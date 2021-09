in

Carlos Miranda, qui a été promu dans une série régulière pour Station 19 Saison 5 en tant que Theo Ruiz, fait parler les fans de ce qui va arriver. Alors que nous verrons les retombées de la décision de Sullivan de se promouvoir plutôt que de défendre Maya et les actions qu’elle a prises pour sauver la vie d’un garçon, Miranda a déclaré à ET que les fans devraient être préparés au choc et au chagrin.