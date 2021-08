Pourquoi les mineurs de Bitcoin et les entreprises de blockchain pourraient-ils devoir fuir les États-Unis ? ⋆ Crypto nouveaux médias

L’énorme projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars aux États-Unis a mis de sérieux obstacles aux sociétés de cryptographie opérant en Amérique. Le projet de loi implique une disposition crypto avec des taxes supplémentaires pour les paiements effectués en crypto-monnaies.

Les législateurs du Sénat américain recherchent 28 milliards de dollars de revenus supplémentaires grâce aux transactions cryptographiques. Cependant, les lois ne sont pas claires pour le moment, un large éventail de participants à l’espace cryptographique. En conséquence, cela pourrait potentiellement conduire à une crise existentielle pour les petites entreprises de cryptographie et les mineurs.

Le contributeur de Forbes, Hailey Lennon, note que les régulateurs devraient avoir une « compréhension claire » de l’industrie de la cryptographie pour proposer des « réglementations raisonnables » dans cet espace. Le document de 200 pages du projet de loi sur les infrastructures des États-Unis contient une exigence de déclaration fiscale subtilement mentionnée pour les transactions cryptographiques.

Ainsi, tout courtier ou entreprise impliqué dans le traitement des transactions cryptographiques doit les signaler à l’IRS. Le contributeur de Forbes, Lennon, ainsi que d’autres acteurs de l’industrie, soulignent les défauts potentiels du projet de loi. Elle a écrit:

“Premièrement, l’IRS n’a pas montré que l’évasion fiscale dans la crypto-monnaie est un problème majeur ou qu’une surveillance accrue améliorerait tout problème d’évasion fiscale. Plus important encore, le projet de loi jette un filet trop large et ambigu sur l’industrie qui menace de l’étrangler au moment où elle commence à mûrir ».

Bien qu’il y ait eu quelques révisions dans la langue du projet de loi, certains sénateurs sont encore confus quant à la façon dont les mineurs de crypto et les plates-formes DeFi seront impactés.

Les conséquences du projet de loi sur les infrastructures

Le projet de loi comprend une disposition intitulée « Amélioration des rapports d’informations pour les courtiers et les actifs numériques » qui peut entraîner des conséquences imprévues pour les utilisateurs de crypto et l’ensemble de l’industrie de la crypto.

En vertu de l’article 6045 (c) (1) de l’IRS, le projet de loi étend la définition de « courtier » pour inclure toute personne chargée de fournir des services impliquant le transfert d’actifs numériques. Cela a dérouté plusieurs acteurs du marché car la définition est trop large et conduit à la confusion quant à savoir qui prendre en compte.

En outre, les entités relevant de cette définition large pourraient ne pas avoir la capacité juridique de satisfaire à la nouvelle exigence. cela inclut des joueurs comme les mineurs, DeFi, les liquidateurs et les détenteurs de jetons de gouvernance.

La blockchain Association explique que si les ingénieurs en logiciels de portefeuille crypto relèvent également de la catégorie des « courtiers », ils n’ont aucun moyen de signaler les transactions car ils n’ont aucun rôle au-delà d’offrir le support logiciel.

Le sénateur principal Pat Toomey (R-PA) du comité sénatorial des banques a exprimé son soutien aux acteurs de l’industrie de la cryptographie. Il a exhorté le Congrès à ne pas adopter le nouveau rapport cryptographique dans le projet de loi sur l’infrastructure. Toomey a déclaré :

“Le Congrès ne devrait pas se précipiter avec ce régime de déclaration fiscale conçu à la hâte pour la crypto-monnaie, en particulier sans une compréhension complète des conséquences.”

