Pourquoi les médecins de 6 facultés de médecine du Gujarat sont en grève

La grève des médecins, dans six facultés de médecine du gouvernement du Gujarat, a repris un jour seulement après le retour des médecins pour prendre en charge les fonctions d’urgence et de Covid-19. Les médecins avaient rejoint leurs fonctions après avoir obtenu l’assurance du vice-ministre en chef et ministre de la Santé Nitin Patel que leurs griefs seraient examinés par un comité. Cependant, les médecins protestataires ont maintenant mis la barre plus haut en révisant leur position et en exigeant que leur période de résidence d’un an après la fin de leurs études post-diplôme soit comptée dans le cadre du service de caution médicale obligatoire. Les médecins protestataires ont demandé la parité avec leurs homologues du Maharashtra où la période de résidence est comptée dans le cadre des services de caution médicale obligatoire, a rapporté l’Indian Express.

Pomme de discorde

Conformément aux règles du gouvernement de l’État, les médecins sont non seulement mandatés pour servir en tant que médecin résident pendant une période d’un an après la fin de leurs études de PG, mais également pour effectuer une année supplémentaire de service sous caution dans les zones rurales. En avril de cette année, le gouvernement de l’État qui luttait contre la féroce deuxième vague avait besoin de travailleurs de la santé, y compris de médecins. Le gouvernement a ordonné que la période de résidence soit prolongée de trois mois et, en retour, les médecins seraient certifiés avoir terminé leur service de caution en zone rurale en neuf mois uniquement en tenant compte de leur période de résidence prolongée. Le gouvernement a déclaré que le devoir de résidence serait compté dans le cadre du service de caution dans un rapport de 1: 1, ce qui signifie que les médecins qui ont effectué un jour de service supplémentaire au cours de leur mandat de résidence serviraient un jour de moins pendant leur service de caution dans les zones rurales.

Dans la même décision, le gouvernement a également notifié que les médecins ayant des qualifications académiques requises seraient nommés médecins spécialistes du PG dans le cadre de leur service de caution médicale au niveau du district et de la taluka pour une période de 11 mois. Le même ordre avait mentionné qu’un jour de service effectué dans ces hôpitaux serait compté comme deux jours de service de caution rurale. Cependant, en juillet de cette année, le gouvernement de l’État a modifié sa position et a ordonné qu’un jour de service dans ces hôpitaux soit compté comme un jour de service de caution rurale, ce qui a provoqué la colère des médecins. Les étudiants de six facultés de médecine du gouvernement, dont Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, Jamnagar et Bhavnagar, ont lancé une grève illimitée pour exiger l’annulation de la décision le 4 août.

Pourquoi les médecins ont-ils renouvelé leur grève ?

Bien qu’il existe plusieurs demandes formulées par la communauté des médecins, les médecins ont adopté une position ferme sur la demande que leur période de résidence devrait être assimilée à la période de service de caution médicale. Le ministre de la Santé Nitin Patel avait assuré le 10 août que les véritables demandes de la communauté des médecins seraient examinées par le gouvernement, mais les médecins ont repris leur grève maintenant. La manifestation a trouvé le soutien d’environ 2 000 médecins résidents, 1 150 médecins stagiaires et plus de 500 médecins résidents seniors, ainsi que la section du Gujarat de l’Association médicale indienne et l’Association médicale d’Ahmedabad, entre autres.

Alors que le gouvernement a maintenu que la grève n’aurait pas d’impact sur les services médicaux et de santé de l’État, l’Indian Express a rapporté que les opérations et les chirurgies prévues ont été annulées et reportées pour plusieurs patients dans ces facultés de médecine du gouvernement. De plus, avec la possibilité d’une troisième vague de pandémie en vue, il est indispensable que le gouvernement de l’État résolve l’impasse.

