avec cela, mais 99% des scènes du jeu sont restées intactes pour que tout le monde puisse jouer au jeu, et la décision a été convenue avec le créateur. C’est juste une réalité de la sortie d’un jeu à l’échelle mondiale dans de nombreuses agences de classification par âge et dans des sociétés variées.

Mais parfois, ces problèmes de classification par âge se produisent et aucun blâme n’est nécessaire. Il peut s’agir d’un mot, d’une image ou d’un glissement de curseur de souris sur une page Web à l’origine du problème. Des erreurs se produisent dans tous les domaines du travail et de la vie, et malheureusement, dans un petit nombre de cas, cela signifie des ventes perdues alors qu’un jeu passe par des cerceaux pour réapparaître dans le magasin ; la seule différence à la fin sera probablement un petit logo d’âge au bas de la page eShop.