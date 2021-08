Pourquoi les maladies rares en Inde nécessitent un soutien gouvernemental solide pour sauver la vie des patients

Sans aucun soutien du gouvernement pour le traitement, plusieurs patients ont perdu la vie dans l’intervalle.

Par le Dr Fauzia Khan

Les maladies rares n’affectent qu’un faible pourcentage de la population en Inde ou dans le monde. La définition de l’OMS utilise le seuil de prévalence comme le font la plupart des autres pays, y compris l’Inde. Il s’agit d’une maladie touchant moins d’un individu sur 2500. Les maladies rares (MR) sont graves, chroniques, débilitantes et parfois mortelles, nécessitant un traitement spécialisé à long terme et provoquant parfois de graves incapacités.

Cependant, les dépenses de santé engagées pour les DR restent si élevées qu’elles finiraient par appauvrir les familles des personnes affectées. Par exemple, les troubles de stockage lysosomal (LSD) sont l’une de ces maladies permanentes, nécessitant une approche thérapeutique de la gestion. Classée parmi les maladies rares du groupe 3(a), le seul traitement disponible pour les LSD en Inde est la thérapie de remplacement enzymatique (ERT). Grâce à l’ERT en temps opportun, les patients sont connus pour mener une vie presque normale. Les maladies du groupe 3(a) comme Pompe, Gaucher, MPS I et Fabry, ont été classées dans la Politique nationale pour les maladies rares récemment notifiée, sur la base de la littérature ayant suffisamment de preuves pour de bons résultats à long terme.

Médicaments orphelins et maladies

Également appelées « maladies orphelines » dans le monde, la taille du marché de ces aliments génétiques n’est pas assez importante pour que les sociétés pharmaceutiques développent des traitements. Par conséquent, peu d’entreprises s’aventurent dans la production de médicaments contre les maladies rares, recevant en grande partie des incitations promotionnelles des gouvernements pour commercialiser ces thérapies. Les LSD et autres médicaments contre les maladies rares entrent dans la catégorie des « médicaments orphelins » – ceux destinés à traiter une maladie qui n’affecte pas plus de cinq personnes lakh. Par conséquent, pour inciter et découvrir des traitements pour les DR, le gouvernement doit favoriser des conditions économiquement avantageuses pour la production et la vente de telles thérapies.

La plupart des DR étant génétiques, ils restent présents tout au long de la vie des patients, même lorsque les symptômes ne se manifestent pas immédiatement. De nombreux DR apparaissent tôt dans la vie et environ 30 % des enfants atteints de DR mourront avant d’avoir atteint leur cinquième anniversaire.

L’une des principales préoccupations concernant les maladies rares (ou les indications orphelines) est que les options de traitement sont non seulement coûteuses mais récurrentes. Bien que plus de 450 DR aient été identifiés en Inde, moins de 50 % sont traitables. Par exemple, un traitement approuvé par la DCGI n’est actuellement disponible que pour environ 12 à 15 d’entre eux, y compris les LSD tels que la maladie de Gaucher, la maladie de Pompe, la MPS I et la maladie de Fabry.

Alors que les maladies non traitables peuvent être prises en charge par des mesures palliatives, un fait conforme aux conclusions mondiales est que la disponibilité ou l’accès au traitement ne gonfle pas le pourcentage de patients sous traitement par un grand nombre.

Le besoin immédiat est au moins de donner la priorité au traitement des maladies ultra-rares – des affections qui ont une prévalence encore plus faible que d’autres ; conditions traitables pour lesquelles des thérapies approuvées sont disponibles en Inde. Pour élaborer, comparé à 1 naissance vivante sur 10 000 pour l’amyotrophie spinale ou 1 naissance vivante sur 3 500 pour la dystrophie musculaire de Duchenne, la prévalence universelle de la maladie de Gaucher est de 1:50 000 à un lakh. Pour la maladie de Pompe, c’est encore plus bas à 1:1,25 lakh.

Bien qu’un certain mouvement se soit produit récemment dans le domaine des maladies rares avec la notification de la politique nationale sur les maladies rares 2021 le 31 mars, l’aide ponctuelle accrue de 20 lakh INR dans le cadre du programme parapluie de Rashtriya Aarogya Nidhi (RAN) ne couvre que le coût du traitement des maladies rares du groupe 1. Le gouvernement a souvent invoqué des contraintes de ressources pour ne pas financer le traitement de ces patients. Pourtant, plusieurs pays, certains plus petits et plus pauvres que l’Inde, ont fourni un soutien indispensable aux patients diagnostiqués avec des maladies génétiques rares traitables.

Approche urgente et compatissante

Sans aucun soutien du gouvernement pour le traitement, plusieurs patients ont perdu la vie dans l’intervalle. Aujourd’hui, un manque de financement immédiat pour le traitement des patients éligibles atteints d’affections traitables peut entraîner la mort de nombreux autres.

Bien que de nombreuses maladies rares soient répandues dans le pays, il est logique d’accorder la priorité au traitement des DR avec un traitement assuré et des preuves cliniques prouvées. Plusieurs pays – comme le Brésil, l’Argentine, l’Algérie, l’Égypte et d’autres économies en développement – ​​ont des mécanismes de remboursement robustes, souvent à 100 %, pour traiter avec les diététistes ou ont réservé des fonds dans leurs budgets de santé spécifiquement à ces fins.

Alors que les quelques patients sous thérapie ont de l’espoir pour l’avenir et mènent une vie presque normale, les nombreux patients en attente de financement de traitement se dirigent lentement vers un avenir incertain ou une disparition, et ont besoin de l’aide nécessaire au plus tôt. Si d’autres pays peuvent soutenir pleinement les patients souffrant de maladies rares, pourquoi pas l’Inde ? Il ne fait aucun doute que l’argument du gouvernement sur la limitation des ressources ne résistera pas à l’examen minutieux de l’article 21 – Droit à la vie.

Compte tenu du nombre de patients atteints de RD diagnostiqués et jugés éligibles pour un traitement par les comités techniques d’État respectifs, le besoin urgent de fonds pour soutenir les besoins de traitement immédiats des patients diagnostiqués ne devrait pas dépasser INR 80-100 crore par an. Perçue de manière holistique, la contribution du Centre s’élèvera à 40-50 crore INR – si elle peut convaincre les États d’un modèle de partage de charge. Certains États comme le Karnataka, le Tamil Nadu et le Kerala ont déjà fait part de leur volonté.

Le Centre doit adopter un sentiment d’immédiateté en instituant un financement de démarrage rapide de INR80-100 crore tout en déployant la politique nationale afin que le traitement salvateur de tous les patients atteints de troubles du groupe 3 traitables comme le LSD puisse être fourni, réduisant ainsi toute nouvelle perte de vie. .

L’intervention précoce du Centre et la priorisation du soutien financier sont impératives puisque les maladies rares touchent spécifiquement les enfants. Près de 50 % des nouveaux cas surviennent chez les enfants, provoquant 35 % des décès avant 1 an, 10 % entre 1 et 5 ans et 12 % entre 5 et 15 ans. Il ne fait aucun doute que la vie de certains patients peut être sauvée – si le Centre aborde la question sous le prisme de l’immédiateté et de la compassion.

