Pourquoi les Mitchells Vs. The Machines est un excellent ajout à la soirée cinéma en famille

Surtout, les Mitchells Vs. Les machines, c’est une famille qui passe du temps ensemble

La raison principale pour laquelle The Mitchells vs the Machines mérite une place dans la rotation des soirées cinéma en famille est le fait qu’il s’agit d’une histoire sur une famille passant du temps ensemble et essayant de sauver l’humanité dans le processus. Et bien que ma famille n’ait jamais eu à affronter une armée de robots et à vaincre un programme informatique capricieux tout en surmontant nos différences, nous avons passé un très bon moment à regarder les Mitchell faire cela.

Au cours de leur voyage, les Mitchell apprennent qu’il n’est pas toujours nécessaire d’être parfait, de s’entendre tout le temps ou de se comprendre totalement pour s’entendre en famille et sauver la situation. Et c’est ce que je retiens clé de The Mitchells vs the Machines et pourquoi ce n’est pas seulement l’un des meilleurs films sur Netflix, mais l’un des meilleurs films familiaux du moment.