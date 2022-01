Pourquoi les NBFC ont besoin de l’ICAAP – The Financial Express

Les préoccupations réglementaires concernant l’évaluation du capital et la gestion des risques doivent être prises en compte



Par Arindam Bandyopadhyay

RBI, dans sa circulaire du 22 octobre 2021, a déclaré que les NBFC des couches supérieure et intermédiaire devront suivre le processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne (ICAAP). En termes de taille et de complexité des activités, certaines des plus grandes NBFC sont équivalentes à des banques privées de nouvelle génération plus petites. Il existe des préoccupations réglementaires concernant la gestion actif-passif (ALM) et le risque de crédit pour les NBFC individuelles. Les NBFC devront établir une politique et un cadre approuvés par le conseil d’administration de l’ICAAP et évaluer leurs exigences de capital existantes et futures en fonction des risques de crédit, de marché, opérationnels et autres risques résiduels. L’objectif de l’ICAAP est d’informer le conseil d’administration de l’évaluation continue des risques de l’entité, de la manière dont la direction entend atténuer ces risques et du montant de capital actuel et futur nécessaire. Les NBFC devront procéder à une évaluation interne réaliste du risque (risque de crédit, de marché, opérationnel et tous les autres risques résiduels). La politique et le cadre de l’ICAAP établis par les NBFC seront soumis à une surveillance réglementaire. L’objectif est de s’assurer que les NBFC détiennent un capital suffisant pour supporter les risques pertinents dans leur entreprise.

Les éléments clés de la politique ICAAP sont : la déclaration d’appétit pour le risque, l’analyse du profil de risque, la gestion du capital, la stratégie et les objectifs de capital, le test d’utilisation, les rapports ICAAP et l’examen indépendant. La mise en œuvre de l’ICAAP nécessite des changements stricts dans la structure de gouvernance interne et une bonne base d’informations. L’appétit pour le risque défini par le conseil d’administration doit être revu périodiquement pour tenir compte de l’évolution de la perspective commerciale de l’environnement et donc de la NBFC. Cela implique une évaluation du profil de risque actuel et souhaité qui implique le niveau de risque que la NBFC est disposée à prendre et un plan d’action pour y parvenir.

Le graphique ci-joint fait une comparaison des exigences réglementaires entre les NBFC et les banques. Il est assez clair que la gestion des risques des NBFC des couches intermédiaires et supérieures a été correctement alignée sur celle de leurs homologues des banques commerciales.

Comme le montre le graphique, l’impact de la pandémie est bien visible sur la qualité des actifs, la rentabilité et la situation du capital des NBFC. La rentabilité des NBFC a chuté au premier trimestre 2021, car les affaires ont souffert des situations de verrouillage à l’échelle nationale. Selon le rapport sur la stabilité financière de la RBI de juillet 2021, la détérioration de la qualité du crédit dans le portefeuille des MPME des NBFC a attiré l’attention des autorités réglementaires. La RBI a autorisé la restructuration des prêts temporairement dépréciés des MPME d’une taille allant jusqu’à 25 crore. Il a été renforcé par les décaissements du Programme de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS) aux catégories éligibles. La perte de revenus et de moyens de subsistance due à Covid-19 a entraîné une réduction substantielle de la demande de consommation ainsi que du comportement de dépense des ménages, ce qui a entraîné un ralentissement de la croissance du crédit.

Le régulateur est préoccupé par la taille croissante des NBFC et leur interconnexion avec d’autres segments du système financier. Dans le cadre du processus d’examen prudentiel, la RBI a désormais mis en place un cadre PCA pour les NBFC qui entrera en vigueur le 31 mars 2022. L’objectif est de permettre une intervention prudentielle à un stade précoce afin d’éviter une détérioration de sa santé financière. C’est pourquoi le contrôleur a besoin d’informations détaillées sur les profils de risque des NBFC afin qu’une intervention rapide soit possible. Il est essentiel que les principales NBFC mettent en œuvre leur ICAAP de manière dûment prescrite et en temps opportun et établissent leurs processus et méthodes d’évaluation du capital et de gestion des risques conformément aux exigences réglementaires.

