Pourquoi les musiciens laissent-ils toujours des redevances sur la table?

Des erreurs mineures et des oublis ont souvent un impact matériel sur la carrière des artistes, en particulier en ce qui concerne les redevances. Mais les créateurs peuvent rapidement remédier aux problèmes sous-jacents – et augmenter leurs revenus – lorsqu’ils disposent des bonnes informations.

Ce qui suit a été écrit en collaboration avec Code 3 Records, fier partenaire de Digital Music News.

Entre l’enregistrement de nouvelles musiques, le maintien d’une présence numérique, la direction des efforts de promotion et la représentation en direct, les artistes d’aujourd’hui ont plus d’obligations professionnelles qu’à tout autre moment de l’histoire de la musique. Par conséquent, il est difficile pour les créateurs de trouver du temps pour chaque considération de carrière – et il leur est facile de négliger certaines tâches tout en se concentrant sur d’autres questions.

Et pour de multiples raisons (la créativité inhérente associée au fait d’être un chef musicien parmi elles), ces tâches négligées impliquent souvent des sujets peu passionnants qui contribuent néanmoins à la réussite financière à long terme. Voici une liste rapide de trois erreurs simples (et courantes) qui font que de nombreux artistes passent à côté des redevances.

1. Ne pas se familiariser avec les termes et concepts de l’industrie de la musique

Ne pas se familiariser avec les termes et concepts de l’industrie de la musique est un écueil trop courant pour les créateurs modernes. Il va sans dire que la plupart considèrent que concevoir des idées de vidéoclips est plus excitant que d’apprendre les tenants et les aboutissants des organisations de droits d’exécution (PRO), mais rejoindre l’une de ces dernières est un précurseur obligatoire pour être payé pour des pièces de théâtre dans les établissements publics ainsi que sur les services de radio et de streaming.

De plus, il convient de rappeler que les artistes enregistrent de la musique (et reçoivent des redevances lorsque les maîtres de ces morceaux sont utilisés), tandis que les auteurs-compositeurs écrivent les paroles et les mélodies des morceaux, recevant un paiement pour leur utilisation (pas celle de l’enregistrement lui-même, à moins qu’ils n’apparaissent également sur ce).

S’appuyant sur ce point, les auteurs-compositeurs reçoivent des redevances mécaniques lorsque leurs œuvres sont reproduites physiquement, jouées sur des services de streaming et plus encore. Mais contrairement à la croyance commune, les sociétés d’édition de musique – et non les PRO comme BMI, SESAC et ASCAP – versent des redevances mécaniques. Alternativement, les auteurs-compositeurs auto-édités qui n’ont pas de société d’édition peuvent s’inscrire auprès d’entités telles que l’Agence Harry Fox pour percevoir la rémunération qui leur est due.

2. Oublier l’importance des métadonnées, qui a tout à voir avec le paiement des redevances

En termes concis, tendre vers les métadonnées est un must pour les artistes qui souhaitent recevoir l’intégralité des redevances qui leur sont dues. Les crédits manquants résultent souvent de métadonnées manquantes, ce qui contribue à son tour à une accumulation massive de redevances impayées. Certes, les services de streaming ont transféré 424 millions de dollars de redevances impayées au Mechanical Licensing Collective (MLC) en février, et environ 95% des collaborateurs ne sont pas crédités (et donc non rémunérés) sur au moins une œuvre.

Il est conseillé d’organiser et de compiler des métadonnées, et plusieurs plates-formes existent pour aider les artistes, les auteurs-compositeurs et autres à consolider rapidement leurs métadonnées et à être crédités pour leurs efforts.

3. Choix de ne pas consulter une agence de perception de redevances

Enfin, de nombreux créateurs choisissent de ne pas consulter une agence de perception de redevances, même si l’avantage financier de le faire est considérable. Une fois que les musiciens indépendants ont publié leur travail sur les principales plates-formes de streaming et ailleurs en utilisant un distributeur (CD Baby, DistroKid, Tunecore, etc.) et ont tapé un PRO pour collecter les paiements pour les pièces publiques, ils ont tout intérêt à se tourner vers une agence de collecte de redevances. , qui garantira la rémunération des artistes pour diverses autres pièces pour le moment.

SoundExchange, par exemple, collecte des redevances de performance pour les artistes en vedette et ceux qui possèdent les enregistrements maîtres des pistes sous-jacentes. L’Agence Harry Fox (HFA) se spécialise dans l’obtention de redevances mécaniques au nom des auteurs-compositeurs et des éditeurs eux-mêmes, tout comme Music Reports – bien que provenant de différents DSP. HFA collecte les paiements de Spotify et d’Apple Music, mais Music Reports identifie les lectures sur Amazon Music, Pandora, SoundCloud et plusieurs autres plates-formes de streaming.

Comme indiqué initialement, il est extrêmement difficile de suivre les nombreux éléments en mouvement que représentent les carrières dans l’industrie de la musique contemporaine.

Mais il n’est pas impossible de le faire, et trouver du temps pour les considérations d’aujourd’hui peut ouvrir la voie à une réussite financière renforcée du côté créatif de demain.

De plus, des ressources dignes de confiance et des professionnels dévoués sont prêts à rendre le processus aussi simple et direct que possible, afin que les créateurs puissent se concentrer sur ce qu’ils aiment tout en maximisant leur rémunération.