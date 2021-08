Pourquoi les microalgues sont-elles essentielles pour l’avenir de l’humanité ?

01.08.2021 à 16:02 CEST

Les scientifiques ont une foi aveugle dans les microalgues. Ils sont convaincus qu’une bonne partie de l’avenir de l’humanité passe par eux, car ils seront un élément fondamental de la “la Revolution verte& rdquor; à la poursuite d’une planète durable. Ils créent à partir de ces êtres vivants des aliments pour l’homme et des aliments pour animaux et des additifs alimentaires pour l’agriculture et l’aquaculture peuvent être obtenus. De plus, ils prendront de plus en plus d’importance dans le traitement des eaux usées et permettront de produire des biofertilisants et des biopesticides durables et rentables.

L’Université d’Almería coordonne le projet international SABANA pour la mise en place dans la ville d’un centre mondial de référence en recherche et développement de la biotechnologie des microalgues.

L’objectif de cette installation est de faciliter la collaboration entre les entreprises et les organismes de recherche, pour le développement de procédés commerciaux à base de microalgues. L’initiative comprend le développement de diverses technologies pour la production et l’évaluation de ces micro-organismes destinés à l’agriculture et à l’aquaculture.

Plus de quatre-vingts scientifiques du monde entier ont déjà effectué des séjours de recherche dans le cadre du projet. Et plus de 20 étudiants de l’entité académique d’Almeria ont collaboré au projet et acquis une formation complémentaire dans divers domaines.

300 tonnes de microalgues et produits dérivés par an

L’un des objectifs est d’installer une usine de démonstration des technologies développées d’une superficie de 5 hectares, avec la capacité de produire jusqu’à 300 tonnes par an de microalgues et de produits dérivés.

Cette usine permet d’obtenir de « vrais produits commerciaux & rdquor ;, qui sont évalués pour leur introduction sur différents marchés, ce qui en fait un plateforme de développement de la biotechnologie des microalgues en Espagne et en Europe.

« Ce centre de recherche et développement est un lieu de collaboration et d’apprentissage pour les entreprises, les chercheurs et les étudiants. C’est un centre ouvert à la participation à de nouveaux projets, initiatives d’entreprise, formations, etc. & rdquor;, soulignent ses promoteurs.

À l’heure actuelle, un centre de formation pour les professionnels et les étudiants a déjà été créé, des cours de différents niveaux sont dispensés et un service d’accès en ligne aux informations générées au cours du projet a été créé.

Des fruits et légumes plus sûrs et plus durables

Des experts du monde entier dans des domaines aussi divers que la biologie, l’ingénierie, l’informatique, l’agriculture, l’aquaculture, ainsi que des entrepreneurs collaborent et travaillent au centre chaque jour. Ils pensent que les microalgues aideront à résoudre “de nombreux problèmes” pour les humains.

L’objectif du projet SABANA est d’obtenir au terme de celui-ci de nouvelles biofertilisants et biopesticides alternatifs aux produits chimiques actuellement utilisés en agriculture, qui permettent non seulement d’obtenir de meilleurs fruits et légumes mais aussi que ceux-ci soient “plus durables et plus sûrs pour le consommateur et l’environnement”.

Dans le même sens, l’objectif est de développer des procédés de production de microalgues qui peuvent ensuite être incorporées dans les aliments aquacoles pour réduire l’utilisation de farines et d’huiles de poisson, de plus en plus rares et dangereuses en raison de l’épuisement des ressources halieutiques.

« La biotechnologie des microalgues peut ainsi contribuer à améliorer la qualité de notre alimentation et surtout à augmenter sa durabilité, et donc à sauvegarder nos ressources et à prendre soin de notre environnement », soulignent les chercheurs.

Une des singularités de cette « bioraffinerie de microalgues & rdquor; Almeria c’est ça seule l’eau de mer et les nutriments des eaux usées sont utilisés pour le développement de ces êtres vivants. L’objectif est d’atteindre un « processus zéro déchet & rdquor ;, durable sur le plan environnemental et économique.

Moins d’émissions de gaz à effet de serre

Ses partisans affirment que la bioraffinerie apporte une solution à trois problèmes majeurs actuels dans l’Union européenne (UE) : ​​« Améliorer la sécurité et la durabilité de la production alimentaire dans l’agriculture et l’aquaculture ; problèmes de contamination dus à la dissémination et au manque de nutriments (phosphore) ; et la minimisation des émissions de gaz à effet de serre provenant des déchets (eaux usées et gaz de combustion).

Le projet SABANA a été labellisé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne, sous le thème « Démontrer un océan d’opportunités & rdquor;. Il est financé par l’Union européenne, dans le cadre du programme « Croissance bleue », axé sur l’utilisation durable des ressources marines.

Il dispose d’un budget de 10,6 millions d’euros et bénéficie de la collaboration d’entreprises telles que FCC Aqualia et Biorizon Biotech d’Espagne, Agrícola Italiana Alimentaria et le Consortium italien du biogaz d’Italie et GEA WESTFALIA d’Allemagne. De plus, d’autres groupes de recherche italiens, allemands, tchèques, hongrois et espagnols y participent.

Le projet SABANA vise à développer un nouveau concept de bioraffinerie intégrée, non seulement en limitant l’utilisation de la biomasse comme matière première, mais aussi en considérant l’ensemble du processus depuis la récupération des nutriments des eaux usées (carbone, azote et phosphore) jusqu’aux produits finaux, comme composés précieux ou toute la biomasse de microalgues, adaptés à une application dans l’agriculture et l’aquaculture.

Site du projet SABANA : http://www.eu-sabana.eu/

