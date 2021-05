Pourquoi les LEGO Masters de Fox étaient bien plus compliqués dans les coulisses de la saison 2

Avant la première de la saison 2 de LEGO Masters, j’ai eu la joie de parler aux juges et aux concepteurs LEGO Jamie Berard et Amy Corbett, dont nous allons réduire la jubilation. Cependant, ma conversation avec le producteur-conseil et constructeur de défis Nathan Sawaya, l’artiste de renommée mondiale qui peut se vanter d’être le seul maître constructeur LEGO certifié au monde, était plus pertinente pour le sujet à l’étude. Aussi compliqué que son travail consistait déjà à créer la pléthore d’accessoires et de défis utilisés dans la saison 1, le concert est devenu beaucoup plus stressant avec la deuxième saison en raison de grands changements dans la main-d’œuvre et les lieux de tournage. Voici comment Sawaya a expliqué les choses lorsque j’ai demandé de revenir à une émission comme celle-ci: