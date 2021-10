Pourquoi les NFT fractionnés sont la prochaine grande tendance

Qu’est-ce que la frénésie NFT ? Voici quelques observations astucieuses d’experts :

Les NFT ont permis une rareté numérique prouvable que personne ne pouvait violer et ont intrinsèquement donné tous les droits de propriété et de transfert aux propriétaires des NFT. La formation d’un attachement émotionnel à quoi que ce soit ne doit pas nécessairement être fondée sur la fidélité visuelle ou quoi que ce soit d’autre tangible. La valeur attachée aux jetons non fongibles va au-delà des simples images ou contenus basés sur la blockchain.

Depuis le début de l’année, l’intérêt pour le marché du NFT a considérablement augmenté. Il n’y a aucun signe de ralentissement de si tôt, étant donné les nouveaux concepts introduits dans l’espace. Les analystes ont émis l’hypothèse que les NFT généreraient plus de rendements que la crypto-monnaie à l’avenir, au premier rang des NFT fractionnés et du métaverse.

21) Les NFT sont-ils une bulle ? Absolument.

Les cryptopunks sont-ils ? Vous pariez.

Mais le bitcoin à 30 $ l’était aussi. Le temps sur le marché bat le rythme du marché. C’est toujours le cas. Et ça le sera toujours. – Pérouse (@peruggia_v) 12 mars 2021

Ces neuf derniers mois ont été spectaculaires pour le monde des arts cryptographiques. Au fur et à mesure que les gens se rendaient compte de la véritable valeur et de l’applicabilité des jetons non fongibles (NFT), le marché de ces unités de données blockchain uniques est devenu immensément populaire. Faut-il plonger pour les NFT ? Ces mesures proposées par l’acheteur pseudonyme de CryptoPunk de 7,5 millions de dollars Peruggia ont besoin d’une bonne réflexion personnelle :

Quelle est l’ampleur de la demande mondiale d’actifs rares ? Quelle est la probabilité qu’à l’avenir les actifs les plus valorisés soient numériques ? Quelle est la probabilité que les premiers NFT soient considérés comme les plus rares ?

En regardant l’espace des crypto-monnaies, je pense que l’espace NFT produira et fusionnera avec les personnes les plus riches de la planète. Vous vous demandez peut-être pourquoi, mais découvrez pourquoi pas ? La distribution des NFT est incroyablement juste et les Cryptopunks sont plus rares que Bitcoin. Une foi très minime dans l’innovation vous aiderait à conclure que les TVN seront plus valorisés à l’avenir.

20 à 30 milliards de dollars combinés aux ventes primaires

Pour mémoire, les ventes totales sur le marché secondaire du NFT ont récemment dépassé le seuil de 10 milliards de dollars et environ 20 à 30 milliards de dollars de ventes primaires combinées, selon l’analyste de recherche Messari Mason Nystrom. Ces données indiquent le niveau croissant d’intérêt et d’appétit des investisseurs pour les NFT.

La majorité des ventes ont été générées par les arts cryptographiques de type collection, en particulier Cryptopunk. Les punks existent depuis plus de quatre ans maintenant, mais ils n’ont attiré l’attention que cette année en raison de l’intérêt accru pour le marché général du NFT. Matt Hall et John Watkinson ont commencé cette collection d’images pixel art de style 24 × 24, 8 bits à titre expérimental, mais cela a rapidement ouvert la voie au marché CryptoArt.

Étonnamment, seules quelques personnes ont prêté attention à ces arts cryptographiques très recherchés lorsqu’ils ont été lancés au public en 2017. Pendant ce temps, seulement 20 à 30 Cryptopunks ont été achetés après la première semaine de lancement, même s’ils étaient moins chers que la valeur aujourd’hui. La réponse était probablement parce que beaucoup de gens en savaient moins ou se souciaient du potentiel de Cryptopunk. À l’époque, la plus grande attention sur les NFT était dirigée vers les Cryptokitties. Cependant, les choses ont changé suite à la publication de l’article de Mashable intitulé « Ce projet basé sur l’Ethereum pourrait changer notre façon de penser l’art numérique ».

Avance rapide jusqu’au présent ; la plupart du contenu Cryptopunk s’est vendu à des centaines de milliers de ventes, dont beaucoup pour plus d’un million de dollars et 10 millions de dollars juste à la suite de l’intérêt pour le marché NFT. Cette tendance est une victoire pour les investisseurs précoces qui ont acheté des personnages des 10 000 arts Cryptopunk exacts. Au vu du prix aujourd’hui, malheureusement, Cryptopunk semble inaccessible pour beaucoup, en particulier les investisseurs de détail.

Le marché du NFT continue de croître

Si vous n’avez pas réussi à mettre la main sur l’un des personnages avant la frénésie du marché NFT, vous avez malheureusement raté une énorme opportunité de profit dans Cryptopunk. Cependant, il y a des spéculations selon lesquelles Cryptopunk vaudra beaucoup plus dans les années à venir.

D’une manière générale, cependant, la floraison n’est pas terminée pour le marché des jetons non fongibles mais ne fait que commencer. Beaucoup pensent que le marché a encore beaucoup à offrir, et les NFT populaires de type collection et uniques ne sont que des éclaireurs vers plus de potentiel.

Voici quelques raisons pour lesquelles le marché du NFT continuera de croître.

Rareté: Le marché des crypto-monnaies, en particulier du Bitcoin, est également animé par le suspense de la rareté. Plus de personnes sont attirées par l’actif le plus important par la capitalisation boursière ; étant donné le fait, il n’y aura que 21 millions de BTC en existence. Ceci est également applicable à d’autres crypto-monnaies, et les NFT ne sont pas en reste. Les arts cryptographiques ne sont pas fongibles et représentent l’atout le plus rare. Compte tenu de la valeur monétaire de la peinture de la Joconde de Léonard de Vinci en tant qu’actif le plus rare, ne pensez-vous pas que les NFT exploiteront la demande croissante d’œuvres d’art rares, compte tenu de la transition mondiale vers l’ère numérique.

«Je pense que les NFT vont fonctionner. Chaque art est commercialisé et monétisé ; pourquoi l’art GIF/interactif/numérique ne le ferait pas ? Les NFT sont le seul support pour cela. Il n’y a pas d’autre moyen décentralisé d’y parvenir ; Je n’ai aucun doute que les NFT sont l’avenir de l’art numérique », a déclaré Sutan, conservateur et collectionneur espagnol de NFT.

Valeur et intérêt : Les gens continueront d’investir dans les NFT en raison de leur valeur fondamentale et de leur concept. Beaucoup de gens aiment les arts, les cartes à collectionner et autres objets de collection, bien que ces choses puissent être reproduites. Ils achètent ces articles physiques non pas parce qu’ils sont moins chers que les autres, mais parce qu’ils s’y intéressent et en apprécient la valeur. Ne voyez-vous pas la tendance s’orienter vers les NFT à l’avenir, étant donné que les NFT ont beaucoup plus de valeur à offrir ? Gérer l’authenticité et prouver la propriété des NFT de manière décentralisée est quelque chose d’impensable auparavant. Nous avons récemment publié un article détaillant l’importance des NFT et pourquoi la plupart valent autant.

Métavers : L’applicabilité des NFT dans le métaverse ouvrira des opportunités plus intrigantes parmi les utilisateurs de crypto. Metaverse est un concept relativement nouveau qui fait référence à un environnement amélioré de réalité augmentée sur Internet où les gens peuvent interagir avec des actifs numériques, y compris potentiellement des NFT leur ajoutant une utilité. Cet article a également expliqué comment les TVN s’intègrent dans un modèle de revenus dans l’espace métavers émergent, étendant leur utilité et leur valeur.

Bientôt, plus d’innovations et de projets intéressants vont monter en flèche en valeur plus que les chiffres que Cryptopunk pouvait faire auparavant. Déjà, certaines de ces nouvelles opportunités sont là. Comme toujours, cependant, ils sont négligeables dans la mesure où les gens y prêtent à peine attention jusqu’à ce que les prix montent en flèche.

Les NFT fractionnés montent en flèche

Les NFT fractionnés seront l’une des prochaines grandes tendances de l’industrie de la crypto-monnaie, en particulier le jeton B20 ou les fractions tokenisées de 20 œuvres d’art numériques créées par le populaire artiste numérique et NFT américain Beeple.

Pour fractionner les NFT, les propriétaires verrouillent le contenu principal dans un contrat intelligent. Ensuite, ils émettent deux ou plusieurs jetons qui représentent la valeur du contenu lorsqu’ils sont combinés. Ce concept aurait commencé avec le projet B.20, encore relativement nouveau sur le marché des jetons non fongibles. Ce modèle a été utilisé par PleasrDAO pour revendre le meme officiel Dogecoin NFT en jetons.

Entre autres choses, le fractionnement d’un NFT décentralise la propriété et permet une découverte et une accessibilité des prix plus importantes. Étant donné que la valeur est divisée en jetons, davantage de personnes pourront se permettre et spéculer sur le prix au lieu d’un contenu NFT coûteux de Beeple ou même de Cryptopunk.

Notamment, la perception que les NFT fractionnés divisent les arts cryptographiques n’est pas si utile et détaillée. Davantage de personnes suivront probablement ce marché si le récit peut être légèrement modifié pour signifier « altcoins par NFT ». Nous ne pouvons pas ignorer le fait que certaines personnes ne sont pas familières et insensibles à la chose crypto-art. Cependant, ils peuvent aller jusqu’au bout s’il s’agit de crypto-monnaie, ce qu’ils comprennent.

B20 est potentiellement plus gros que Cryptopunk

En 2020, le célèbre artiste numérique Beeple – anciennement connu sous le nom de Mike Winkelmann – a vendu une collection de 20 arts cryptographiques à Metapurse pour 3,2 millions de dollars. Actuellement, le plus grand fonds NFT, la société a verrouillé ces œuvres d’art dans un contrat intelligent dans le cadre du projet B.20, fractionnant les 20 contenus en jetons B20.

Dans cette section émergente du marché NFT, B.20 peut être comparé à juste titre à Cryptopunk. Alors que Cryptopunk a propulsé le mouvement de l’art cryptographique, B.20 est le projet pionnier des NFT fractionnés. Ce projet lui confère l’avantage d’être l’un des projets les plus, sinon les plus prometteurs, à réaliser dans le cadre de cette section.

Qu’y a-t-il de plus intéressant à propos du B20 ? Il détient une valeur intrinsèque tangible. Beeple est perçu comme l’artiste numérique le plus important de l’espace NFT, et les offres sur ses œuvres en parlent bien. Plus tôt en mars, Beeple a empoché près de 70 millions de dollars de la vente de son « Everydays: The First 5,000 Days », une collection de 5,000 crypto arts. À cet égard, les jetons B20 sont sur le point de connaître une augmentation significative à mesure que de plus en plus de personnes viennent découvrir ces objets de collection créés par Beeple.

Mis à part ces pistes fondamentales pour B.20, les jetons peuvent spontanément tirer parti de la frénésie NFT. De nombreux projets ont profité de la ruée sur le marché. Pour cette raison, B.20 n’est pas limité. Bien que la ruée ait déjà commencé plus tôt cette année, de nombreux analystes pensent que le pic n’est pas encore visible, augmentant encore le prix des NFT.

25 $ à 30 $ au les horizon

À en juger par la valeur marchande respective des œuvres d’art de Beeple verrouillées dans le contrat intelligent, le prix actuel des jetons B20 se négocie plus bas qu’il ne le devrait. Depuis son plus haut historique en mars de cette année, le prix a considérablement baissé. Cependant, compte tenu de tous les cas mentionnés ci-dessus sur le marché haussier, qui devrait démarrer en novembre, le prix du jeton B20 devrait récupérer le niveau de prix de 25 $ à 30 $ au printemps 2022.

Imaginez à quel point les premiers projets NFT comme Cryptopunk ont ​​pris de la valeur au milieu du flot d’intérêt sur le marché. Les NFT ne montent pas comme la bulle des dot com, et cela signifie que d’autres concepts uniques ont le potentiel de monter en flèche lorsque le marché redémarrera.

Verdict

« Je suis maintenant convaincu que les rendements des NFT peuvent être bien supérieurs à ceux de la crypto-monnaie en général et que ces rendements sont, loin d’être sans fondement et enracinés dans un simple battage médiatique et une mode pétillante, en fait extraordinairement justifiés pour un quelques investissements sélectionnés », a déclaré Ben Yu, co-fondateur de Stream Token.

Sa vision n’est pas farfelue. La plupart des marchés de l’art NFT ont déjà mis en œuvre leur code de redevance dans leurs contrats intelligents qui créent des NFT pour les créateurs. Il y a une proposition d’amélioration d’Ethereum en suspens pour créer une norme universelle sur la façon dont les redevances doivent être spécifiées dans les contrats intelligents qui font des NFT. Ces redevances existeront à perpétuité, désignées dans le code qui a engendré le NFT représentant l’œuvre d’art elle-même.

Le contrat intelligent immuable garantira que si la valeur de l’œuvre augmente à un moment donné, l’artiste ou ses héritiers obtiendront une redevance de 10 % de la valeur actuelle sur chaque vente secondaire. Les artistes sont assurés d’un revenu continu, garanti par un code qui durera éternellement sur la blockchain.

Votre objectif devrait être de spéculer sur l’adoption pour votre horizon temporel prévu. Et si vous croyez fermement en tout ce qui est engendré par la blockchain, vous feriez bien d’investir dans des NFT fractionnés comme le B20.