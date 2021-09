Pourquoi les membres de la bourse ne peuvent pas distribuer d’or numérique

Plus important encore, les restrictions fondées sur l’interprétation d’une règle gouvernementale sont incorrectes et doivent être supprimées.

Par Sandeep Parekh et Sudarshana Basu

Grâce à de récentes circulaires émises par la NSE et la BSE, il est interdit aux membres des bourses de distribuer de l’or numérique sur leurs plateformes à partir de septembre. La missive vient sur le dos de SEBI écrit aux bourses, leur demandant de le faire sur la base que l’activité viole la règle 8 (3) (f) des Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. Un rapide coup d’œil à SCRR suggère qu’il a été formé pour protéger la valeur nette du courtier de l’érosion en la risquant dans d’autres entreprises. Le SCRR permet essentiellement à un courtier d’exercer des activités de services non liés aux valeurs mobilières « sauf en tant que courtier ou agent n’impliquant aucune responsabilité financière personnelle ».

Actuellement, l’or numérique est vendu aux clients principalement par trois fournisseurs – Augmont Gold Ltd, MMTC-PAMP India et Digital Gold India Pvt Ltd – via diverses plates-formes et portefeuilles électroniques tels qu’Amazon Pay, Google Pay, ainsi que des courtiers fintech tels que Paytm Money, Groww, Upstox et des entités de courtage traditionnelles comme Motilal Oswal. Ces plates-formes, qui permettent aux clients d’acheter de l’or pur à 99,99 % à des prix aussi bas que `1, offrent aux investisseurs une option flexible pour acheter et vendre de l’or en quelques clics dans le confort de leur foyer. Surtout pendant la pandémie, lorsque l’accès aux magasins pour acheter de l’or physique a été restreint, le marché de l’or numérique a connu une augmentation de la demande parmi les clients. De plus, ces plates-formes permettent aux clients d’acheter de l’or sans se soucier des coûts de stockage ou de l’assurance de la qualité, car le vendeur s’en charge principalement.

Alors que l’or numérique a gagné du terrain parmi les investisseurs de détail en tant qu’option d’investissement viable et sûre offrant facilité d’accès et liquidité, il est intéressant de noter que le produit n’est réglementé ni par SEBI ni par RBI. Il semble donc que les préoccupations de SEBI puissent provenir d’un manque de surveillance réglementaire, car l’or numérique ne relève actuellement pas de la compétence des « titres » conformément à la Securities Contracts (Regulation) Act, 1956. En outre, conformément à la règle 8 ( 3)(f) du SCRR, tel que mentionné dans la circulaire, les membres ne sont pas autorisés à s’engager en tant que mandant ou employé dans une activité autre que celle des titres ou des dérivés sur marchandises, sauf en tant que courtier ou agent n’impliquant pas de responsabilité financière personnelle . Cependant, même si l’or n’est pas considéré comme des valeurs mobilières, l’exception permet clairement à ces plateformes d’offrir l’or sous réserve (1) d’agir en tant qu’agents (2) de ne pas subir de pertes financières du fait d’une telle activité. Presque toutes les activités relèvent clairement des exceptions énoncées dans les règles et ont, par conséquent, déconcerté les participants au marché.

Plusieurs entités de courtage ont décidé de cesser de distribuer de l’or numérique sur leurs plateformes, ce qui signifie qu’à l’avenir, les investisseurs pourraient soit sortir de leur investissement, soit effectuer directement des transactions avec le vendeur. Les non-membres (par exemple, les portefeuilles électroniques tels que Google Pay, etc.) ne sont pas concernés par la circulaire.

Il est intéressant de noter que généralement, lors de la distribution d’or numérique, ces plateformes en ligne facilitent l’achat, la vente et la livraison d’or physique aux clients en partenariat avec les vendeurs d’or. Ainsi, les membres distribuant de l’or numérique sur leurs plateformes agissent simplement en tant qu’agents facilitant l’achat et la vente d’or numérique entre le vendeur et l’investisseur, et ledit processus n’implique aucune responsabilité financière personnelle des membres. Une fois qu’un investisseur a terminé le processus KYC et a passé une commande sur la plate-forme, une quantité équivalente d’or est achetée pour le compte de l’investisseur aux taux du marché en vigueur et stockée dans des coffres alloués qui sont assurés par le vendeur. Après cela, l’investisseur peut opter pour le rachat avec livraison à domicile ou le vendre sur la plateforme.

Dans le scénario ci-dessus, à moins que le membre n’acquière réellement le titre sur l’or acheté au nom de l’investisseur, ou que l’or soit effectivement acheté ou vendu par le membre en son propre nom, on ne peut pas dire que le membre agit en tant que mandant ou employé ou à tout autre titre impliquant une responsabilité financière personnelle. De toute évidence, dans de telles circonstances, l’activité susmentionnée relèverait du champ d’application de l’exception prévue à la Règle 8(3)(f) du SCRR qui permet aux membres d’agir en qualité de courtier ou d’agent tout en exerçant des activités autres que les valeurs mobilières ou dérivés sur matières premières.

Deuxièmement, l’or numérique offert via ces plateformes est vendu par des fournisseurs de confiance et soutenu par des réserves physiques réelles conservées dans des installations sécurisées. Dans de telles transactions, l’investisseur est également informé que le membre agit en tant qu’agent et non en tant que vendeur principal d’or. De plus, ces plates-formes permettent aux investisseurs de revendre facilement et facilement leurs avoirs en or à leur valeur marchande actuelle et offrent un transfert de fonds transparent vers leur compte bancaire enregistré. Par conséquent, toute préoccupation concernant une éventuelle utilisation abusive des fonds du client par de telles entités peut être écartée.

Historiquement, l’or a été considéré comme une option d’investissement favorable par les investisseurs indiens en cas de volatilité du marché. Dans son annonce du budget de l’Union pour l’exercice 22, le ministère des Finances avait proposé la création de bourses réglementées de l’or, SEBI étant le seul régulateur, marquant une évolution vers la financiarisation de l’or. Ainsi, l’or entrera probablement désormais dans la définition des « titres », bien que cela n’ait pas encore été réalisé.

Le marché de l’or numérique ayant construit une dynamique vers la mise en place d’un écosystème de marché transparent pour l’or, les nouvelles restrictions sont susceptibles d’entraver la financiarisation de l’actif, un objectif déclaré du gouvernement. Non seulement cela, mais les restrictions ci-dessus peuvent également potentiellement perturber la demande croissante d’or numérique, avant la prochaine saison des fêtes, car cela peut conduire au scepticisme des investisseurs quant à la légitimité du produit. Plus important encore, les restrictions fondées sur l’interprétation d’une règle gouvernementale sont incorrectes et doivent être supprimées.

