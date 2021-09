Pourquoi les marques se tournent vers le marketing des mèmes

Les mèmes sont faciles et il existe de nombreux créateurs de mèmes en ligne avec lesquels les marques peuvent s’associer pour rester dans le jeu.

Par Raghav Bagai

Les marques réécrivent les règles du marketing et de la publicité.

Poussé, mais pas peur de se livrer. Opposé, mais empathique. Décontracté, mais pas frivole. Les plus grandes pom-pom girls sont leur public. Et le public est l’enfant d’une culture momentanée, façonné par la technologie et la capacité d’attention douée d’un poisson rouge.

Pour ne pas oublier, ils prennent des tasses de café du matin avec des mèmes.

Les mèmes sont maintenant la crypto-monnaie du contenu, certains l’ont craqué, certains sont encore confus, mais toutes les marques veulent l’essayer !

La publicité conventionnelle est en retrait ces jours-ci et les mèmes ont pris le devant de la scène. Il n’y a pas si longtemps, le partage de mèmes est devenu une tendance sur les réseaux sociaux alors que les gens, en particulier la génération Z, ont exprimé leurs opinions sur une gamme de problèmes avec une pincée d’humour.

Aujourd’hui, les mèmes voyagent plus vite que la lumière. L’impact est tel que des joueurs de cricket aux politiciens, tout le monde est accro et vous en rencontrerez des milliers juste en faisant défiler avec désinvolture.

De la photo d’un fan de cricket pakistanais en colère à la fille de « Pawri ho rahi hai », sans oublier l’œuf qui a dépassé le poste de Kylie Jenner, les marques ont tout utilisé pour se connecter avec les gens, et elles en ont également profité. Les plaisanteries amicales sur les réseaux sociaux via les mèmes sont apparues comme un nouveau concept et ont pris tout le monde dans sa frénésie.

Ce qui a commencé comme une plaisanterie amusante est maintenant une stratégie marketing à part entière. Les marques proposent de nouveaux modèles de mèmes spécifiquement pour promouvoir un événement, une émission Web ou un nouveau produit.

De la stratégie de sensibilisation de la police de Mumbai à l’éclatement des mythes relationnels de Tinder India, tout le monde communique via des mèmes. La meilleure partie, c’est que c’est simple, facile et très bon marché. La seule chose dont vous avez besoin est de savoir comment l’utiliser sur le point.

Mais comment utiliser les mèmes de la bonne manière, et y a-t-il même une bonne manière pour les mèmes ?

Dans le marketing des mèmes, le contexte est ce qui vous fait cliquer et le contenu est ce qui vous fait rester.

Cela peut être subtil ou percutant, mais doit être garanti avec humour. Les marques exploitent de plus en plus d’opportunités commerciales en gardant à l’esprit le potentiel de dépenses des jeunes. Cela a conduit à l’émergence d’un nouveau type de marketing numérique appelé « meme marketing ». De la pêche à la traîne aux plaisanteries amicales, les mèmes sont devenus un langage pour tout le monde, que ce soit Tinder, Zomato, Swiggy et autres.

Si cela ne suffit pas, on investit beaucoup dans le réseau des ambassadeurs du campus pour créer du contenu par les jeunes, pour les jeunes. Cela fonctionne à merveille car la marque se sent plus personnelle et non comme une entreprise géante qui n’obtient pas ce que nous voulons. Le mème est le brise-glace ultime entre la marque et le consommateur. Les plateformes de médias sociaux comptent environ plus de 400 millions d’utilisateurs. Une grande partie de cette population se trouve en Inde, utilisant des applications de médias sociaux telles qu’Instagram, Twitter, WhatsApp, etc. Avec des packs de données coûtant des cacahuètes et des smartphones disponibles dans tous les budgets, les gens, en particulier les jeunes, passent de plus en plus de temps sur les médias sociaux . Il est donc devenu important pour les marques d’utiliser ce nouvel outil pour convertir les gens en clients potentiels.

Il est devenu facile pour les marques de capter l’attention des publics cibles sur les réseaux sociaux via le marketing des mèmes. Swiggy India en est un exemple, le jour de l’Indépendance, la stratégie marketing de Zomato a volé la vedette avec un message décalé sur les réseaux sociaux « Désolé, nous n’acceptons plus de commandes – Inde, 15 août 1947 ». Simple mais tellement spirituel !

La stratégie était intelligente mais risquée également, beaucoup ont manqué le contexte, mais cela a largement porté ses fruits car la publication a reçu plusieurs retweets et partages sur les plateformes de médias sociaux et Zomato a gagné un point de brownie. C’est un exemple de marketing mème et de la façon dont les marques capitalisent sur cette stratégie.

Le rival de Zomato, Swiggy, a également pris le marketing des mèmes comme langage à part entière pour tweeter sur les offres, les remises, etc.

L’application de rencontres Tinder est très active avec les mèmes car son engagement auprès des utilisateurs est très élevé. Cela donne à Tinder un avantage sur les applications de rencontres rivales. Peu de mèmes pleins d’esprit et la marque ont acquis une popularité du jour au lendemain avec des abonnés qui peuvent être des clients potentiels. Cela dit, les mèmes sont toujours un outil sous-utilisé, ils ont le potentiel de parler à leur public dans le récit qu’ils comprennent. Certaines marques perdent l’étincelle en poussant fortement leurs produits dedans. C’est un gros coup dur pour les accros aux mèmes.

La pandémie vient d’ajouter de la valeur à ce style de marketing. Avec plus de temps à l’intérieur et les téléphones étant votre seule entreprise, les mèmes sont devenus le pont qui relie les marques à leur public cible.

De plus, la comédie est l’approche clé de nos jours, étant donné que l’appétit des gens pour un tel contenu est vraiment élevé et qu’une approche dynamique est nécessaire pour capter l’attention de cette génération qui veut tout instantanément. Le marketing des mèmes est bon pour améliorer l’engagement envers la marque. Cela les aide à stimuler l’engagement des pages, à créer une communauté d’audience et à améliorer l’image de marque.

Ainsi, que ce soit Neeraj Chopra remportant l’or au lancer du javelot, un sport peu connu en Inde, ou une gaffe d’un politicien, il faut quelques secondes pour que les mèmes inondent les plateformes de médias sociaux. Et les marques ont petit à petit appris l’art d’en tirer profit.

Portée du marketing des mèmes

Le marketing des mèmes en est encore à ses balbutiements et évolue chaque jour qui passe. Les mèmes sont faciles et il existe de nombreux créateurs de mèmes en ligne avec lesquels les marques peuvent s’associer pour rester dans le jeu.

Mais un mot d’avertissement : les mèmes ne sont pas pour tout le monde, ils peuvent être offensants. Et cela se retourne contre lui en quelques secondes, conduisant à la pêche à la traîne et à l’embarras pour les marques, et cela peut tout risquer, mais penser en sécurité ne vous rendra jamais viral. Les deux faces d’une même médaille.

Cependant, il est là pour le long terme, alors autant y plonger les pieds jusqu’à ce que cela dure. Jusque-là, ne sous-estimez pas le pouvoir d’un mème.

L’auteur est cofondateur de Sociowash. Les opinions exprimées sont personnelles.

