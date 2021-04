Pourquoi les lois sur les sports fantastiques en ligne doivent-elles être réexaminées plus avant

Il semble que l’uniformité de la position juridique exigerait nécessairement un certain consensus entre les États.

Par Akshay Sachthey

L’Inde est désormais le plus grand marché des sports de fantaisie en ligne par base d’utilisateurs, après avoir récemment dépassé les États-Unis. KPMG estime les entrées d’IDE à plus de 100 milliards de roupies dans ce secteur au cours des prochaines années. La NITI Aayog a publié un document de travail en décembre 2020 proposant un projet de principes directeurs visant à une réglementation uniforme des plateformes de sports fantastiques en ligne (OFSP).

Bien qu’il y ait de la place pour des imprimés plus fins, les propositions du document de travail sont indispensables, étant donné le régime juridique actuel de l’Inde dans lequel les jeux en ligne restent largement non réglementés et qui est incroyablement complexe. Cela est dû à des positions juridiques variables d’un État à l’autre, à l’absence de test objectif sur les jeux d’adresse (autorisés) par rapport au hasard (interdits), aux conséquences pénales en cas de violation des opérateurs de jeux, etc.

Autorégulation

Le document propose une autorégulation pour les OFSP, avec un organisme d’autorégulation (OAR) reconnu par le gouvernement qui supervise la mise en œuvre de certains grands principes directeurs. Le SRO serait régi par un conseil de surveillance indépendant composé de personnes possédant une expérience pertinente. Les membres SRO seraient des OFSP qui ont, comme utilisateurs enregistrés, au moins 66% des utilisateurs de jeux enregistrés en Inde.

Chèques et soldes

Le premier objectif des principes directeurs est apparemment d’avoir des freins et contrepoids pour les utilisateurs. Il est proposé que les jeux payants soient réservés aux joueurs de moins de 18 ans. Les conditions de participation doivent être équitables et transparentes. Les règles et les prix doivent être appliqués uniformément. Les OFSP devraient avoir des normes et des politiques pour empêcher les activités illégales. La publicité et la promotion des jeux doivent être justes, véridiques et non trompeuses. Les OFSP doivent se conformer aux lois applicables. Le SRO devrait avoir un mécanisme de règlement des plaintes pour les utilisateurs. Ce sont toutes des étapes bienvenues.

Compétence contre chance

Le deuxième objectif est d’essayer de traiter la différence de traitement des OFSP entre les lois des États. Ici, les principes directeurs semblent proposer des mesures pouvant relever du domaine législatif des États et des tribunaux.

Les principes exigent que les OFSP n’offrent que des jeux à compétences prédominantes. Pour les jeux qui impliquent des configurations payantes ou dont le format diffère des versions approuvées par le tribunal, il est proposé qu’un comité d’évaluation indépendant du SRO détermine si le jeu est d’habileté ou de hasard, après une évaluation statistique et juridique. Il est proposé de donner au comité le pouvoir de fixer des règles et de recommander des changements aux formats de jeu. Les jeux doivent imiter étroitement les compétitions sportives du monde réel et ne pas infuser d’éléments artificiels de hasard, à moins que le comité ne renonce à cette exigence. Les principes proposent également une exemption au niveau national de la sphère de sécurité pour les jeux de sports fantastiques qui répondent à des paramètres définis pour les jeux d’adresse (ils font référence à une zone de sécurité similaire en vertu de la loi américaine).

Bien que l’intention derrière les principes soit positive, il n’est pas clair comment un comité formé par un OAR peut avoir le pouvoir de déterminer les compétences par rapport au hasard ou de sanctionner différentes variantes de jeu ou d’accorder des exemptions. Ce sont des questions qui relèvent du pouvoir législatif des États, puisque la Constitution indienne donne aux États le pouvoir de légiférer sur les paris / jeux de hasard. De plus, le traitement des différents formats de jeu exigerait une interprétation des faits et du droit, ce qui est du ressort des tribunaux et ne peut être fait par le comité.

Par exemple, les principes stipulent que les jeux de sports fantastiques payants devraient être approuvés par le comité. Cependant, la légalité de ces jeux sportifs, lorsqu’ils impliquent de l’argent réel, n’est pas claire et n’a pas été spécifiquement examinée, même par les tribunaux. En fait, la Cour suprême a estimé que les jeux de rami dans lesquels des enjeux sont en jeu ou des propriétaires réalisent des bénéfices pourraient être traités comme des jeux de hasard. Le comité du SRO ne peut pas régler cette question ou siéger en appel des décisions judiciaires réglées.

En outre, les dispositions de la sphère de sécurité garantiraient, au mieux, une protection contre les sanctions imposées par le SRO, mais non contre la violation des lois des États (la situation est la même aux États-Unis).

Il semble que l’uniformité de la position juridique exigerait nécessairement un certain consensus entre les États. NITI Aayog a proposé que les États soient invités à accorder l’immunité de poursuites pénales aux OFSP qui respectent les principes directeurs. Cependant, on ne sait pas comment cela peut être fait sans modifier les lois des États. De plus, les OFSP pourraient encore faire face à des sanctions civiles dans de nombreuses juridictions, ce qui est loin d’être idéal.

Le gouvernement central pourrait peut-être encourager des délibérations conjointes entre les États et un modèle d’amendement aux lois des États pourrait être approuvé, couvrant les principes directeurs. Une autre option est que le Parlement adopte une loi centrale sur le sujet, mais cela exigerait que deux ou plusieurs États adoptent une résolution en vertu de l’article 252 de la Constitution et la loi ne s’appliquerait qu’à ces États.

Bien que les propositions de NITI Aayog soient sans aucun doute un pas dans la bonne direction, il faudra peut-être réfléchir davantage à la meilleure façon de maximiser la facilité de faire des affaires pour les OFSP.

L’auteur est associé principal chez Phoenix Legal. Les opinions exprimées sont personnelles.

Lire aussi: Viacom18 nomme Chanpreet Arora en tant que chef d’entreprise – AVOD, et Vineet Govil en tant que directeur technique de Viacom18 Digital Ventures

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.