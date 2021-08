Pourquoi les marques doivent avoir « une longueur d’avance » sur le consommateur – WWD

Bien avant que la pandémie ne frappe, la transition directe vers le consommateur était bien amorcée, les marques étant obligées d’évoluer au milieu des changements dans la vente au détail traditionnelle. Avec l’épidémie de COVID-19, ce changement s’est accéléré alors que les ventes du commerce électronique montaient en flèche. Pour être en affaires, une marque n’avait besoin que d’une plate-forme de commerce électronique décente, d’un accomplissement médiocre et d’un site Web. Ou alors ils pensaient.

Les réalités du marché ont tendance à montrer à quel point les marques et les marchands en ligne peuvent être vulnérables à l’échec lorsqu’ils ne disposent pas d’une stratégie de marque et de marketing claire qui s’étend à tous les points de contact du parcours d’achat du consommateur.

Ici, Tony King, qui a fondé King & Partners avec Inii King en 2010 après avoir lancé des produits phares de commerce électronique pour des marques de luxe telles que Gucci, Alexander McQueen, Stella McCartney et Yves Saint Laurent, entre autres, discute de l’importance de rafraîchir une marque dans le monde d’aujourd’hui. environnement complexe et en constante évolution ainsi que ce qui est nécessaire pour renommer une entreprise de mode.

Inii et Tony King. Christophe Sturman

WWD : Comment savoir quand il est temps de rafraîchir votre marque et votre site Web ?

Tony King : Les consommateurs changent et évoluent constamment, vous devez vous assurer que vous vous sentez toujours bien pour le public et pour ce que vous essayez de faire et de vendre. Il est temps de rafraîchir une marque lorsque nous voyons les consommateurs commencer à changer ou lorsque vous lancez de nouvelles catégories ou entrez sur de nouveaux marchés – ce sont les moments les plus opportuns pour rafraîchir une marque.

Un autre moyen clé de voir si une marque a besoin d’un rafraîchissement est de savoir si la marque reste immobile et ne se sent plus ambitieuse. Les marques doivent avoir une longueur d’avance sur le comportement des consommateurs. Alors que la technologie, les médias sociaux et le paysage global évoluent, les marques doivent s’adapter et rester pertinentes.

WWD : Quel rôle jouent les préférences changeantes et évolutives des consommateurs lorsqu’ils envisagent un changement de marque ?

savoirs traditionnels : Lorsqu’une marque envisage un changement de marque, la marque ne doit pas suivre aveuglément les tendances au fur et à mesure qu’elle évolue pour s’adapter aux besoins changeants des consommateurs. Il doit toujours être authentique par rapport au parcours de la marque et à la vision globale. Il doit se sentir sans couture. Les marques doivent tenir compte de ce qui attire les consommateurs et de ce vers quoi ils gravitent, mais s’assurer que le rafraîchissement est authentiquement eux.

Par exemple, les marques deviennent de plus en plus diversifiées et inclusives. À tel point que cela peut sembler quelque peu tendance et ingénieux. Lorsqu’une marque patrimoniale devient inclusive, cela doit ressembler à un prochain chapitre naturel. Par exemple, dans notre travail avec Cosabella, ils ont toujours eu des tailles étendues et des types de produits variés. Lorsqu’ils ont décidé de changer pour inclure encore plus de tailles et d’options, nous avons dû nous assurer que nous racontions clairement l’histoire de la marque d’une manière qui ne semblait pas artificielle. Cela fonctionne pour Cosabella parce que cela ne se reflète pas seulement dans le marketing mais aussi dans le produit et l’a toujours été dans une certaine mesure.

WWD : Pourquoi est-il important de faire appel à un « conseil externe » lors du changement de marque ?

savoirs traditionnels : La plupart des équipes internes sont trop proches des marques pour lesquelles elles travaillent et, bien souvent, les propriétaires de marques font passer leurs préférences personnelles en premier.

Ils ont besoin de quelqu’un qui peut voir le paysage plus large – ceux qui ont des perspectives différentes et qui ont une connaissance de l’industrie. Une agence est plus au courant et à jour sur les tendances et la recherche. Les marques sont douées pour faire des produits mais pas nécessairement pour faire des marques.

WWD : Quel rôle joue la culture d’entreprise du client dans un projet de rebranding ?

savoirs traditionnels : La culture d’entreprise a trop de couches qui peuvent ruiner une marque et nous l’avons vu se produire plusieurs fois. Les idées s’édulcorent. Des raccourcis sont créés. Les concepts ne sont pas exécutés correctement. Nous voulons des clients qui n’ont pas peur de soutenir une bonne idée et de défendre le travail et de continuer à pousser chaque détail de celui-ci.

Nous travaillons mieux lorsque nous travaillons en étroite collaboration avec les propriétaires, les fondateurs et les directeurs créatifs. Nous travaillons de manière collaborative – nous valorisons la longévité et pouvons souvent nous sentir comme faisant partie de la marque et des équipes créatives de nos clients. Nous aimons être ce téléphone pour vérifier la température d’une nouvelle idée, nous avons tellement de clients qui nous appellent pour gérer les choses en permanence. Nous instaurons la confiance et l’adhésion de nos clients afin qu’ils soient responsabilisés et soutiennent nos idées, et les résultats de notre travail montrent, espérons-le, que nous avons à cœur les meilleurs intérêts de nos clients.

WWD : Dans cet environnement post-pandémique, pourquoi est-ce le bon moment pour changer de marque ?

savoirs traditionnels : L’heure est à l’optimisme. Il est temps pour le changement et pour de nouvelles choses. Les consommateurs ont évolué et leurs comportements ont radicalement changé au cours des 18 derniers mois. Nous vivons dans un monde instantanément plus numérique. Les consommateurs souhaitent le progrès et y sont ouverts. Il y a vraiment plus d’espace pour que les marques expérimentent et s’aventurent dans de nouveaux territoires.

WWD : Autre chose que les entreprises doivent savoir sur le processus de rebranding ?

savoirs traditionnels : C’est marrant. C’est l’occasion de se réinventer et de se transformer. C’est l’occasion de se créer une forte personnalité. Les consommateurs veulent voir les marques évoluer. Le changement fait du bien à la fois au client et au consommateur.

Une bonne image de marque est plus qu’un simple logo. Une bonne image de marque, c’est plus que de la typographie, des moodboards et des couleurs – il s’agit d’un changement dans la façon dont une marque pense et parle, il s’agit de construire un monde autour d’une vision spécifique de la façon dont un vendeur vous accueille dans le magasin à l’épaisseur du étiquette volante et la façon dont votre boîte s’ouvre lorsque vous recevez un colis. Chaque point de contact est important.