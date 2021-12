Pourquoi les joueurs de Pokémon GO sont facturés à des prix différents pour les leurres

Illustration : Niantic

L’intention récemment déclarée de Niantic de mieux communiquer avec les joueurs de Pokémon GO ne se passe pas vraiment bien. Au cours de la dernière semaine, les entraîneurs ont réalisé qu’ils devaient tous payer des montants différents pour un article particulier dans la boutique du jeu, sans qu’on leur dise pourquoi. Et l’explication de Niantic n’est pas géniale.

Comme indiqué pour la première fois par l’inimitable Pokémon GO Hub, les joueurs ont commencé à remarquer que les prix d’une boîte de module de leurre dans la boutique du jeu étaient très différents pour différentes personnes. Les prix indiqués vont de 350 Pokécoins, jusqu’à 700, pour une boîte contenant quatre leurres différents, utilisés pour influencer la nature de l’évolution d’un monstre de poche. L’affaire a laissé les joueurs chercher des théories sauvages comme des pidgeys superstitieux.

La vraie raison pour laquelle différentes personnes se voient facturer des montants différents ? C’est une « expérience ».

En octobre, Niantic a déclaré à la communauté qu’ils prévoyaient de « tester des ajustements mineurs du gameplay dans certaines parties du monde ». Selon un représentant de Niantic à qui nous avons parlé, la Lure Module Box en est un exemple.

« En octobre, nous avons annoncé que nous effectuerions plus de tests dans Pokémon GO pour améliorer notre compréhension des domaines d’amélioration pour nos joueurs », nous a dit Niantic. « C’est l’un de ces tests à durée limitée. »

C’est peut-être le cas, mais cela ne représente pas exactement la nature des tests promis. La déclaration originale expliquait : « nous voulons nous assurer que les changements que nous apportons sont bénéfiques et ont un impact fort et positif sur la communauté dans son ensemble, ainsi que sur l’expérience de chaque formateur. » J’oserais qu’ils pourraient probablement deviner que laisser les gens découvrir qu’ils étaient facturés deux fois plus cher pour des choses que leur ami n’est pas la situation la plus agréable. C’est très évidemment un test pour voir à quel point ils peuvent s’en tirer en facturant un tel article.

Capture d’écran : Niantic / Kotaku

Le représentant de Niantic a ensuite souligné à Kotaku que tout le monde bénéficiait toujours d’une remise sur les leurres, ce qui est un avantage, étant donné qu’ils ne sont disponibles sous aucune autre forme. La boîte contient un leurre Rainy, Magnetic, Mossy et Glacial, et comme la boutique ne les vend pas individuellement, il est difficile de savoir si 700 pièces (environ 7 $) représentent un bon rapport qualité-prix. A titre de comparaison, un lot de huit leurres standards coûte 680 pièces.

« Ces types de tests sont une pratique courante dans l’industrie et aident les éditeurs de jeux à améliorer leurs jeux », nous a dit le personnage masqué de Niantic. Mais il semble qu’ils aient également réalisé que de telles pratiques ne sont jamais les bienvenues. « Cela dit », concluent-ils, « nous sommes conscients de la contrariété que la différence de remises et le manque de transparence causent aux formateurs, et nous prenons ces commentaires en compte pour l’avenir. »

Il convient de noter que de tels leurres ne sont pas extrêmement vitaux pour jouer à Pokémon GO, mais sont un régal à se procurer si vous recherchez une évolution particulière d’Évoli ou si vous souhaitez faire évoluer une Magnezone ou un Probopass. À l’heure actuelle, je pouvais obtenir les quatre pour 400 pièces, ce qui me mettait à la fin la plus chanceuse de toute cette absurdité.