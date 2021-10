Pourquoi les marques devraient-elles investir dans les technologies interactives

Les marques doivent analyser attentivement et aider avec les préférences de leur public cible.

Par Guruprasad Kamath

La dynamique changeante d’Internet a incité les marques à organiser, inventer et distribuer soigneusement leur contenu pour améliorer l’engagement des consommateurs, générer du trafic et générer des prospects. Ce qui est plus important ici, c’est l’expérience client ; une marque doit s’interfacer avec le client. À sens unique, le monde numérique doit être exposé au client. Avec de nombreuses avancées technologiques, les entreprises ont proposé des produits plus personnalisés et accessibles avec une expérience humaine à travers divers canaux. Et avec les données collectées, il a pu comprendre facilement les besoins des consommateurs. Des stratégies statiques, les marques sont passées à la technologie interactive pour garder les consommateurs engagés et fidèles. Cette technologie interactive comprend la gamification, les médias sociaux, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les sondages et enquêtes, les chatbots interactifs, etc. De nombreuses marques investissent massivement dans cette technologie car elle génère une forte génération de prospects, augmente les ventes, augmente l’engagement des consommateurs et maintient la fidélité à la marque. .

Quelques exemples de marques adaptant avec succès les technologies interactives pour leurs campagnes :

Tanishq, une marque de bijoux de mode, utilise la réalité augmentée dans les kiosques d’aéroport pour découvrir virtuellement ses produits. Les kiosques AR installés dans les aéroports de Bangalore et de Delhi permettent au consommateur de porter pratiquement n’importe quel bijou et de se déplacer pour trouver s’il convient. Les aéroports étant un point de trafic élevé et un temps d’attente pouvant aller jusqu’à 45 minutes, les clients ont eu la possibilité d’essayer virtuellement. S’ils aimaient le produit, Tanishq dirigeait les consommateurs vers le magasin le plus proche de leur destination. Beaucoup de ces marques de bijoux comme Kalyan Jewellers, Amrapali Jewels ont commencé à offrir une expérience AR à leurs clients, les gardant engagés et profitant de la pandémie.Lenskart, un portail de commerce électronique pour les lunettes, offre à ses utilisateurs numériques une vue 3D et un essai virtuel -on de leur optique pour la forme, la taille, la couleur de leur visage en déplacement. En utilisant la technologie DITTO, Lenskart offrant cette fonctionnalité a acquis plus de clients ces derniers temps. Il a connu un taux de croissance de 30% chaque année et se situe actuellement sur un marché de 10 millions de dollars. Flipkart, une plateforme de commerce électronique indienne, a utilisé la gamification et la réalité virtuelle avec reconnaissance sonore pour engager ses consommateurs lors de ses ventes Big Billion Days. Ils ont fait la promotion de la campagne de vente en rapport avec le bon augure de la pleine lune. Cette campagne a été lancée alors qu’il n’y avait pas de pleine lune et en utilisant la réalité augmentée, les consommateurs ont été invités à trouver la lune sur l’appareil en le déplaçant et ont dû souffler les nuages ​​​​pour connaître la récompense. Cette campagne a enregistré un taux de clics de 2 %, soit dix fois la moyenne du secteur de 0,2 % pour les bannières mobiles.

Risque de cyberattaques :

Alors que les cyberattaques ont toujours fait partie de la vie en ligne, elles ont augmenté pendant la pandémie de Covid-19, augmentant dans certains cas de plus de 3 fois d’un mois à l’autre. Une grande partie du monde est passée au travail à distance ; les services d’achat et de livraison en ligne ont vu la demande augmenter, et les services de streaming en ligne sont devenus la source de divertissement incontournable. Ces points d’entrée ont donné aux cyberdélinquants plus d’espace pour trouver des cibles sensibles. Les dépenses en cybersécurité ont atteint un niveau record en 2020, générant 11,4 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à 2018. Les organisations devraient augmenter leurs dépenses en mesures de cybersécurité et former leurs employés à faire face à ces situations.

Bien que le marché indien ait toujours été un défi pour de nouveaux changements, il a été le marché à la croissance la plus rapide pour les consommateurs numériques. Les marques doivent analyser attentivement et aider avec les préférences de leur public cible. De nombreuses marques et consommateurs s’y sont adaptés pendant cette pandémie. Le défi a été de s’adapter à une technologie de pointe pour se démarquer sur le marché. L’Internet des objets (IoT), le SMAC (social, mobile, analytique et cloud), le big data, l’adaptation omnicanal, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l’IA sont des tendances technologiques croissantes sur le marché indien. Les marques indiennes sont au rythme constant des évolutions technologiques dans tous les domaines possibles. Garder leurs consommateurs engagés avec leurs marques est maintenant devenu une provocation.

Cependant, l’investissement dans la technologie interactive ne cesse de croître, car l’engagement des consommateurs est devenu un élément essentiel d’une entreprise prospère. Le support technologique de l’interaction est subtil, flexible, pertinent et persuasif. Ainsi, les marques se sont davantage adonnées à cibler numériquement leur segment de marché et investissent massivement car cela porte ses fruits grâce à la notoriété de la marque, à la fidélité des consommateurs et à l’augmentation du chiffre d’affaires.

L’auteur est vice-président et chef SBU de Manipal Technologies. Les opinions exprimées sont personnelles.

Lire aussi : Glance signe un partenariat avec Realme pour fournir du contenu sur l’écran de verrouillage

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.