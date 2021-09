Pourquoi les millennials sont sur une vague d’emprunts avant Dussehra, Diwali

in

Les prêts pour les biens de consommation ont augmenté grâce à une multitude d’offres de prix et de ventes étendues par les plateformes de vente au détail et de commerce électronique

Il pleut des offres et des lancements sur les places de marché en ligne avant les festivals. Et les milléniaux semblent être en train d’acheter, même si cela nécessite d’emprunter de l’argent auprès de divers prêteurs en ligne !

Les nouvelles plateformes de prêt numériques signalent une augmentation de la demande de prêts à petit prix de la part des millennials à l’approche des festivals. Par exemple, la plate-forme de prêt P2P LenDenClub a connu un doublement de la demande de prêts à petit prix et elle s’attend à une multiplication par trois de la demande au cours du prochain trimestre.

De même, un autre prêteur, CASH-e, voit également une demande refoulée de prêts avec une augmentation mensuelle de 35 à 40 % des demandes.

Les raisons

Expliquant les raisons de l’augmentation de la demande de petits prêts, Bhavin Patel, cofondateur et PDG de LenDenClub, a déclaré à FE Online : « L’augmentation de la demande peut être attribuée à divers facteurs. Les prêts pour les biens de consommation se sont multipliés grâce à une multitude d’offres de prix et de ventes étendues par les plateformes de vente au détail et de commerce électronique autour des fêtes de fin d’année. Par conséquent, beaucoup de gens empruntent comme salaire anticipé pour répondre à leurs besoins festifs. »

« Les urgences médicales imprévues étaient également une raison importante qui a dominé le classement au cours de la période août-septembre. En outre, il y a eu une augmentation de la demande de prêts à des fins spécifiques telles que les mariages, les vacances, les rénovations domiciliaires et l’achat de produits électroménagers, en particulier de téléphones portables », a-t-il ajouté.

Le PDG de CASHe, Yogi Sadana, a également déclaré que pendant la saison des festivals, les clients demandent souvent des prêts à des fins spécifiquement liées aux mariages, aux voyages, à la rénovation domiciliaire et à l’achat de produits blancs, etc.

« L’essentiel de la demande des clients concerne des achats à effectuer sur des sites e-commerce pendant les fêtes de fin d’année. Avec plus de 20 liens avec des e-commerçants à tous les niveaux, nous offrons à nos clients plus de raisons de faire leurs achats avec des options EMI conviviales. La taille moyenne des prêts oscille normalement entre 15 000 et 20 000 roupies », a déclaré Sadana.

Chez LenDenClub, Patel a déclaré que la grande majorité de la demande concerne les biens de consommation. Les millennials ont recours à des prêts de petite taille pour répondre à leurs diverses demandes d’achat. La taille moyenne des billets de notre tranche de prêt varie généralement entre Rs 12 000 et Rs 15 000.

Demande de crédit – 2020 vs 2021

« Par rapport à l’année dernière, les demandes de prêt mensuelles ont augmenté de près de 200 %. Le montant moyen du prêt est passé d’environ Rs 9 500 à Rs 12 000. Ceci est principalement attribué à l’augmentation de notre échelle commerciale qui s’est également développée à un taux de 5 à 7 fois par an. Avec un assouplissement des restrictions, une attitude plus cavalière envers les célébrations et un esprit de dépenses heureux attendu pendant cette période festive, nous anticipons une multiplication par trois de la demande dans les mois à venir », a-t-il déclaré.

« Au cours du premier mois des fêtes de fin d’année, CASHe a déjà reçu près de 45 000 demandes de prêt. Environ 35 % d’entre eux sont des prêts pour les fêtes de fin d’année. À mesure que nous nous rapprochons de Diwali, nous nous attendons à ce que les chiffres grimpent à environ 80% », a déclaré Sadana.

Au cours de la dernière saison des fêtes, CASHe a reçu environ 2 50 000 demandes de prêt. Parmi ces travaux de rénovation domiciliaire, les achats, les voyages et l’achat de biens de consommation ont contribué à environ 65% du volume total de la demande de crédit, a-t-il ajouté.

