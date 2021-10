Pourquoi les nouvelles voitures 2022 de F1 seront “plus difficiles” à conduire · .

Le remaniement drastique des règles techniques à venir pour la saison 2022 de Formule 1 vise à résoudre un problème qui sévit dans la série depuis des décennies. À savoir, la difficulté que rencontrent les conducteurs lorsqu’ils suivent de près d’autres voitures.

Les recherches approfondies de la F1 sur le problème ont produit une nouvelle philosophie pour les règles techniques de l’année prochaine. Cela était évident dans le look étonnamment différent de la voiture d’exposition présentée par le championnat au Grand Prix de Grande-Bretagne plus tôt cette année.

La carrosserie de la surface supérieure est simplifiée dans un effort pour réduire l’air turbulent généré par une voiture de tête, permettant à ceux qui suivent de suivre de plus près. Les règles obligent même les équipes à ajouter une carrosserie spécifiquement destinée à aider à résoudre ce problème : c’est pourquoi de nouvelles virures s’étendent à l’intérieur des roues avant.

De tels changements n’ont pas seulement un coût en termes de performances. Ils rendront plus difficile pour les équipes de régler le comportement de leurs voitures comme ils le souhaitent, et les rendront à leur tour plus difficiles à gérer.

Les systèmes de suspension sophistiqués seront interdits. « Même si toutes les équipes sont très créatives, nous aurons du mal à récupérer l’autorité que nous avions sur certaines caractéristiques aérodynamiques spécifiques, comme c’était le cas », a déclaré le directeur technique d’Alfa Romeo, Jan Monchaux, à ..

Une grande partie des performances aérodynamiques perdues sur les surfaces supérieures des voitures seront récupérées grâce aux «tunnels» agrandis situés en dessous. Mais d’autres changements rendront les machines 2022 plus difficiles pour les conducteurs.

Les voitures de l’année prochaine devraient à nouveau devenir beaucoup plus lourdes, passant de 752 kilogrammes à 790 (et une nouvelle augmentation est probable). Une voiture plus lourde est moins agile, plus lente à changer de direction. Pire encore, comme une grande partie de cette augmentation proviendra du passage des roues de 13 pouces à 18 pouces, le poids supplémentaire n’est donc pas suspendu, ce qui compromettra davantage la dynamique du véhicule.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des roues plus grandes signifieront plus de poids à chaque virage « Les pneus et les jantes deviennent beaucoup plus lourds », a déclaré Monchaux. « Le poids non suspendu rendra également le trajet plus compliqué. »

La capacité des équipes à utiliser leurs systèmes de suspension pour améliorer la conduite sera réduite par d’autres révisions du règlement. Ces dernières années, la F1 a interdit certains des dispositifs d’optimisation de la conduite développés par les équipes, notamment la suspension Front Rear Inter-Connected (FRIC) de Mercedes. L’année prochaine, ceux-ci seront encore plus drastiquement limités.

“Il y a de sérieux changements en termes d’amortissement”, a expliqué Monchaux. “Plus de nouvelle suspension hydraulique, donc tous les sujets liés à la conduite s’aggravent.”

Alors que le groupe motopropulseur reste inchangé, les modifications importantes apportées aux systèmes mécaniques et à l’aérodynamique des voitures produiront une machine «plus difficile» à manipuler, soupçonne Monchaux.

Analyse: le verdict d’un directeur technique sur le modèle de voiture de F1 2022Les nouvelles voitures de la saison prochaine s’écartent tellement des conceptions actuelles qu’on ne sait toujours pas exactement ce que les pilotes trouveront lorsqu’ils entreront en piste l’année prochaine, ni à quelle vitesse les équipes pourront les améliorer. Mais on s’attend de plus en plus à ce que, dès le départ, les voitures de 2022 soient plus impitoyables que leurs prédécesseurs bien raffinés.

“Je penserais, dans l’ensemble, si les voitures ont des caractéristiques spécifiques moins sous contrôle ou pas dans une fenêtre aussi grande que vous en aviez grâce à tous les winglets, planches de barge, etc., et l’ajout de la masse non suspendue etc [and other] modifications apportées aux règlements, je suppose qu’ils pourraient être plus difficiles à conduire », a conclu Monchaux.

« Surtout dans des conditions très venteuses ou dans des conditions extrêmes où le fait d’avoir moins d’outils pour gérer le sillage de vos roues, vous pourriez ne pas être en mesure de récupérer complètement les pertes que nous avons. Mais cela reste spéculatif.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison de F1 2022Parcourir tous les articles de la saison 2022 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :