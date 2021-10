Pourquoi les missions de la NASA sur Mars seront silencieuses pendant des semaines

in

La NASA se retire du commandement de ses missions sur Mars pour les prochaines semaines.

Alors que la Terre et la planète rouge sont de part et d’autre du soleil – dans la conjonction solaire biennale de Mars – les planètes sont incapables de se « voir » l’une l’autre.

Le soleil émet un gaz chaud et ionisé à partir de sa couronne qui s’étend dans l’espace et peut obstruer les signaux radio ainsi que les commandes et les communications des ingénieurs avec les engins spatiaux.

La NASA a expliqué dans un communiqué de mardi que la plupart des missions cesseront d’envoyer des commandes à son vaisseau spatial Mars entre le samedi et le 16 octobre.

Quelques-uns prolongeront le moratoire d’un jour ou deux, bien que cette décision dépende de la distance angulaire entre Mars et le soleil dans le ciel de la Terre.

Néanmoins, les missions martiennes ne seront pas totalement inactives pendant cette période.

Le Perseverance Mars Rover – qui a atterri en février de cette année – prendra des mesures météorologiques avec ses capteurs MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer), exécutera son radar RIMFAX (Radar Imager for Mars’ Subsurface Experiment), capturera de nouveaux sons avec ses microphones et regardera pour les diables de la poussière avec ses caméras.

L’ingéniosité Mars Helicopter n’est pas prévu pour voler mais communiquera son statut au “Percy” chaque semaine.

Le Curiosity Mars Rover – qui est sur Mars depuis août 2012 – effectuera également des mesures météorologiques à l’aide de ses capteurs REMS (Rover Environmental Monitoring Station), recherchera des poussières avec ses caméras et prendra des mesures de rayonnement avec son RAD (Radiation Assessment Detector) et Capteurs DAN (Dynamic Albedo of Neutrons).

Enfin, l’atterrisseur InSight de la NASA continuera d’utiliser son sismomètre pour détecter les tremblements et les trois orbiteurs de la NASA continueront tous à relayer certaines données des missions de surface vers la Terre, ainsi qu’à rassembler leur propre science.

“Bien que nos missions sur Mars ne soient pas aussi actives ces prochaines semaines, elles nous feront quand même connaître leur état de santé”, a déclaré Roy Gladden, responsable du Mars Relay Network au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, dans un communiqué. déclaration. “Chaque mission a reçu des devoirs à faire jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau de nos nouvelles.”

La NASA a noté qu’il y aurait une pause temporaire dans les images brutes disponibles auprès de Perseverance, Curiosity et InSight.

Après le moratoire, le vaisseau spatial enverra les données restantes au Deep Space Network de la NASA : un réseau international d’antennes radio géantes géré par le JPL.

Les ingénieurs de la NASA passeront une semaine à télécharger les informations avant que les opérations standard des engins spatiaux ne puissent reprendre.