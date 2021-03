Pourquoi les MPME recherchent toujours plus de soutien gouvernemental?

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) sont le secteur le plus touché en Inde en raison du verrouillage de la pandémie de Covid-19 et il se bat sur de nombreux fronts. Il fait face à une crise de liquidité, à des retards de paiement, à des risques de défaut élevés, à une perturbation de la chaîne d’approvisionnement et à une pénurie de main-d’œuvre, entre autres.

L’an dernier, le gouvernement a annoncé une série d’initiatives pour le secteur. Beaucoup ont travaillé comme le système de garantie de ligne de crédit d’urgence de 3 lakh crore de Rs (programme ECLGS) qui offrait une garantie de couverture complète aux banques et aux NBFC afin qu’elles puissent fournir des facilités de crédit d’urgence aux MPME et aux entreprises touchées par Covid. Dans le cadre de l’ECLGS, les banques ont sanctionné des prêts d’une valeur de 2,46 Rs lakh crore à environ 92 lakh emprunteurs.

Cependant, de nombreux secteurs, en particulier les services, ont été laissés à eux-mêmes. Les entreprises de beauté, de voyage et de tourisme, ainsi que l’industrie hôtelière ont encore du mal à se remettre sur pied et beaucoup ont fermé leurs portes.

En savoir plus: La facturation électronique de la TPS est une étape bienvenue pour les entreprises de taille moyenne, mais pourrait être un défi pour les micro et petites unités: FISME

«Compte tenu de la taille et de l’échelle du secteur, ces initiatives n’offrent pas de soutien financier au secteur des MPME, mais sont uniquement destinées à un soutien moral», a déclaré Chandrakant Salunkhe, fondateur et président de la Chambre des PME de l’Inde à Financial Express Online. Il a ajouté que selon leur enquête, seulement 45% de la main-d’œuvre est de retour à son emploi, les autres sont toujours dans leurs villages même un an après l’annonce du verrouillage – la plupart d’entre eux sont dans des secteurs tels que les infrastructures, l’immobilier et logistique. De nombreux ouvriers d’usine ne sont toujours pas revenus. Plusieurs de ces problèmes, y compris les retards dans les créances commerciales, auront un impact sur leur chiffre d’affaires qui à son tour réduira considérablement leur limite de retrait auprès des banques.

Alors que les MPME trouvent leurs marques sur le terrain, Anil Bhardwaj, Secrétaire général de la Fédération des MPME indiennes (FISME) a ​​déclaré que le changement de jeu pour le secteur serait la législation rapide et la notification du cadre de résolution de l’insolvabilité pour le secteur des MPME. Il a expliqué qu’actuellement, le Code de l’insolvabilité et de la faillite (Code IBC) est destiné aux entreprises, alors que 97% du secteur des MPME qui comprend les entreprises individuelles et les sociétés de partenariat est en dehors de son champ d’application. Par conséquent, s’ils font défaut pour quelque raison que ce soit, il n’y a absolument aucun mécanisme leur permettant de déposer une demande d’insolvabilité ou de restructurer leurs prêts.

«Alors que la RBI a des plans de restructuration pour les MPME, ils sont simples et pas efficaces pour répondre aux besoins du secteur», a-t-il déclaré. On constate que lorsqu’une MPME fait défaut, les banques sont prédisposées à reprendre leurs actifs pour liquidation afin de permettre le recouvrement des prêts. «Ce qui fonctionnerait, c’est si une distinction était faite entre les entreprises qui sont vraiment malades et celles qui ont un potentiel de redressement si un moratoire est accordé. Cela aiderait le pays à conserver ses actifs productifs, créant ainsi plus d’emplois et de revenus à l’avenir, a-t-il déclaré.

L’une des demandes de longue date du secteur est la simplification de la TPS et la réduction du taux d’imposition, ce qui est absolument nécessaire alors que le secteur se rétablit et s’adapte à la nouvelle norme. «Pour aider les MPME à se remettre de la crise de liquidité, le gouvernement peut introduire un mécanisme dans lequel une fois qu’une PME émet une facture pour ses clients, en particulier les grandes entreprises, ces dernières peuvent payer la TPS directement au gouvernement», a déclaré Salunkhe. Cela garantira que le fonds de roulement des PME ne sera pas bloqué par la TPS.

Il a également suggéré de diluer le strict respect des lois du travail jusqu’à un an pour les PME qui emploient jusqu’à 100 travailleurs pour aider à réduire les coûts de conformité.

Le dernier budget était axé sur la promotion de la fabrication nationale qui profite au secteur des MPME, mais l’augmentation du coût des intrants exerce une forte pression sur les petites et moyennes entreprises. «Il est nécessaire de s’attaquer au coût croissant des intrants sous forme d’acier, de fer, de cuivre et d’autres métaux, qui est devenu un sujet de grave préoccupation pour le secteur. Les coûts des intrants ont augmenté, ce qui a à son tour exclu de nombreux petits acteurs du marché », a déclaré Rajesh Khosla, président et chef de la direction du fabricant de bouteilles en verre AGI Glaspac.

Le gouvernement peut également justifier les taux de droits et de droits pour augmenter la contribution des MPME aux exportations. Cela peut être encouragé par la recherche et le développement par le biais d’incitations et par l’aide aux petites industries dans leurs plans de mise à niveau technologique, a suggéré Milan Thakkar, PDG de la société de fabrication de matériaux de construction Walplast.

Des investissements lourds dans les infrastructures et le développement devraient également être envisagés. «Le soutien que la Banque nationale pour le financement des infrastructures et du développement (NBFID) fournira déterminera le niveau de soutien que le secteur des MPME recevra également en termes d’équipements et d’investissements qui, indirectement, créent également de nouveaux emplois», a déclaré Thakkar.

Bien que plusieurs programmes aient été annoncés par le gouvernement, il est nécessaire d’offrir aux MPME un recueil d’incitations tenant compte de leurs préoccupations de manière globale.

