Delena était la moitié du légendaire triangle amoureux de The Vampire Diaries, l’autre moitié étant Stelena, composée de Stefan et Elena. Même si Damon et Elena n’étaient pas vraiment les meilleurs parfois, avec le côté bad boy de Damon, elle a fait ressortir le meilleur de lui, ce qui est courant dans les séries. La fille rencontre le mauvais garçon, le mauvais garçon tombe amoureux d’une fille, la fille fait ressortir le côté doux du mauvais garçon et tout change.