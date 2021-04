Pourquoi les libéraux détestent-ils l’Amérique? ⋆ 10z viral

S’il y a un doute sur la haine que les libéraux ont pour l’Amérique? Est-ce que la façon dont ils veulent transformer chaque aspect de notre République ou la façon dont les dirigeants du Parti démocrate s’excusent encore pour l’Amérique et son passé est-elle une preuve suffisante? Absolument. Regardez les actions des derniers mois comme exemples:

L’arrêt de la construction de murs sur notre frontière sud menant à des passages illégaux sans précédent à l’invitation de Joe Biden. L’assaut continu contre nos droits fondamentaux en réaction à la pandémie au nom de la science, même si, lorsqu’il est remis en question, il n’y a aucun lien avec des faits scientifiques. L’effort pour continuer à convaincre le monde que nous sommes fondamentalement une société raciste avec la réémergence de Jim Crow, ou comme Joe Biden l’appelle Jim Eagle. Qu’en est-il de l’attaque continue contre nos forces de police et des appels à les annuler ou les éradiquer? L’effort d’ignorer totalement notre dette nationale pour allouer des fonds au New Green Deal déguisé en projet de loi sur les infrastructures. La tentative de décimer notre deuxième amendement et notre droit de posséder et de porter des armes La prolifération de la guerre de la culture d’annulation et la poursuite des entreprises américaines pour être un outil de la gauche pour faire avancer leur programme. Le projet de loi pour augmenter le nombre de juges à la Cour suprême pour «retrouver un équilibre» alors que ce qu’ils recherchent vraiment, c’est la domination politique de la gauche. L’effort pour éliminer l’obstruction au Sénat qui remplacera la super majorité par une majorité simple faisant du Sénat une simple aile de la Chambre. Le complot pour rendre les syndicats plus puissants à nouveau en exigeant pratiquement que chaque employé soit membre d’un syndicat organisé et en éliminant les États du droit au travail qui sont au nombre de 29.

C’est le top 10 en seulement trois mois. Je suis sûr que je pourrais continuer mais vous voyez l’idée. Avec des lois massives et un coup de plume sur les ordres exécutifs, Joe Biden assure sa place de président le plus progressiste depuis FDR et, malheureusement pour lui, il ne se souviendra de rien de tout cela.

Cela m’amène à mes dernières pensées et à un autre exemple de la haine de la gauche pour cette grande expérience appelée les États-Unis.

L’ambassadrice à l’ONU de l’administration Biden, Linda Thomas-Greenfield, a prononcé vendredi un discours émouvant aux dirigeants mondiaux au siège de l’ONU lors d’une session sur «l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée», racontant des chapitres troublants de sa propre vie.

«Je suis un descendant d’esclaves. Mon arrière-grand-mère Mary Thomas, née en 1865, était l’enfant d’une esclave. Ce n’est que trois générations de moi », a-t-elle déclaré.

«J’ai grandi dans le sud isolé. J’ai été transporté en bus dans une école séparée et le week-end, le Ku Klux Klan a brûlé des croix sur les pelouses de notre quartier. Quand j’étais au lycée, une petite fille, pour qui je garde des enfants, m’a demandé si j’étais un N-mot parce que son père avait utilisé le mot pour moi.

Thomas-Greenfield, s’adressant à l’Assemblée générale des Nations Unies à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, a déclaré aux dirigeants réunis: «Je connais le visage horrible du racisme. J’ai vécu le racisme. J’ai vécu du racisme. Et j’ai survécu au racisme.

Dans d’autres commentaires, elle avait ceci à dire:

Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice américaine aux Nations Unies, a déclaré mercredi que l’équité raciale était une priorité pour elle, car «la suprématie blanche est intégrée dans nos documents et principes fondateurs» aux États-Unis.

«Lorsque nous soulevons des questions d’équité et de justice à l’échelle mondiale, nous devons les aborder avec humilité», a déclaré Thomas-Greenfield lors de la conférence virtuelle du National Action Network. «Nous devons reconnaître que nous sommes une union imparfaite et que nous l’avons été depuis le début et chaque jour nous nous efforçons de nous rendre plus parfaits.

Ces remarques sont de NOTRE ambassadeur aux Nations Unies! On pourrait penser qu’ils ont été émis par quelqu’un représentant un pays du tiers monde critiquant les États-Unis. Je suis gêné par ses remarques et j’espère que d’autres les verront de la même manière. C’était censé être une nouvelle période de calme dans ce pays. On nous a dit par les médias, et par Joe Biden lui-même, qu’il allait être le président de tous les Américains et être un unificateur après quatre ans de division (dans son esprit).

Je ne me sens pas unifié. Je ne me sens pas plus en sécurité. Je ne me sens pas bien dans notre direction et ce parcours est encore très jeune. La gauche a évidemment un programme et il est de remodeler l’Amérique dans la façon dont elle la voit parce que regardons les choses en face… .. elles détestent l’Amérique telle qu’elle est aujourd’hui.