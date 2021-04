Smith n’a pas précisé les défis uniques liés au rôle principal dans Doctor Who, bien que de nombreux acteurs au fil des ans aient fait allusion au défi de jouer l’un des personnages les plus populaires de la science-fiction à l’ère moderne. Le successeur de Matt Smith, Peter Capaldi, a dit un jour qu’il y avait beaucoup plus à jouer que d’agir, ce qui pourrait expliquer pourquoi Smith a qualifié cette expérience de si éprouvante.