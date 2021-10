Pourquoi les modèles classiques de gestion des risques ne fonctionnent pas

Pour montrer le sophisme du « normal », nous avons étudié le comportement de l’EURUSD entre 2010 et 2021.

Par Jamal Mecklai

Les modèles classiques de gestion des risques supposent que les paires de devises suivent (ou suivent de près) une distribution normale, où les rendements quotidiens sont répartis uniformément autour de la moyenne, qui, dans le monde « normal » est de zéro. Cela permet un calcul facile du risque – la valeur à risque (VaR) à un niveau de confiance de 95 % calcule jusqu’à 2 écarts types – qui peut ensuite être utilisé pour définir des références basées sur l’appétit pour le risque de l’utilisateur. De même, le modèle classique de tarification des options Black-Scholes suppose une distribution normale. Bien sûr, la vérité est qu’il n’y a rien de “normal”. Aucune devise ne suit une distribution normale, même de près, et les mesures de risque générées à l’aide de cette hypothèse peuvent être assez dangereuses. Cette tentative de mettre les forces économiques (en fin de compte liées à la façon dont les gens se comportent) dans une boîte pour simplifier l’analyse s’apparente à l’utilisation de la « théorie des marchés efficients » pour expliquer les phénomènes de marché, qui ont conduit à la réglementation financière au cours des dernières décennies ; peu seraient en désaccord avec le fait que l’échec de la réglementation est l’une des principales causes des multiples crises financières que le monde a connues au cours de la période. Il est particulièrement ironique, comme l’a expliqué l’économiste Mariana Mazzucato, que cette tentative des économistes de construire des modèles déterministes ait commencé il y a environ 80/90 ans, au moment même où les physiciens et autres scientifiques « dur » s’éloignaient du déterminisme.

Pour montrer l’erreur du « normal », nous avons étudié le comportement de l’EURUSD entre 2010 et 2021. L’EURUSD est de loin l’actif le plus liquide, et nous avons comparé le comportement réel du marché avec ce qui serait prédit par les hypothèses de distribution normale. Sur une base de point à point, l’euro s’est affaibli contre USD de 17,5%, avec un rendement moyen de –0,0001, ce qui est raisonnablement acceptable pour la normalité. Cependant, l’asymétrie de la distribution était de –6 %, signalant un certain écart par rapport à la « normale ». Encore une fois, le kurtosis, qui mesure la somme de la valeur des points de la distribution les plus proches des bords (« queues ») par rapport aux points au milieu de la distribution, était de 2,12, contre 3 pour une distribution normale. Cela signifie que les queues étaient plus minces que ce qui serait prédit par une distribution normale, indiquant que les mouvements extrêmes étaient moins fréquents que dans une distribution normale. En raison de ces écarts, la VaR de la distribution normale à un niveau de confiance de 95 % (calculé comme 2 X STDEV), qui correspond à 1,04 %, était nettement plus élevée que la VaR au jour le jour réalisée historiquement. (Pour trouver la VaR historique, nous avons d’abord calculé les rendements du jour au lendemain sur la période, les avons classés du plus élevé au plus bas, puis nous avons trouvé le rendement tel que le nombre d’entrées supérieur/inférieur à celui constitué de 5 % de l’échantillon total.) Cela La VaR réellement réalisée était de 0,80% pour une exposition courte en USD et de 0,82% pour une exposition longue en USD, toutes deux nettement inférieures aux 1,04% théoriquement calculés. Incidemment, le fait que les expositions longues et courtes comportaient des risques différents reflète une autre divergence par rapport à la normale.

Le dernier clou dans le cercueil de la théorie de la distribution « normale » est la façon dont le risque varie avec la teneur. Pour une distribution normale, le risque théorique jusqu’à, disons, 3 mois est simplement le risque au jour le jour multiplié par la racine carrée de la durée (disons, 63 jours de bourse). Le graphique ci-joint montre la différence entre le risque réalisé à différents ténors (défini comme le seuil de 5% de la distribution du rendement à 1 mois, rendement à 3 mois, etc.) et celui prévu par l’approche théorique – encore une fois, les variations sont substantielles et différentes pour les expositions courtes et longues.

Bien que tous ces chiffres puissent être ahurissants, ce qui est important, c’est que les implications de “mauvais” chiffres de risque peuvent être assez graves. Pour l’EURUSD, les chiffres du risque de distribution normal sur la période étaient supérieurs à ceux réalisés. Cela signifie que l’utilisation du modèle théorique surestime le risque, ce qui indique que (a) les prix des options, qui sont largement calculés à l’aide du modèle Black-Scholes, sont plus élevés qu’ils ne devraient l’être, ce qui implique que vous pouvez gagner plus d’argent en vendant plutôt qu’en achetant et (b) les exigences de capital pour les traders intra-journaliers sont plus élevées qu’elles ne devraient l’être, réduisant l’efficacité du capital jusqu’à 25 %.

Pour les entreprises, les chiffres de risque plus élevés impliquent un tampon supplémentaire de prudence, ce qui est bon en principe. Cela dit, il est important de comprendre que la gestion des risques ne consiste pas simplement à éliminer les risques ; au contraire, un programme bien conçu comporte un niveau de risque prédéterminé pour essayer d’améliorer la performance financière. L’utilisation d’un coussin de risque trop important, en particulier pour les expositions longues en USD à court terme, entraînerait, en moyenne au fil du temps, des pertes d’opportunités considérables et une réduction de l’efficacité de la gestion des risques.

Writer est le PDG de Mecklai Financial (www.mecklai.com)

