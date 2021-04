Pourquoi les NFT pourraient être fongibles après tout

Parmi les nombreuses ramifications produites en tant que sous-produit de l’expérience de crypto-monnaie en cours, les jetons non fongibles se sont avérés être l’un des plus explosifs. En quelques mois, plus d’un demi-milliard de dollars de NFT ont changé de mains, alors que des célébrités (des listes A à Z) réclamaient de profiter du dernier engouement de la crypto.

Mais au milieu de la précipitation pour sauter dans le train en marche, peu se sont arrêtés pour considérer la véracité de la terminologie appliquée aux NFT. Après tout, pourquoi arrêteriez-vous de réfléchir à la sémantique alors qu’il y a des millions de dollars à gagner en un clic?

Mais au lieu de ces millions, nous avons décidé de poser la question: les jetons non fongibles sont-ils en fait un peu fongibles après tout?

Fongibilité

Un actif ou un bien est considéré comme fongible s’il peut être échangé avec un autre du même type de valeur égale. Par conséquent, le dollar des États-Unis est fongible car n’importe quel dollar peut être échangé contre n’importe quel autre. Il en va de même pour Bitcoin (BTC).

La fongibilité constitue l’un des quatre piliers du concept d’Aristote de «bon argent» et est peut-être le plus important dans la création d’une monnaie de travail. Toutes les crypto-monnaies sont fongibles par nature.

Les actifs non fongibles sont ceux dont on ne peut pas croire qu’ils ont la même valeur en raison des variations uniques de leur composition. Par exemple, alors que les diamants pourraient être utiles dans une situation de troc, leurs infimes différences de taille, de forme et de qualité les excluent de l’évaluation d’Aristote sur l’argent bon.

NFT

Mais en ce qui concerne les NFT, les caractéristiques des devises ne sont pas pertinentes. Le fait est que chaque unité de l’actif peut être variée, unique, exclusive et rare. C’est précisément de là que provient une grande partie de la valeur perçue du NFT – sa non-fongibilité.

Sur la blockchain Ethereum, les NFT sont principalement construits sur une norme de jeton connue sous le nom d’ERC-1155. Les jetons construits à l’aide de l’ERC-1155 garantissent la non-fongibilité et, en tant que tels, seraient inutiles pour former l’épine dorsale d’une monnaie ordinaire.

Les jetons Ethereum normaux sont construits sur la norme ERC-20, qui permet l’émission de jetons identiques et fongibles à utiliser comme monnaie réelle. Pour cette raison même, l’utilité d’un jeton ERC-20 pour enregistrer tout ce qui est unique ou rare est nulle et non avenue.

Mais si…?

Mais hypothétiquement, si l’on créait 21 millions de NFT ERC-1155 – tous programmés pour être identiques les uns aux autres – et que l’on les distribuait ensuite en parachutage gratuit, une monnaie réelle ne commencerait-elle pas naturellement à se former?

Qu’est-ce qui empêcherait les jetons d’être échangés sur le marché libre, chacun ayant la même valeur que l’autre? Ce concept n’est pas une invention de Cointelegraph; Les «NFT fractionnés» sont un phénomène qui est déjà apparu et qui a rapidement suscité la colère du commissaire américain aux valeurs mobilières et aux changes, Hester Peirce.

Peirce, également appelée «Crypto Mom» pour sa position indulgente sur la réglementation des crypto-monnaies, a averti que l’utilisation de NFT fractionnés est dangereusement proche de la violation des lois sur les valeurs mobilières de la SEC. La raison même pour laquelle les NFT ne constituent pas des titres, c’est parce qu’ils sont uniques et non fongibles, a noté Peirce, qui a déclaré que les gens «devenaient très créatifs dans les types de NFT qu’ils diffusent».

Un jeu de nombres

À l’inverse, le jeton Ethereum standard ERC-20 que de nombreuses personnes auront conservé dans leur portefeuille à un moment donné est conçu pour être fongible – mais est-ce toujours le cas?

Un développeur Ethereum qui a aidé à créer le standard de jeton ERC-1155, Philippe Castonguay, a récemment posé une question à ses abonnés Twitter qui ont sondé ce problème. Nous avons établi que les jetons ERC-20 sont fongibles, mais pourraient-ils être non fongibles?

Castonguay a interrogé ses abonnés, demandant: «Un jeton ERC-20 avec un approvisionnement total permanent de 1 est-il un NFT?»

Un jeton ERC-20 avec un approvisionnement total permanent de 1 est-il un NFT? – Philippe Castonguay (@PhABCD) 6 avril 2021

Quelque 46,8% des répondants ont répondu oui, 36,4% ont répondu non et 16,7% ont refusé de spéculer.

En affinant davantage la définition, Castonguay a ensuite demandé si un jeton ERC-20 non divisible avec une réserve limitée à un était un NFT. Après tout, un jeton ERC-20 est divisible en plusieurs points décimaux (éventuellement infinis), ce qui signifie que son utilité en tant que NFT aurait disparu.

« Un jeton ERC-20 qui n’est pas divisible (0 décimale) avec une offre maximale permanente de 1 est-il un NFT? » Demanda Castonguay. Cette fois, 72,1% ont dit oui, 15,4% ont dit non et 12,5% ont refusé de répondre.

Cointelegraph a interrogé Castonguay sur l’utilisation des termes fongibilité et non-fongibilité appliqués aux jetons de crypto-monnaie. Y a-t-il vraiment autant de différence entre les deux? Parlons-nous simplement de deux façons différentes d’écorcher un chat? Il a répondu:

«En effet, la fongibilité est un spectre et le terme NFT offre une vision assez binaire de la situation!»

Un philosophe des médias sociaux a résumé la situation en faisant référence à la question séculaire qui tourmente les penseurs les plus profonds du monde depuis des millénaires. L’utilisateur Safex Vigilante a présenté l’analogie: