Pourquoi les masques DBD Leatherface sont retirés et quand cela se produit

Dead By Daylight supprime les masques Claudette et bubba Leatherface, et behavior Interactive a expliqué pourquoi cela se produit et comment les joueurs DBD peuvent obtenir 6 000 éclats irisés en compensation.

Les fans de Dead By Daylight ont un début 2022 très excitant devant eux. Le PTB Mid-Chapter 22.5 est sur le point d’être lancé, la mise à jour arrivera entièrement pour tout le monde vers la fin janvier, puis le DLC Ringu est prévu pour mars.

Alors que le jeu a introduit de nombreux tueurs fantastiques en 2021, l’un des tueurs les plus emblématiques de l’histoire de l’horreur est de retirer du jeu des produits cosmétiques à débloquer.

Pourquoi Dead By Daylight supprime les masques bubba Leatherface

La mise à jour du développeur DBD de behavior Interactive indique qu’ils suppriment les masques Claudette et bubba Leatherface parce que certains membres de la communauté les utilisent pour harceler d’autres joueurs.

Si vous sacrifiez 25 fois l’un des quatre survivants originaux de Dead By Daylight avec le Cannibale, vous pourrez alors porter leur visage coupé. Les quatre survivants originaux sont les suivants :

Dwight Fairfield Meg Thomas Claudette Morel Jake Park

behavior Interactive dit que «les membres de la communauté ont partagé leurs expériences avec des personnes les ciblant et les harcelant tout en utilisant certains de ces masques.

Ces rapports étaient décourageants à entendre, et nous condamnons absolument ce comportement. Nous ne sommes pas à l’aise d’avoir ces masques dans le jeu lorsqu’ils sont utilisés comme outil pour répandre la haine. À cette fin, nous supprimerons les visages déverrouillables de The Cannibal dans ce prochain chapitre intermédiaire.

La communauté a débattu de la prochaine suppression sur Reddit, certains affirmant qu’il est injuste de punir tout le monde pour le comportement des autres. Au lieu de supprimer la fonctionnalité, certains fans soutiennent qu’il devrait y avoir un meilleur moyen de signaler les joueurs coupables et de les faire bannir.

Cependant, l’artiste derrière les masques bubba a déclaré sur Twitter qu’ils étaient heureux qu’ils soient supprimés en raison de la façon dont ils sont utilisés de manière nocive.

Quand les masques Leatherface seront supprimés de DBD

Les masques Leatherface seront supprimés de Dead By Daylight lors de la sortie de la mise à jour Mid-Chapter 22.5.

Aucune date officielle n’a été annoncée, mais DBD Leaks rapporte sur Twitter qu’il débarquera le 25 janvier. Bien que les produits cosmétiques Cannibal bubba soient supprimés, la mise à jour verra l’arrivée d’une multitude de nouveaux skins au cours des derniers jours de janvier et jusqu’en février.

Selon DBD Leaks, il y aura de nouveaux skins pour les survivants et tueurs suivants :

Feng Min – 25 janvier Meg Thomas – 25 janvier Yui Kimura – 27 janvier Jake Park – 27 janvier Kate Denson – 10 février Dwight Fairfield – 10 février Huntress (Ultra Rare/Légendaire) – 10 février Trickster (Ultra Rare/Légendaire) – 10 février David King – 10 février

Comment obtenir 6 000 Éclats irisés



Vous obtiendrez 6 000 éclats irisés si vous avez déjà joué en tant que Cannibale avant la sortie du chapitre 22.5 à mi-parcours. Cela servira de compensation pour le retrait des quatre cosmétiques originaux du visage de survivant pour Leatherface.

Avant le 25 janvier, il reste encore beaucoup d’autres récompenses à obtenir. Les joueurs peuvent obtenir 500 autres éclats irisés en se connectant simplement le 5 janvier et les abonnés Amazon Prime obtiendront apparemment un autre produit cosmétique le 10 janvier.

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie du chapitre 22.5 de DBD au milieu, les skins divulgués et les vérifications des compétences de wiggle