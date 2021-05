Pourquoi les marques doivent se concentrer sur le marketing expérientiel tout en servant les personnes âgées en Inde

Une stratégie de marketing expérientiel réussie doit promouvoir le message et les valeurs de la marque.

Par Saumyajit Ray

Alors que le paysage du marketing a connu des changements spectaculaires au cours de la dernière décennie, les marques s’efforçant de créer des expériences innovantes pour les millénaires évolués et les consommateurs de la génération Z, le segment lucratif de l’autre côté du spectre des âges est souvent oublié. Oui, l’Inde est un pays jeune avec plus de 65% de sa population de moins de 35 ans, mais il y a 110 millions de seniors de plus de 60 ans, dont 40% résident dans les zones urbaines. Alors que les marques et les spécialistes du marketing réalisent lentement la part de portefeuille associée aux aînés, il est nécessaire de revisiter ce segment avec une perspective plus actuelle de leurs besoins, de leurs aspirations et de leur style de vie.

«60s are the new 40s» est le mantra suivi par la plupart des seniors. Des régimes alimentaires plus sains et des régimes de remise en forme stricts aux voyages exotiques et aux armoires indulgentes, les personnes âgées ne recherchent plus une vie de retraité austère. Au lieu de cela, ils investissent judicieusement et épargnent pour profiter de cette nouvelle phase de la vie avec des expériences nouvelles et passionnantes. Ils n’ont pas peur d’acquérir de nouvelles compétences, d’essayer différentes cuisines et d’explorer de nouvelles destinations. Et tout comme leurs homologues plus jeunes, ils recherchent de la valeur et du sens dans les marques qu’ils soutiennent. La valeur ne se limite pas à la valeur monétaire de la marque mais comprend également l’impact social et environnemental de la marque. Contrairement à la jeune génération, les seniors ont le pouvoir de dépenser pour se livrer aux marques auxquelles ils peuvent s’identifier et une adhérence qui fait souvent défaut aux milléniaux et à la génération Z facilement distraits.Selon le rapport, Libérer le potentiel du marché de consommation senior, le marché de la médecine et du mode de vie pour la population urbaine âgée économiquement indépendante a été fixé à 6 milliards de dollars (environ 43 000 crore ₹). Le potentiel global du marché tiré par les consommateurs âgés atteint 100 000 crores ₹, à l’exclusion de l’immobilier, des services bancaires et financiers et des produits d’assurance et de pharmacie. Dont, seuls 10 000 crores ₹ ont été traités jusqu’à présent.

Pour saisir cette opportunité, les marques doivent revoir leur compréhension du segment senior. Le message de la marque sombre, solitaire et triste témoigne d’un stéréotype qui n’est plus la norme. Ces nouveaux consommateurs adoptent l’âge avec un amour et un zèle renouvelés pour la vie. Ils se rapportent à des messages qui correspondent à leurs valeurs new-age et jettent les bases d’une relation à long terme basée sur la confiance. Le marketing expérientiel a évolué en tant que nouveau mantra pour capter l’attention du public cible et convertir avec succès un désir en une intention d’achat ferme. Il permet au public de profiter d’une expérience de marque immersive qui ne se limite pas au fonctionnement d’un produit ou d’un service, mais met plutôt en évidence l’éthique de la marque et comment elle fait ressentir l’utilisateur potentiel tout en se livrant au produit ou au service. Le marketing expérientiel leur permet de comprendre à la fois la philosophie de la marque et son intention d’atteindre ces valeurs. Un outil puissant qui relie la marque au consommateur tout en permettant au consommateur de s’engager avec l’identité et les valeurs de la marque. Cependant, à l’instar d’autres outils et aides marketing, une approche à l’emporte-pièce à l’égard de tous les segments de marché rendrait tout l’exercice du marketing expérientiel inutile. Les seniors approuvent le message de la marque qui est concis, clair et authentique. Une expérience authentique est donc impérative pour capter l’attention et la fidélité de ce segment. Il permet aux consommateurs de devenir des ambassadeurs de la marque et sert de catalyseur pour le marketing de bouche à oreille, une activité marketing essentielle pour renforcer la confiance dans la marque et encourager les essais chez les seniors plus méfiants. Selon une étude de McKinsey, le marketing expérientiel est le puissant catalyseur du marketing de bouche à oreille, les expériences de marque représentant 50 à 80% de toutes les activités de bouche à oreille.

Une stratégie de marketing expérientiel réussie doit promouvoir le message et les valeurs de la marque. Seniority, un portail en ligne dédié au style de vie et aux produits médicaux pour les seniors, vise à proposer des produits utiles mais aussi amusants et décalés pour compléter le style de vie contemporain des personnes âgées en Inde. Fidèle à sa promesse de répondre aux besoins de style de vie du segment senior, Seniority a lancé des magasins hors ligne avec deux “ zones d’expérience ” à Pune et Coimbatore où la société organise régulièrement des cours de zumba, des séances de yoga et des conférences de thérapie pour les seniors.

Alors que les aînés de l’Inde cherchent à enrichir leur vie avec de nouvelles expériences, les voyages et l’hospitalité ont vu une demande importante de ce segment en pleine croissance. Encore une fois, ce sont les prestataires de services, capables de comprendre ce segment et de proposer une expérience qui correspond le mieux à l’attitude et à l’évolution des besoins des personnes âgées, qui peuvent bénéficier de la fidélité et de la confiance de ce segment. Tous les Indiens de plus de 70 ans ne sont pas à la recherche d’un voyage dans les sanctuaires sacrés! Mme Smita. Jain, une boulangère de 60 ans, a célébré son anniversaire marquant en réservant un voyage en Norvège pour assister aux aurores boréales avec son mari de 65 ans. Permettre aux seniors de participer activement à la conception de leur expérience de voyage permet aux fournisseurs de voyages et aux plateformes telles que Senior World d’intégrer le service qu’ils fournissent au modèle de marketing expérientiel lui-même. Une opportunité créative pour permettre aux seniors de s’engager avec la marque et de se sentir connectés avec le processus de la marque dès le départ.

L’émergence de structures familiales nucléaires a conduit à un besoin croissant de services de soins aux personnes âgées. Certaines personnes âgées du nouvel âge ont également adopté l’idée de la vie communautaire. Cependant, fidèles à leur attitude, les personnes âgées s’attendent à ce que des installations qui ressemblent et se sentent comme «à la maison» avec des services et des équipements de bonne qualité mènent un style de vie holistique. Alors que les aînés recherchent la participation communautaire pour surmonter la solitude qui accompagne souvent la vieillesse, beaucoup d’entre eux préfèrent rester chez eux avec des services de soins aux aînés de bonne qualité qui répondent également à leur solitude. La pandémie a encore amplifié le besoin impératif de soins de santé de qualité à domicile pour les personnes âgées et a entraîné une augmentation de plus de 40% du marché indien des soins aux personnes âgées. Le choix d’un partenaire de soins aux aînés est une décision importante. Permettre à quelqu’un d’entrer dans votre espace personnel et partager des détails de santé personnels, nécessite réflexion et considération. Ainsi, rendre les outils de publicité et de marketing traditionnels assez inefficaces pour cette catégorie. Lorsqu’elles prennent des décisions importantes comme celles-ci, les personnes âgées font confiance à leur propre expérience ou à celle de quelqu’un qu’elles connaissent. Cependant, avec la peur de la pandémie qui se profile dans son ensemble, l’année dernière a rendu difficile pour les entreprises d’offrir des expériences en personne ou même des essais. Ce sont les capitaux propres de la marque avec les aînés abonnés actuels qui ont aidé ces marques de soins aux aînés à atteindre de nouveaux et potentiels consommateurs. Les seniors devenant à l’aise avec la technologie, des marques comme Emoha ont aligné leur vision d’offrir aux seniors un style de vie holistique avec l’environnement virtuel actuel. MOH TV d’Emoha a offert plus de 600 programmes en ligne variés pour garder les personnes âgées engagées. Des séances de yoga en ligne, des antakshari et même des soirées de bingo ont diverti les personnes âgées et leur ont permis de socialiser et d’appartenir à une communauté même tout en restant confinées dans les quatre murs de leur maison. Ils ont créé des expériences fascinantes que les anciens pouvaient partager avec d’autres dans leurs sociétés et colonies. Ainsi, convertir les clients en ambassadeurs potentiels de la marque! Le marketing de bouche à oreille à son meilleur, surtout à un moment critique comme la pandémie. En outre, certains des événements virtuels les plus importants étaient également ouverts aux abonnés potentiels, ce qui leur a permis de découvrir le service de première main.

La création d’expériences captivantes reste essentielle pour fidéliser les seniors à la marque. Saregama, une société de musique établie, a reconditionné son offre en une expérience en créant le très populaire Carvaan. Un lecteur de musique portable, en forme de radio pour donner une ambiance rétro, chargé de certaines des chansons les plus populaires de l’année écoulée, a permis aux personnes âgées de se livrer à de vieux souvenirs précieux. Une expérience de nostalgie avec chaque chanson. Il n’est pas surprenant que la marque soit devenue extrêmement populaire parmi les aînés.

Les marques qui ont adapté leurs services et leur communication pour s’aligner sur l’évolution du style de vie de ce segment senior émergent, ont réussi à créer une clientèle fidèle. Cependant, un très grand segment reste inexploité. Il est grand temps que d’autres marques se réveillent pour se rendre compte que si les seniors quittent leur emploi, ils ne prennent pas leur retraite de la vie ou de leur abonnement Amazon Prime! En fait, la vie ne fait que commencer pour ces jeunes de cœur, prêts à explorer et à expérimenter de nouvelles avenues. Il appartient désormais aux marques de créer une communication et des expériences captivantes qui s’alignent avec les valeurs évoluées des seniors.

L’auteur est co-fondateur et PDG d’Emoha Elder Care. Les opinions exprimées sont personnelles.

