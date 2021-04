Pourquoi les moments dramatiques des Conners sont plus “ dynamiques ” sans public de studio, selon Lecy Goranson

Pour elle, les réactions du public lors de moments de sitcom hyper-dramatiques sont une entité reconnaissable en elles-mêmes. Les “oohs” prolongés, les halètements perçants, les rires inconfortables. Ces réactions ont été enracinées chez de nombreux téléspectateurs qui se souviennent très bien quand 99% de la comédie télévisée fonctionnait de cette façon, et il en va de même pour tous les acteurs tout au long de l’histoire de la sitcom. J’étais donc vraiment fasciné par le point de vue de Lecy Goranson, car j’étais très curieux de savoir comment le manque de rétroaction immédiate du public a joué sur le timing de ses performances et de celles des autres. Certes, après que son père ait déclaré que son mari décédé aurait dû mourir encore plus tôt, comme cela s’est passé lorsque Dan est devenu un peu trop direct à propos du passé de Mark et Becky, il est presque nécessaire de prendre une seconde pour que cette blessure s’enfonce vraiment.