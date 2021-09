Pourquoi les non-fumeurs ont-ils aussi un cancer du poumon ?

09/10/2021 à 20:01 CEST

Une étude menée par des chercheurs du National Cancer Institute aux États-Unis et avec la participation d’Espagnols du groupe Biomedical Genomics de l’IRB Barcelona, ​​dirigé par Núria López-Bigas, révèle l’origine du cancer du poumon chez les non-fumeurs. Ce rapport a été publié dans Naure Genetics.

L’analyse génomique du cancer du poumon chez les non-fumeurs indique que ces tumeurs Ils apparaissent en raison de l’accumulation de mutations typiques des processus naturels de notre organisme.

“Ce que nous constatons, c’est qu’il existe différents sous-types de cancer du poumon chez les non-fumeurs avec des caractéristiques moléculaires et des processus évolutifs différents et, à l’avenir, il est possible que nous développions différents traitements basés sur ces sous-types & rdquor;, déclare María Teresa Landi, chercheuse de l’institut susmentionné, tel que rapporté par l’agence SINC.

Ainsi, avec cette recherche menée par des scientifiques des États-Unis et d’Espagne, il détermine pourquoi cette maladie apparaît chez des personnes qui n’ont jamais eu l’habitude de fumer et pourraient tracer la voie à suivre pour un bon traitement.

Le cancer du poumon, deuxième cause de décès chez les hommes

Le tabac est le principal facteur de risque, qui peut être évité, responsable de 33 % des tumeurs et de 22 % des décès par cancer, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La Société espagnole d’oncologie médicale (SEOM) rappelle que pendant la pandémie de coronavirus, les fumeurs sont plus à risque de développer une forme sévère de Covid-19 et de mourir de cette infection.

Et, est-ce que les personnes âgées des patients atteints de cancer du poumon ont des antécédents de tabagisme.

Cependant, on estime, selon cette étude, qu’entre un 10-20% des personnes qui développent ce type de tumeur n’ont jamais fumé. De plus, ils sont diagnostiqués plus fréquemment chez les femmes et à un plus jeune âge. Mais pourquoi cela arrive-t-il ?

L’une des principales causes pourrait être des facteurs environnementaux, tels que l’exposition à la fumée de tabac ou à la pollution de l’air. Cependant, malgré ces soupçons, les professionnels ne savent toujours pas pourquoi le cancer du poumon apparaît chez les personnes n’ayant jamais fumé.

Le séquençage du génome a été l’objectif principal de l’étude des chercheurs pour caractériser les changements génomiques dans les tissus tumoraux et les tissus sains correspondants dans un échantillon de 232 non-fumeurs.

Et, bien qu’il y ait des signatures mutationnelles, cela sont des processus de mutation qui se produisent dans l’ADN des cellulesChez ces patients, aucun lien avec le tabagisme n’a été trouvé, puisque les personnes analysées n’avaient jamais fumé auparavant.

Nouveaux sous-types de cancer

Compte tenu de cela, la chercheuse María Teresa Landi, explique : « Une taille d’échantillon plus importante, avec des informations détaillées sur l’exposition, pour vraiment étudier l’impact du tabagisme passif sur le développement du cancer du poumon chez les personnes n’ayant jamais fumé & rdquor ;.

Au lieu de cela, cette analyse a montré trois nouveaux sous-types de cancer chez ces types de personnes :

Piano. Avec moins de mutations, il croît très lentement et est associé à l’activation de cellules progénitrices.Mezzo-forte. Les modifications chromosomiques révèlent des mutations dans le gène du récepteur du facteur de croissance EGFR, provoquant la reproduction rapide des cellules cancéreuses. Commun chez les fumeurs et il se développe également rapidement.

Le chercheur souligne que « cette analyse montre qu’il y a une hétérogénéité ou la diversité du cancer du poumon chez les personnes n’ayant jamais fumé & rdquor ;. Des informations plus détaillées manquent encore pour détailler l’origine du cancer chez les personnes qui, bien que non fumeuses, ont inhalé de la fumée de manière passive.