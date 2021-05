Pourquoi les médias d’entreprise américains amplifient la propagande communiste ⋆ .

Dès que le COVID-19 est apparu à Wuhan, en Chine, il était fort probable que le virus provienne de l’un des deux laboratoires de haute sécurité étudiant les virus de la chauve-souris dans cette ville – le Laboratoire national de biosécurité et l’Institut de virologie de Wuhan.

L’Institut de virologie de Wuhan était particulièrement préoccupant. Les câbles du département d’État américain en 2018 ont mis en garde contre une extrême négligence au laboratoire. Bien que les recherches du laboratoire sur les coronavirus des chauves-souris aient été partiellement financées par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses de l’Institut national américain de la santé (dont Anthony Fauci est le directeur), les avertissements n’ont pas été pris en compte.

Au début de 2020, un article de chercheurs chinois de l’Université de technologie de Chine du Sud à Guangzhou a déclaré que le virus «provenait probablement d’un laboratoire de Wuhan» après qu’un chercheur a été infecté par une chauve-souris urinant ou mordant le chercheur. Bien sûr, dès que le monde extérieur s’en est rendu compte, le journal a été approfondi par le gouvernement chinois.

Une fuite de laboratoire en Chine n’est pas non plus une nouveauté. En 2004, une épidémie de SRAS en Chine provenait d’un laboratoire. En général, cela ne devrait surprendre personne. Comme je l’ai écrit début avril 2020, «c’est le même gouvernement qui force les avortements, qui internent des millions d’Ouïghours et emballe des entrepôts dans les zones résidentielles remplis de produits chimiques explosifs. L’économie gouvernementale chinoise pollue tellement qu’une grande partie de ses terres agricoles est toxique. Le Parti communiste chinois est tout aussi indifférent à la vie humaine, corrompu, dangereux et bâclé.

Pourtant, le gouvernement chinois, voulant se détourner de son incompétence probable, a raconté des mensonges sur les origines du coronavirus. Le Parti communiste chinois a ensuite blâmé un marché de fruits de mer, le pangolin, puis l’armée américaine. Les médias américains ont immédiatement sauté sur l’allégation du marché des fruits de mer, même si le journal médical Lancet a rejeté cette explication dès le début.

La Chine a ensuite persécuté et emprisonné des scientifiques et des médecins qui dénonçaient le virus. La Chine a également veillé à ce que le reste du monde ressente sa douleur – Xi Jinping, le président chinois, a interrompu les voyages intérieurs mais a permis à un grand nombre de personnes de quitter la Chine.

Les médias font écho à la propagande chinoise

Immédiatement, les médias corporatistes américains ont commencé, sans preuves, à faire écho à la propagande du PCC – disant que le virus s’échappant d’un laboratoire était une «théorie du complot». Le titre du Washington Post sur le sujet a déclaré: «Les experts démystifient la théorie marginale liant le coronavirus chinois à la recherche sur les armes.»

En d’autres termes, les médias d’entreprise ont faussement confondu la théorie réaliste des fuites en laboratoire – qu’un virus potentiellement falsifié a échappé à un laboratoire en raison de contrôles de sécurité médiocres – avec la possibilité que la Chine mène des recherches sur les armes biologiques dans le laboratoire. (On craint que la Chine fasse des recherches sur les armes biologiques, mais il est beaucoup plus probable que le coronavirus soit une recherche scientifique irresponsable qui a mal tourné.)

Slate a également confondu à tort la théorie des fuites de laboratoire avec la théorie des armes biologiques, puis est allé plus loin. “Les rumeurs d’une évasion de laboratoire ou d’une arme biologique proviennent d’une amnésie historique, d’un méchant caricaturé et d’un bon racisme à l’ancienne”, a écrit Slate. Bien sûr, les responsables communistes chinois ont également joué la carte de la course sans aucune réticence de la part des médias corporatistes.

. a directement répété la propagande chinoise. NPR a confondu la théorie des fuites de laboratoire avec QAnon. Vox a qualifié la fuite de laboratoire de «théorie du complot dangereux». NowThis disait que c’était une “ théorie du complot du GOP ”. L’Associated Press a qualifié la fuite de laboratoire de «mensonge». Business Insider a publié un article sur la façon dont les conservateurs fous devaient croire en la possibilité d’une fuite en laboratoire. “L’extrême droite a maintenant trouvé sa propre théorie du complot viral”, a déclaré le commentateur de CNN Fareed Zakaria.

Souvent, les gros titres des médias corporatistes sur le sujet dégoulinaient de rage ou de supériorité. «La science montre clairement» a fait la une de Forbes. «Désolé, les théoriciens du complot» a fait la une d’ABC. «Anthony Fauci vient d’écraser la théorie de Donald Trump sur les origines du coronavirus», a fait la une de CNN à partir de mai 2020.

Le Daily Beast a écrit que Bill Maher a fait une «diatribe hystérique», uniquement parce que Maher a mis en doute le manque d’enquête réelle ou de rapport sur les origines de la pandémie. Maher «pousse Bonkers Steve Bannon Wuhan Lab COVID Conspiracy», lit-on dans le titre.

Signe de ce qui allait arriver avec l’affaire des ordinateurs portables Hunter Biden, Twitter a interdit le site Web ZeroHedge parce que le site a publié sur la théorie des fuites dans le laboratoire de coronavirus et inclus un document contenant le nom d’un responsable chinois étudiant les coronavirus de chauve-souris au laboratoire de Wuhan. Bien sûr, Twitter a été alerté des méfaits de ZeroHedge par un journaliste de BuzzFeed, désormais licencié, rendu célèbre pour avoir publié en ligne ses fantasmes de pédérastie. Sans surprise, les médias d’entreprise ont applaudi l’interdiction de ZeroHedge.

Une dénonciatrice et virologue chinoise, Li-Meng Yan, a fui aux États-Unis en raison de son inquiétude quant au fait que le virus soit artificiel et fuit d’un laboratoire. Naturellement, seul Tucker Carlson lui a donné l’heure de la journée. «Les invités de Tucker Carlson ont démystifié la théorie du complot selon laquelle COVID-19 a été créé dans un laboratoire», a fait rage la réponse des médias de l’entreprise.

La mère de Li-Meng Yan a par la suite été arrêtée en Chine pour que sa fille s’exprime, ce qui a suscité une réponse peu sympathique à Newsweek. D’autres médias ont complètement ignoré l’histoire étonnante de Li-Meng Yan.

Une menace pour la sécurité nationale

Mais face à plus de preuves, la théorie des fuites en laboratoire est passée de la théorie du complot à une explication probable. Nous savons maintenant qu’au moins trois chercheurs de laboratoire se sont présentés à l’hôpital de Wuhan en novembre 2019 avec de graves problèmes respiratoires. Les scientifiques ont écrit comment il existe des preuves que le virus provient d’un laboratoire et a été conçu – à des fins de recherche imprudente – pour être facilement transmis entre humains (appelé recherche sur le «gain de fonction»). Pire encore, il semble que le gouvernement américain ait joué un rôle dans cette recherche.

Anthony Fauci, qui a de nouveau joué un rôle dans ce financement qui a mal tourné, est passé de l’explication du laboratoire à une théorie du complot à la reconnaissance de la possibilité que le virus se soit échappé d’un laboratoire. Il est également révélateur que la Chine continue d’interdire aux chercheurs extérieurs d’enquêter sur les origines du virus, ce qui «pue une dissimulation».

Qu’est-ce qui explique la répétition par les médias corporatistes de la propagande chinoise, sans aucune preuve? La journaliste du New York Times, Maggie Haberman, blâme Trump. En d’autres termes, parce que Trump a dit la vérité sur la question, les médias ont eu l’impression de devoir prendre l’autre côté, ce qui, dans l’esprit d’Haberman, en fait la faute de Trump.

C’est dérangé. Les médias ont vu Trump comme une telle menace pour leur pouvoir et la gauche mondialiste a pris le contre-pied de tout ce que Trump a dit. De plus, la Chine à l’origine de la pandémie de coronavirus n’a fait que confirmer le message global de Trump sur la Chine.

Critiquer sans propager est possible mais ne se produit pas

Pourtant, plus semble être en jeu. Les médias corporatistes auraient pu critiquer le président sur une foule de problèmes liés à la pandémie sans faire directement écho à la propagande chinoise. Et les médias corporatistes qui répètent la propagande chinoise ou omettent de rapporter des histoires préjudiciables à la Chine n’ont rien de nouveau: «La marine chinoise de l’APL contrôle le coronavirus et le déploiement du porte-avions le prouve», a fait la une de CNN.

En 2013, Bloomberg a tué une histoire sur la richesse massive et mal acquise des fonctionnaires du PCC, puis a renvoyé le journaliste et a essayé de faire taire la femme du journaliste. Tout au long de 2020, les médias corporatistes ont pris à leur valeur nominale le nombre incroyablement bas d’infection de la Chine et ont utilisé ces chiffres pour attaquer la réponse américaine. Ce ne sont que quelques exemples.

La raison la plus probable est simple, exaspérante et terrifiante. Vox appartient à NBC, qui possède MSNBC, qui appartient à Comcast. Comcast et NBC entretiennent des relations commerciales étendues avec la Chine. Thompson . a des ventes et des bureaux en Chine. ABC appartient à Walt Disney, qui entretient des liens étroits avec la Chine. NowThis appartient à Discovery, qui exerce ses activités en Chine.

Le Washington Post appartient à Amazon, qui, via Amazon Web Services, a des liens avec la Chine. CNN appartient à AT&T, qui entretient des relations commerciales avec la Chine. L’analyse n’est pas aussi simple que d’examiner un simple pourcentage des revenus de l’entreprise. Étant donné que les ventes en Chine augmentent souvent plus rapidement, ou devraient croître plus rapidement, ces parties de l’entreprise ont un poids disproportionné.

Les médias anti-américains mettent en danger la sécurité nationale

Cette situation – les médias corporatistes répétant sciemment la propagande chinoise – ne représente rien de moins qu’une menace pour la sécurité nationale. Les titres ci-dessus ne font qu’effleurer la surface d’innombrables comptes Twitter, heures de télévision et articles de journaux déformant le récit créé par seulement une poignée de monopoles d’entreprise extrêmement puissants.

Wikipédia a même une page de «désinformation COVID» avec la théorie des fuites de laboratoire en bonne place. Pire encore, les liens des médias corporatistes avec la Chine affectent tous les autres reportages – un journaliste mieux vaut ne pas se rendre indésirable dans une organisation médiatique d’entreprise en se tenant trop loin de la foule.

Les dégâts sont considérables. L’Amérique a perdu une occasion d’unité nationale. Au lieu d’un engagement patriotique à prendre des précautions contre le virus, y compris le port de masques, puis une réouverture rapide et complète pour ne pas laisser la Chine gagner, l’Amérique a divisé les partis et les frontières culturelles.

Certains républicains ont qualifié à tort le virus de non grave, tandis que de nombreux démocrates ont transformé le virus en un outil pour intimider les conservateurs, réprimer leurs opposants politiques et récompenser leurs alliés. Tout aussi mauvais, l’Amérique avait initialement moins de connaissances sur le virus à cause du nuage de propagande chinoise – y compris la réticence des médias à remettre en question les liens de l’Organisation mondiale de la santé avec la Chine – et il y a des effets à long terme du virus que nous ne pouvons toujours pas déterminer.

De toute évidence, les médias corporatistes sont des menteurs. Mais le temps de se plaindre des médias d’entreprise et d’abattre chacun de leurs mensonges (une tâche sans fin) est révolu. Le temps de l’action est venu.

Ce qu’il faut, c’est une loi – poussée par le prochain président républicain – qui interdit aux conglomérats d’entreprises de posséder des organisations de médias d’information, ou interdit aux entreprises de posséder des médias d’information si cette entreprise a des revenus liés à la Chine ou à d’autres États autoritaires. Le statu quo est totalement inacceptable. Cela risque de déchirer la nation en deux tout en entravant la capacité de l’Amérique à répondre aux crises futures.