Pourquoi les nouveaux investisseurs choisissent Cardano plutôt que Bitcoin, Ethereum

Le commerçant et analyste de crypto Alex Krüger a récemment expliqué pourquoi Cardano pourrait être la crypto la plus recherchée parmi les nouveaux investisseurs. Il a attribué la popularité d’ADA à « un podcast ».

Alors que les podcasts cryptographiques sont populaires, il faisait référence à celui hébergé par Charles Hoskinson.

Hoskinson est le co-fondateur et PDG d’IOHK, la société derrière Cardano, et est actif sur les plateformes de médias sociaux. Sur sa chaîne, il explique les concepts qui incluent les propositions de mise à jour de Cardano, les défis cryptographiques mondiaux ainsi que la tenue de sessions régulières d’AMA ou de « demandez-moi n’importe quoi ».

Selon Krüger, cela pourrait signifier essentiellement qu’il peut fournir des éclaircissements aux investisseurs pour la première fois sur son projet.

En ce qui concerne la mise à niveau de Cardano, la communauté a publié sa mise à jour de statut à court terme le 8 octobre. Elle a déclaré que l’équipe travaillait sur une mise à niveau de maintenance d’octobre et effectuait d’autres déploiements ERC20.

Il a également noté que pour l’amélioration de la décentralisation, il a mis à jour les dépendances du nœud Cardano ainsi que la réimplémentation du modal de confirmation de transaction.

De plus, l’équipe Cardano examine quelques réseaux de test comme Daedalus testnet v.4.3.2 et se concentre sur le débogage, entre autres mises à niveau.

Malgré la dynamique de développement, la fin du mois dernier n’était pas un bon moment pour Cardano. Depuis, le nombre moyen de grosses transactions en chaîne avait connu une forte baisse.

Le rapport hebdomadaire sur les flux de fonds de CoinShares, pour une période allant jusqu’au 1er octobre, a montré que Cardano n’avait reçu que 1,1 million de dollars d’entrées de capitaux.

Mais cela ne justifie pas nécessairement une perspective négative. Le dernier rapport de Grayscale Investments a estimé que le réseau « a démontré des tendances fondamentales positives ».

Plus à court terme, le rapport indique que les nouveaux lancements de Dapp, NFT et de jetons pourraient amener les détenteurs d’ADA à déplacer leur allocation vers ces actifs. Pendant ce temps, le réseau n’est pas exempt de menaces concurrentielles.

Le rapport mentionne qu’il existe une concurrence de « chaînes de blocs de couche 1 avec une capacité de contrats intelligents » comme Ethereum, Solana, Internet Computer Protocol, Avalanche et autres.

Alors que Cardano a récemment déployé des capacités de contrat intelligent via Alonzo, l’application de la fonction DAPP en est encore à la phase initiale. Mais il est à noter que la Fondation Cardano a récemment annoncé plusieurs partenariats stratégiques avec des noms comme COTI, Chainlink, Rival, etc. lors du Cardano Summit 2021.

Ces partenariats devraient encore augmenter l’adoption et les cas d’utilisation du réseau Cardano dans les prochains jours.

Frederik Gregaard, PDG de la Fondation Cardano avait déclaré :

«Nos nouveaux partenaires de l’écosystème couvrent une gamme de défis et d’opportunités à l’avant-garde de la société mondiale d’aujourd’hui, notamment le changement climatique, les NFT, la finance décentralisée (DeFi) et l’identité numérique, et ils joueront un rôle central pour nous aider à réaliser notre vision. «