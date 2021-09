Pourquoi les marchés de la cryptographie sont-ils importants ?

in

Les dérivés nous permettent de diversifier le portefeuille. En plus d’avoir une exposition à diverses crypto-monnaies. Dans cet article, nous analyserons les bases concernant les dérivés cryptographiques. Et l’importance sur le marché de la cryptographie.

En fin de compte, les produits dérivés sont une force motrice aidant le secteur de la cryptographie à devenir une classe d’actifs légitime. Alors que de plus en plus de commerçants rejoignent le marché des dérivés cryptographiques, la liquidité des marchés des crypto-monnaies augmente.

Que sont les dérivés cryptos ?

La vérité est que les dérivés cryptos sont des produits financiers basés sur un actif sous-jacent. C’est-à-dire qu’un dérivé donne à l’acheteur le droit d’acheter ou de vendre un certain produit à un certain prix.

Par exemple, lorsqu’un dérivé crypto de Bitcoin est créé, la crypto-monnaie serait l’actif sous-jacent de cet instrument.

De même, les dérivés financiers se négocient en bourse, mais aussi entre les parties. Par conséquent, les produits sont facilement commercialisables et la liquidité est élevée.

La principale caractéristique est que, comme son nom l’indique, ils sont un dérivé d’un autre actif. Par conséquent, lorsque nous acquérons un dérivé crypto, nous n’achetons pas la crypto-monnaie, mais nous prenons part à un contrat financier.

Ces contrats peuvent avoir ou non une date de résiliation. Lorsque le contrat est fermé, l’obligation d’achat et de vente est remplie.

En effet, les dérivés cryptos ont été à plusieurs reprises responsables de la hausse du prix du Bitcoin, en raison de l’intérêt qu’ils suscitent.

Les types

Les futurs. Il s’agit d’un contrat financier entre des parties dans lequel un terme et un prix sont déterminés pour la réalisation d’une vente.Les options. Il s’agit d’un produit financier qui donne à l’acheteur d’options le droit d’acheter des actions à un prix prédéterminé. La date d’expiration est également déterminée.CFD. Ils permettent de spéculer sur la hausse ou la baisse des prix. L’acheteur et le vendeur conviennent de régler la différence de valeur du titre sous-jacent à partir du moment de l’accord. Ils sont exploités uniquement via Internet.Risques des dérivés crypto

En raison des expériences négatives que les personnes ou les entreprises ont avec les dérivés financiers, les risques de ces produits sont toujours amoindris. En fait, nous vous conseillons de très bien faire vos recherches sur le fonctionnement d’un dérivé crypto, avant de commencer à trader celui-ci.

Soit dit en passant, les risques sont élevés et sont accrus par la volatilité normale du prix du Bitcoin et des Altcoins.

Risque de contrepartie. Il est principalement exécuté avec une transaction OTC.Effet de levier. Étant donné que l’effet de levier augmente à la fois les rendements potentiels et les risques, les utilisateurs doivent toujours faire preuve de prudence.

Pour conclure, selon le blog Binance, les points suivants doivent être pris en compte :

Les dérivés permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille et de s’exposer à diverses crypto-monnaies. Ils sont utiles pour protéger les portefeuilles de la volatilité extrême des prix et des risques inattendus. Les dérivés sont essentiels car ils favorisent la découverte des prix. Les dérivés cryptographiques sont un marché à croissance rapide qui attire un volume mensuel de milliards.

Très important, cet article est d’origine informative et ne représente aucune recommandation d’investissement. Faites toujours vos propres recherches.

Je dis au revoir avec cette phrase de David Hume : « En général, il y a un degré de doute, de prudence et de modestie qui, dans toutes sortes de recherches, doit toujours accompagner le raisonneur approfondi.

