Pourquoi les marques doivent sauter dans le train des NFT

Le marketing consiste à surfer sur les tendances actuelles et à miser sur la créativité pour mobiliser suffisamment d’enthousiasme autour d’une marque.

Par Girish Jaggi

Les NFT ou jetons non fongibles sont des actifs non tangibles ou un certificat d’authenticité numérique qui servent de jeton pour des biens virtuels comme une image, une vidéo, une animation, etc. Ces actifs cryptographiques sont uniques, ne peuvent pas être échangés et sont conservés dans un format numérique. grand livre utilisant la technologie blockchain. Au cours des dernières années, les NFT ont fait leur apparition dans les arènes de collection numériques comme les cartes de sport rares, les souvenirs musicaux, l’art numérique, etc., et les marques imaginatives qui valorisent son potentiel veulent la plus grosse part du gâteau.

Alors qu’une grande partie du buzz autour des NFT a été autour des œuvres d’art numériques, ces deux dernières années ont vu ce modèle s’étendre au-delà des simples jpeg créatifs. Grâce à la croissance organique et au soutien des gros titres des médias, les NFT deviennent lentement courants et ouvrent des vannes à un nouveau type de narration et de dynamique de consommation qui n’avait pas d’imagination il y a une décennie.

La méconnaissance et l’ignorance ont contraint de nombreuses marques à éviter les NFT dans le passé, même si les marques créatives et risquées ont connu le succès. Un exemple pourrait être l’exemple classique de Taco Bell où cinq versions d’œuvres d’art numériques ont été mises en vente et vendues aux enchères dans les 30 minutes en 2021. Une décision stratégiquement intelligente saluée par beaucoup, car non seulement la marque a collecté des fonds pour leur Taco bell caritative mais a également annoncé le retour des pommes de terre préférées des fans au menu.

C’est une idée préconçue que les NFT conviennent mieux aux marques qui prétendent avoir un public «fidèle» et une personnalité connue, cependant, la popularité des NFT est liée à sa valeur sociale perçue. Avant de prendre le train en marche et de vouloir goûter au succès comme ses pairs, il est essentiel pour les marques de comprendre où elles se situent dans le spectre de la conversation culturelle. Cela déterminera si les NFT leur conviennent ou non.

Non seulement pour la notoriété de la marque, mais les NFT ouvrent également un tout nouveau monde pour la monétisation des médias numériques. Par exemple, si une marque de sport bien connue crée une publicité vidéo mettant en vedette une icône sportive internationale, cette vidéo finira par être promue sur Facebook, YouTube, etc. via des publicités. Cependant, grâce aux NFT, la même vidéo peut être vendue aux enchères et vendue à des clients qui croient aux valeurs de la marque et de l’icône du sport. Ce qui est intéressant, c’est que la marque de sport peut rendre la copie originale accessible à quiconque souhaite posséder la vidéo, permettant à la propriété intellectuelle (propriété intellectuelle) d’être revendue plusieurs fois et à la marque de sport d’obtenir un créateur coupé à chaque transaction.

Le marketing consiste à surfer sur les tendances actuelles et à miser sur la créativité pour mobiliser suffisamment d’enthousiasme autour d’une marque. Les clients, en particulier les clients fidèles, sont prêts à payer pour des expériences et des valeurs auxquelles ils croient. Les marques peuvent en tirer parti en transformant leurs meilleures IP en NFT. Outre la conversion de vidéos ou d’œuvres d’art numériques Taco Bell en NFT, il existe d’innombrables façons pour les marques d’exploiter le potentiel de ces crypto-collectibles. Les marques peuvent créer des expériences exclusives sous la forme de rencontres avec des célébrités, produire des objets de collection numériques originaux pour interagir avec leur noyau de fans. Les possibilités sont infinies et ne se limitent qu’à l’imagination des spécialistes du marketing de marque.

Il y a plusieurs avantages à produire des NFT que les marques, en particulier celles qui ne connaissent pas le concept, ne connaissent pas. Ces jetons sont 1. intemporels, 2. leur valeur ne s’apprécie qu’avec le temps, 3. ils monétisent le créateur de contenu, 4. ouvrent une source de revenus pour la marque, 5. racontent une histoire de marque telle qu’elle est censée être racontée et 6. Offre une expérience de marque créative et unique pour un client.

Il est maintenant plus important que jamais pour la marque de réaliser le potentiel des NFT et de prendre le train en marche, cependant, il est tout aussi important pour eux de ne pas se précipiter juste pour faire un profit rapide. Construisez progressivement l’authenticité en offrant une valeur réelle aux clients avec un design du futur en tête. Soyez ouvert aux collaborations, apprenez de vos pairs, devenez un membre actif de la communauté NFT car au final, les marques cherchent à franchir le pont d’une relation transactionnelle avec leurs clients à une relation connectée. Bien qu’il y ait des spéculations selon lesquelles les NFT sont une bulle prête à éclater, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas à leur sujet et beaucoup de territoires inexplorés pour le moment. De plus en plus de marques vont et devraient sauter le pas à mesure que les NFT deviennent lentement courants et expérimentaux.

Le client d’aujourd’hui ne cherche plus l’option la moins chère. Les clients veulent comprendre l’histoire d’une marque, les valeurs qu’elle porte. Les individus veulent s’identifier à ces valeurs et accepter la marque. Créer des NFT pour une marque est un moyen pour eux de montrer à leurs clients qu’ils sont à l’écoute, prêts à s’adapter et à les livrer d’une manière appréciée par eux. Pour exploiter le véritable potentiel des NFT, une expérience de consommation de grande envergure doit être créée. Une expérience qui peut acquérir une signification sociale plus large et ses valeurs transcendent au-delà d’une expression de l’identité du propriétaire.

L’auteur est responsable de la communication corporate de Germin8.

