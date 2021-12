pourquoi les NFT ont besoin d’un système de gestion de la chaîne IP

Source : Adobe/Ascannio

Victor Zhang est directeur de Stormbird Labs, le laboratoire de tokenisation d’AlphaWallet. Victor est immergé dans le NFT depuis 4 ans, travaillant sur la tokenisation des actifs numériques et réels.

Lorsque vous achetez un token non fongible (NFT), que possédez-vous réellement ?

Cette question a beaucoup été soulevée dans l’espace NFT depuis que les actifs non consomptibles se sont étendus au grand public plus tôt cette année. Les gens étaient déconcertés par les ventes de plusieurs millions de dollars d’œuvres de Grimes et Beeple. Étant donné que n’importe qui pouvait facilement visualiser ou télécharger avec un clic droit, beaucoup ne savaient pas ce que les acheteurs de ces jetons obtenaient réellement. Puis sont venus des cas de disparition de NFT – des images tokenisées qui rapporteraient des sommes importantes, pour disparaître seulement lorsque leurs droits de stockage sur des serveurs centralisés ont expiré.

Depuis lors, de nombreuses autres images, sons et vidéos tokenisés ont été vendus pour plusieurs millions de dollars supplémentaires, et le marché du NFT continue de croître. Mais la réponse à la question reste floue : qu’est-ce que les gens possèdent après avoir acheté un NFT ? Vous achetez un fichier numérique qui contient un support ? Achètent-ils tous les droits de propriété intellectuelle (PI) ? Droits de voir ou d’afficher une image ? Le droit de posséder simplement l’objet de collection ? Ou l’achat n’est-il rien de plus que le concept abstrait de « propriété » qui est enregistré sur une blockchain ? Peut-être plus important encore, comment les créateurs de NFT peuvent-ils gérer clairement et efficacement ce qu’ils vendent ?

La propriété intellectuelle reste un sujet ambigu dans le monde des NFT

Lorsque la plupart des gens pensent à un NFT, ils peuvent penser à une image numérique, un clip vidéo ou un morceau de son. Mais si chaque NFT peut être associé à un support, le support lui-même n’est pas le NFT. En réalité, chaque token est constitué de quelques lignes de code écrites sur une chaîne de blocs. Ce code contient une série de droits conditionnels attribués au titulaire ; le plus souvent, le droit de transférer la propriété du jeton.

Sauf indication contraire, ce droit est la seule chose qu’une personne possède réellement lors de l’achat d’un TVN. Ainsi, lorsque vous voyez un NFT sur votre blockchain source, vous trouverez l’ID du jeton et les journaux de transactions. Vous trouverez également un lien dans le contrat intelligent qui pointe vers ses métadonnées, qui peuvent inclure des informations sur l’endroit où le média associé du jeton est hébergé. Cependant, ce que vous ne pouvez pas trouver, ce sont des informations indiquant si le jeton représente d’autres droits liés à son média associé. Vous ne pourrez pas non plus déterminer comment ces droits sont techniquement liés au jeton.

Punks et Phunks

Les croyances et les pratiques concernant qui possède quoi dans le monde du NFT ont tendance à être au mieux ambiguës. Cela a été démontré en juillet, lorsque le propriétaire d’un CryptoPunk de Laboratoires larvaires soumis avec succès une demande de retrait à la place de marché NFT OpenSea à via un Crypto Phunk de Lavage Laboratoires . Cette décision a semé la confusion : au départ, il n’était pas clair si le propriétaire de NFT détenait ou non les droits de propriété intellectuelle de Punk et donc s’il avait le droit d’exiger le retrait de Phunk.

Alors que l’affaire a finalement été résolue, l’incident a rouvert une importante conversation IP dans l’espace NFT. Il n’y a toujours pas de précédent clair pour savoir qui possède une IP NFT. Est-ce le créateur original ou le propriétaire actuel ? Et comment la propriété de la propriété intellectuelle change-t-elle lorsqu’un TVN est divisé ou lorsque sa propriété passe entre plusieurs mains ? Comment gérer ces droits de propriété dans le temps ?

La réalité est qu’il n’y a pas de mécanisme intrinsèque pour gérer la propriété intellectuelle dans les TVN.

Les droits de propriété intellectuelle peuvent être inclus dans la vente d’un TVN. Mais cela soulève des questions de suivi et des défis logistiques qui doivent être résolus. Les « ponts » reliant les NFT aux DPI peuvent en effet être le point de départ dont l’industrie a besoin, d’autant plus que nous travaillons collectivement pour créer une infrastructure juridique normalisée à l’échelle mondiale pour les NFT, mais ce dont vous avez besoin, c’est d’une norme pour la mise en œuvre de la propriété intellectuelle contenue. dans ces actifs.

La liquidité de la créativité

Les NFT peuvent débloquer l’avenir de l’économie des créateurs. Ils peuvent permettre aux capitaux de circuler à la vitesse de la créativité et fournir un moyen efficace pour les créateurs d’être payés pour leur travail. Mais la liquidité de cette économie créative basée sur le NFT est limitée par l’absence d’un outil efficace de gestion des droits de propriété intellectuelle, un problème qui étouffe le flux de valeur et de créativité dans l’espace. Par conséquent, il doit exister une solution de gestion des DPI qui évolue aussi rapidement et en toute sécurité que les NFT pour exploiter tout le potentiel de l’économie des jetons non fongibles.

L’univers NFT a besoin d’une plate-forme de gestion des droits de propriété que les gens peuvent utiliser pour gérer de manière flexible le flux de propriété intellectuelle vers, depuis et autour des NFT, à commencer par les droits dérivés. Une fois cette norme établie, nous pouvons utiliser des contrats intelligents pour diviser, combiner, remixer et dériver des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, un créateur pourrait utiliser des contrats intelligents pour diviser les droits commerciaux et les droits non commerciaux d’un support en deux NFT ; Ils pourraient diviser les droits de propriété intellectuelle commerciaux en plusieurs NFT, émettre des droits dérivés, regrouper différents types de droits de propriété intellectuelle, etc.

Supposons que le propriétaire d’un TVN lié à un court métrage souhaite obtenir une licence temporaire pour son œuvre en vue d’une utilisation dans une exposition. Sans moyen efficace de transférer les droits, les propriétaires de propriété intellectuelle sont obligés de suivre un processus fastidieux d’impression, de signature, de numérisation et de soumission de documents. Mais avec une couche intelligente de gestion des droits basée sur le contrat activée, la personne qui possède l’IP du film tokenisé pourrait instantanément autoriser l’utilisation de la vidéo et définir des paramètres précis pour les conditions de licence. Ils pourraient déterminer comment et quand le film pourrait être projeté, et combien d’argent devrait être versé au propriétaire de la propriété intellectuelle à chaque fois qu’il serait projeté.

Un système de gestion des droits de propriété contractuel efficace et intelligent créerait également des possibilités économiques sans précédent au-delà du secteur créatif. Les droits de propriété intellectuelle ne sont pas les seuls types de privilèges de propriété qui peuvent être mis en œuvre. Les personnes qui possèdent des biens immobiliers pourraient, par exemple, obtenir une licence d’utilisation d’une propriété pour une période déterminée par certaines personnes. Les contrats intelligents pourraient être utilisés pour octroyer des licences et gérer les droits de propriété dans l’industrie automobile, la construction, le domaine médical, etc. Les possibilités sont pratiquement illimitées.

L’espace NFT a besoin d’outils basés sur la blockchain qui permettent la gestion et la personnalisation des droits de propriété intellectuelle liés aux jetons aussi rapidement que ces jetons sont créés, achetés et vendus. Cette technologie Web 3.0 a besoin d’une solution Web 3.0 : un mécanisme de transfert de propriété IP qui circule aussi vite que les idées, un système qui évolue à la vitesse de la créativité.

