Pourquoi les loups de Yellowstone mordent-ils les fesses des grizzlis ?

Pour la deuxième fois ce mois-ci, un touriste du parc national de Yellowstone a capturé des images montrant un loup mordant les fesses d’un grizzly.

Dans un premier temps, début septembre, le comportement était compréhensible car une carcasse de wapiti se trouvait à proximité, selon le photographe Gary Gaston, et les loups ne partagent pas volontiers avec les grizzlis (ou vice versa).

Cette séquence, montrant le jeune loup mordillant l’ours à plusieurs reprises, s’est produite à l’aube à Crystal Creek, près de Slough Creek.

Le 10 septembre, à six miles de là, dans la vallée de Lamar, Gaston a capturé les images d’accompagnement, montrant un autre loup noir d’un an mordant les fesses d’un grizzli alors que l’ours cherchait des racines et des pousses d’herbe. (La morsure se produit à 37 secondes.)

Gaston a déclaré à FTW Outdoors qu’il pensait que ce mordillage impliquait un loup différent, et qu’il impliquait certainement un ours différent.

« Le loup d’un an a suivi le grizzly pendant 3 à 4 minutes, puis il a commencé à mordiller les fesses de l’ours », a écrit Gaston sur une page Facebook sur le thème de Yellowstone. “Pourquoi? L’ours mangeait des racines et ne semblait pas une menace. Mais le loup semblait déterminé à mordre les fesses d’ours. Difficile de comprendre ces loups idiots.

AUSSI SUR FTW OUTDOORS : un grand requin blanc à problèmes dentaires accueille des plongeurs au large du Mexique

La porte-parole du parc national de Yellowstone, Linda Veress, a déclaré à FTW Outdoors que les biologistes ont observé ce comportement et pensent qu’il est associé à une compétition pour la nourriture ou à la défense du territoire d’une meute.

Ainsi, dans les clips vidéo de Gaston, les deux loups essaient simplement de persuader les ours de partir, et rester à l’arrière des bruins beaucoup plus gros semblerait une sage stratégie de survie pour les chiens plus petits mais plus rapides.

Les deux espèces sont de féroces compétitrices – en particulier lorsqu’une carcasse de wapiti ou de bison est impliquée – et ne sont pas amicales l’une envers l’autre, comme le suggèrent les commentaires de Facebook.

–Image d’ours grizzly avec l’aimable autorisation du parc national de Yellowstone