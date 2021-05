Pourquoi les mères devraient-elles opter pour une assurance-vie?

Les mères ont toujours assumé le rôle central de gardienne dans la famille, elles sont également responsables des besoins financiers de la famille.

De tous les droits des femmes, le plus grand est d’être mère. En effet, à l’approche de la fête des mères et que nous rendons hommage à l’une des personnes les plus importantes de notre vie, les rôles et les responsabilités que les mères assument sont souvent négligés. Les rôles des mères, en général, ont changé et évolué avec le temps. Pendant longtemps, il incombait au père de s’occuper des besoins financiers de la famille. Avec le temps, les femmes ont assumé la responsabilité d’assumer les besoins financiers de la famille et avec cela, il est temps pour elles de reconnaître l’importance de l’assurance-vie pour elles-mêmes.

L’assurance-vie est un élément crucial du plan financier de tout individu; toutes les mères ont besoin d’une assurance-vie, y compris celles qui ne sont pas des professionnelles. L’assurance-vie temporaire verse une somme forfaitaire si le preneur d’assurance rencontre un décès prématuré au cours de la période d’assurance, ce qui s’avère être un moyen peu coûteux de protéger l’avenir financier de la famille. Il aide à fournir à la famille des fonds pour rembourser les dettes, toute forme d’invalidité ou de maladie grave. De plus, un régime d’assurance temporaire est un excellent moyen d’assurer une sécurité financière à vie à votre famille.

Mères célibataires- Toutes les mères devraient avoir une assurance-vie, mais on peut soutenir que les mères célibataires en ont le plus besoin. Lorsque les couples investissent dans un régime avec la possibilité qu’un conjoint reste pour s’occuper des enfants. Les parents seuls n’ont pas ce luxe. Vos enfants vous considèrent comme leur moyen de survie.

Mères qui travaillent Le remplacement du revenu est l’une des raisons les plus importantes de souscrire une assurance-vie. En cas d’incertitude, une police d’assurance-vie temporaire fournit une prestation de décès aux bénéficiaires, qui dépendent de votre revenu pour survivre. En tant que maman, vos enfants dépendent de vos revenus pour la nourriture, les vêtements, le logement, l’éducation, etc.

Mamans au foyer – Ils peuvent ne pas travailler à l’extérieur de la maison pour fournir un revenu, mais faire beaucoup de travail à l’intérieur de la maison pour économiser de l’argent – les tâches ménagères, la gestion des enfants et d’autres responsabilités. En cas d’absence, le père devra s’occuper des enfants et s’assurer que les tâches de la mère sont bien gérées.

Indépendance financière à long terme – L’assurance-vie est essentielle pour que les mères se préparent à leurs dépenses futures. Qu’il s’agisse d’une étape importante de la vie à long terme ou d’une provision pour enfants, les régimes d’assurance sont un excellent moyen d’épargner pour les objectifs et de procurer un sentiment d’indépendance financière.

Épargner pour l’avenir Il est important de maintenir le double revenu en cas de retraite ou de celle de votre conjoint. Une police d’assurance-vie garantit que vous continuez à contribuer au bien-être du ménage.

Couverture pour maladies graves Les urgences médicales peuvent s’avérer un lourd fardeau, alors investissez dans des politiques qui répondent à la planification des maladies graves. En cas de traitement coûteux, il n’est pas nécessaire de casser une banque et peut protéger la famille du fardeau des factures élevées.

Protection des enfants et laisser l’héritage derrière soi – L’assurance-vie fournit aux enfants le capital nécessaire à un avenir prospère. L’argent peut contribuer grandement à l’éducation, au mariage, à l’achat d’une maison ou à des investissements personnels.

Les polices d’assurance aident chacun à créer un coussin financier pour lui-même et ses proches. Ils contribuent à se préparer à des circonstances imprévues. Et comme les mères ont toujours assumé le rôle central de gardienne dans la famille, elles sont également responsables des besoins financiers de la famille. Et une assurance adéquate est de la plus haute priorité pour renforcer le plan d’urgence et assurer l’avenir de leurs proches.

par, Vinit Kapahi, responsable du marketing, Aviva India

