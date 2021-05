Pourquoi les marques devraient utiliser l’IA pour créer des campagnes d’influence plus efficaces

L’IA offre aux marques un référentiel de contenu prêt à l’emploi avec UGC

Par Ankit Agarwal

Pour un profane, l’intelligence artificielle (IA) est un mot à la mode. Utile dans le domaine de la technologie mais juste une étiquette dans les autres. Ce n’est pas. L’intelligence artificielle est une technologie sous-utilisée qui peut créer une plus grande valeur pour les marques.

Il a le potentiel de répondre et de résoudre la part du lion des défis dans les campagnes de marketing d’influence – Choisissons-nous le bon créateur? Le créateur proposera-t-il un contenu efficace? Comment évoluer avec les influenceurs?

Identifiez les influenceurs rapidement et avec précision grâce à l’IA

La marque et le créateur qui s’adaptent à la force ne fonctionnent jamais. Les campagnes de marketing d’influence efficaces commencent par trouver le bon créateur. Faire correspondre le créateur approprié à une marque va au-delà de la recherche subjective par mot-clé. Cela nécessite d’analyser objectivement chaque élément de chaque contenu par chaque créateur présélectionné.

Disons qu’un créateur s’auto-catégorise sous le style de vie. Une recherche de leur contenu montre que leurs publications sont également réparties entre les voyages et la durabilité. Un examen plus approfondi révèle que les articles liés aux voyages présentent des enfants et parlent de la parentalité. Ainsi, alors que ce créateur serait en synergie avec une marque promouvant les voyages adaptés aux enfants, ils ne seront pas le choix optimal pour les voyages en solo.

Quel est le problème avec la conduite de cette diligence raisonnable dans la catégorisation précise des créateurs? Le désherbage nécessite des milliers d’heures consacrées à l’examen manuel de la base de données des créateurs.

L’IA fait en quelques heures ce qu’une personne ferait en quelques semaines

La plupart des marques investissent aveuglément dans le marketing d’influence, car trouver le bon créateur signifie un travail acharné qui prend du temps. Disons qu’une marque doit trouver un créateur dans une base de données relativement petite de 5000 influenceurs.

Ils devront passer au crible tous les messages de chaque créateur, ce qui, gardez à l’esprit, n’est pas statique mais en constante évolution. Et dans chaque élément de contenu, ils devront lire les balises pour obtenir du contexte.

Il faudrait des semaines, sinon plus, à une personne pour trouver un créateur digne de la campagne. L’IA peut résoudre cette tâche herculéenne en quelques heures en traitant les données plus rapidement, laissant une marque prendre une décision éclairée.

Prenons, par exemple, IBM Watson Natural Language Understanding. En plus des API Personality Insights et Tone Analyzer, l’IA a été utilisée pour analyser les candidats influenceurs potentiels et «pour comprendre pleinement les données démographiques qui composent l’audience d’un influenceur».

L’IA vérifie méthodiquement la pertinence des influenceurs

La sélection humaine est biaisée, subjective et inexacte. C’est pourquoi, même après un examen approfondi, une sous-section des campagnes de marketing d’influence est gênée par la fraude. Bots, et gonflés suite au gaspillage de plus de 15% des budgets marketing d’influence.

L’IA peut explorer l’engagement contextuel des créateurs, la fréquence des publications et la croissance de l’audience pour ne sélectionner que les véritables créateurs. Sans oublier, il peut également examiner les créateurs concernés en utilisant la technologie de reconnaissance d’image.

Par exemple, la détection d’objets et de scènes Amazon Rekognition peut identifier tous les différents objets qui composent une image ou une vidéo. Pourquoi est-ce important? Parce que la performance d’un article ne se limite pas à un seul élément.

Le public réagit à chaque objet du contenu. Alors qu’une personne peut aimer l’arrière-plan, une autre peut répondre à la tenue de l’image. L’IA est la passerelle vers ces données inégalées – comprendre comment les abonnés réagissent à des éléments spécifiques afin de créer un contenu plus efficace.

Cas d’utilisation de l’IA pour les spécialistes du marketing

Supposons qu’une marque souhaite collaborer avec un créateur de fitness post-partum à Delhi. Pour un marketeur, identifier un influenceur qui correspond à cette fourchette via des balises et des catégories génériques n’est pas facile.

Ils trouveront des créateurs de fitness. Ils trouveront des créatrices de fitness féminines. Ils trouveront même des créateurs qui sont des mères. Mais il faudrait des mois pour vanner manuellement des milliers de créateurs à Delhi pour découvrir un influenceur du fitness post-partum. L’intelligence artificielle, en revanche, peut rechercher des mots clés objectifs tels que # post-partum et #fitness à une vitesse fulgurante. Avec une meilleure taxonomie sur les créateurs, le spécialiste du marketing peut trouver la solution exacte en quelques heures.

Une autre façon dont l’intelligence artificielle aide les campagnes d’influence est la détection d’étiquettes. Les créateurs oublient souvent de taguer les marques. Trouver manuellement ces messages dans une mer de contenu est impossible. Mais si vous souhaitez suivre l’efficacité d’une campagne d’influence, vous devez avoir une image précise de l’ensemble de la couverture. Grâce à l’intelligence artificielle, les marques peuvent détecter leurs logos ou produits dans les publications sur les réseaux sociaux, éliminant ainsi le besoin de balises.

Enfin, l’IA offre aux marques un référentiel de contenu prêt à l’emploi avec UGC. Le contenu généré par l’utilisateur est la meilleure forme de promotion. Mais il faut que les modérateurs humains examinent le contenu à la recherche de matériel inapproprié ou offensant. Bien que les spécialistes du marketing puissent le faire seuls, la rapidité et la qualité restent insuffisantes. Grâce à l’apprentissage automatique, les marques peuvent modérer l’UGC pour trouver du contenu pertinent pour des campagnes organiques à grande échelle.

Le verdict

Le marketing d’influence fonctionne. Cela n’est pas en question. Mais utiliser le même sous-ensemble de créateurs pour toutes les campagnes ne rend pas service à la marque. De plus, compte tenu de la fragmentation des consommateurs, il est impératif de tirer parti des nano et micro-influenceurs, experts dans leur créneau.

Cela oblige les marques à rechercher un nouveau créateur à chaque nouvelle campagne. Cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin, non pas une fois mais plusieurs fois. L’IA peut résoudre ces problèmes et empêcher une marque d’hémorragie d’argent sur des collaborations de créateurs inefficaces.

L’auteur est le fondateur, Do Your Thng

