Pourquoi les métadonnées musicales deviennent de plus en plus critiques pour les musiciens

Métadonnées musicales: c’est la corvée souvent négligée qui peut faire une carrière musicale réussie – ou la condamner à l’obscurité.

Aujourd’hui, les métadonnées musicales ont un impact sur tout dans la carrière d’un artiste, y compris la distribution, les perspectives de découverte, la prévention des litiges et les redevances. Par conséquent, de nombreux créateurs assidus – en particulier les professionnels indépendants – manquent de rémunération et d’opportunités de carrière en raison de la négligence des métadonnées. De bonnes métadonnées signifient être découvert, développer des audiences et être payé; de mauvaises métadonnées pourraient très bien condamner un artiste à l’obscurité.

Mais à quel point est-il essentiel de mettre de l’ordre dans vos métadonnées musicales? Afin d’expliquer l’importance extrême de créer et de maintenir des métadonnées appropriées à l’ère du streaming, nous nous sommes associés à VEVA Sound, une société dont la mission est de changer radicalement les métadonnées musicales pour les créateurs indépendants (l’une des missions principales de VEVA est de créer une plateforme de métadonnées. que n’importe quel artiste, à n’importe quel niveau, peut accéder et utiliser – avec VEVA Collect, VEVA veut faire pour les workflows musicaux ce que Dropbox a fait pour le stockage de fichiers d’entreprise ou Squarespace a fait pour la création de sites Web.)

Dans cet esprit, voici une explication approfondie des raisons pour lesquelles d’excellentes métadonnées sont si importantes – et pourquoi les informations entourant une chanson sont sur le point de devenir de plus en plus importantes à l’avenir. Pour les musiciens indépendants et non signés, ce sont les avantages immédiats que les bonnes métadonnées présentent.

1. Les métadonnées musicales améliorent l’inclusion des listes de lecture et les perspectives de découverte

En termes simples, des métadonnées solides améliorent les perspectives d’inclusion et de découverte de la musique sur les services de streaming. De bonnes métadonnées aident à classer et à livrer des chansons aux fans en fonction des identifiants – et à déclencher de petits incendies qui peuvent devenir de grands incendies.

Le point est décidément important maintenant, étant donné l’exposition substantielle associée aux listes de lecture de premier plan. Et à mesure que Spotify et d’autres développent une technologie basée sur l’IA pour mieux analyser et classer la musique, les métadonnées deviendront de plus en plus significatives.

De même, la technologie entourant la découverte de la musique – les appareils à commande vocale, par exemple – se développe, et avoir des métadonnées musicales complètes aujourd’hui pourrait ouvrir la porte à une exposition renforcée demain.

2. La distribution globale nécessite des métadonnées musicales

Pour commencer, les artistes doivent avoir un niveau de base de métadonnées musicales pour distribuer leur travail via des services de distribution comme Distrokid et CD Baby. Et si le fait de négliger les métadonnées (et, à son tour, de renoncer à Distrokid, CD Baby et d’autres distributeurs) laisse des options telles que YouTube et SoundCloud sur la table, les créateurs ne pourront pas diffuser leur musique via des piliers de diffusion en continu, notamment Spotify et Apple Music.

De cette manière, les métadonnées musicales sont une base à partir de laquelle les créateurs peuvent obtenir des résultats et atteindre les fans à l’ère numérique.

«Si vous êtes un artiste indépendant, meilleures sont vos données, meilleures sont vos chances de concurrencer sur le marché», a déclaré Casey Taylor, vice-président de VEVA Sound, à Digital Music News.

3. Des métadonnées musicales appropriées permettent aux artistes de maximiser leurs revenus (c’est-à-dire d’être payé ce qui vous est dû)

Au-delà de l’identification des propriétaires de droits appropriés, d’une exposition accrue et de l’inclusion de listes de lecture (ainsi que d’une distribution globale), des métadonnées complètes se traduisent par de meilleurs revenus pour les artistes. Des métadonnées entièrement mises à jour et solides permettent aux artistes de maximiser leurs revenus de streaming et de garantir la capture de revenus en cas de flambée soudaine. En plus de bénéficier de redevances supplémentaires, c’est-à-dire des paiements attribuables à de nouveaux flux, les créateurs recevront l’intégralité des revenus qui leur sont dus. Et c’est toujours bon.

Dans l’un des nombreux témoignages de l’étendue des redevances impayées, les fournisseurs de services numériques (DSP) ont récemment versé 424 millions de dollars en paiements inégalés au Mechanical Licensing Collective (MLC). Une partie importante de la tranche de plusieurs millions de dollars résultait de métadonnées incomplètes ou manquantes.

4. Les contributeurs, y compris les musiciens de session, reçoivent des crédits – et une compensation – avec des métadonnées musicales

Les métadonnées musicales permettent également aux contributeurs, y compris aux musiciens de session et aux chanteurs de fond, de recevoir la rémunération qui leur est due. De plus, les métadonnées (et les informations de crédit) restent un problème majeur pour les professionnels qui donnent vie aux sessions et aux enregistrements en studio.

Tout récemment, nous avons signalé que le Fonds pour les droits de propriété intellectuelle de l’AFM et du SAG-AFTRA avait distribué 62 millions de dollars à des artistes non représentés, y compris des musiciens de session et des chanteurs. Malheureusement, le Fonds a fait beaucoup de recherches pour trouver les bons destinataires, car de larges pans de métadonnées manquaient ou étaient incomplets.

En effet, on estime que jusqu’à 95% des collaborateurs ne sont pas crédités sur au moins une œuvre. Plutôt que de disparaître, les métadonnées musicales complètes aident les contributeurs à recevoir du crédit dès le départ, ouvrant la voie à une compensation sans maux de tête plus tard.

En développant l’idée, alors que de nombreuses conversations tournent autour du paiement du travail accompli, la rémunération commence vraiment au moment de l’embauche. Construire un profil de crédits vérifié avec Jaxsta, par exemple, crée le CV par lequel le travail d’un contributeur est remarqué, et à partir duquel il peut être embauché encore et encore.

5. Les métadonnées musicales minimisent les créances abusives, les contrefaçons et les litiges liés aux paiements

Enfin, des métadonnées musicales complètes minimisent les chances de faire face à des litiges liés à l’utilisation, aux crédits inappropriés et aux paiements. Ces poursuites coûteuses et multiformes ne sont guère rares, en particulier lorsque les chansons se transforment en une forte performance commerciale.

Mais la plate-forme «VEVA Collect» de VEVA Sound permet de réduire facilement le bruit des métadonnées, garantissant que les professionnels impliqués dans une piste recevront un crédit (et des redevances) – et, ce faisant, réduisant la probabilité de futures plaintes juridiques.

L’outil de crédit à guichet unique encourage la préalimentation et met l’accent sur la commodité, y compris via une fonction d’application «d’enregistrement», qui permet aux artistes et aux professionnels de recevoir des crédits (via un profil avec des métadonnées complètes et conformes aux spécifications) simplement en se connectant depuis le studio .

Et contrairement à d’autres utilitaires à cet effet, VEVA Collect combine le stockage de fichiers avec la gestion des crédits et des métadonnées. Cela permet de maintenir les fichiers de travail associés aux métadonnées tout au long du processus de création, ce qui permet à chacun de passer à travers la chaîne d’approvisionnement numérique jusqu’à la distribution.

Bien que les oublis de métadonnées restent courants aujourd’hui, des outils de données rentables au niveau de l’entreprise comme VEVA Collect suggèrent que le problème deviendra considérablement moins prononcé dans les années à venir. Maintenant, il s’agit de garder une longueur d’avance en capitalisant de manière proactive sur des ressources abordables et efficaces et en vous préparant à réussir votre carrière sur toute la ligne.