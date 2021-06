Pourquoi les oiseaux meurent-ils sur les lignes électriques ?

19/06/2021 à 08:03 CEST

Pour: Alfredo García Fernández

Les lignes électriques, leurs câbles et leurs poteaux sont devenus un élément commun de l’environnement dans lequel nous vivons. Les lignes électriques traversent les montagnes et les plaines et des tours électriques apparaissent dans n’importe quel coin ou ville, modifiant le paysage.

La consommation et la production d’électricité en Espagne n’ont cessé de croître au cours des dernières décennies. Et il cessera de le faire, notamment en raison de l’arrivée de la mobilité électrique et du développement de nouvelles installations d’énergies renouvelables comme l’éolien et le photovoltaïque. Ce qui peut être une bonne nouvelle pour le mix énergétique avec l’augmentation des énergies vertes, a un fort impact sur la biodiversité, notamment sur les oiseaux. Des études récentes ont estimé queentre 11 000 et 33 000 rapaces meurent chaque année à cause des lignes électriques

. C’est la principale cause de mortalité de plusieurs espèces, dont l’aigle impérial ibérique en voie de disparition, l’aigle de Bonelli et l’outarde.

De plus, ces chiffres sont susceptibles d’être sous-estimés en raison de l’activité des charognards qui ont pris l’habitude de parcourir les lignes à la recherche d’animaux morts ou gravement blessés.

Collisions et chocs électriques

Les oiseaux souffrent deux fois des lignes électriques. D’une part, les grandes espèces telles que les grues, les cigognes ou les outardes peuvent entrer en collision avec les câbles à travers lesquels circule l’électricité, ce qui est communément appelé collision.

D’autre part, les poteaux ou supports électriques constituent une autre menace pour les espèces d’oiseaux telles que les rapaces, les corvidés ou les charognards qui utilisent ces lieux comme guetteurs ou lieux de repos. En raison de la proximité des câbles avec leur zone d’hébergement, un choc électrique se produit, une électrocution.

La décharge peut se produire de deux manières principales : en touchant deux câbles ou en touchant un câble et la tourelle électrique qui est mise à la terre. Dans les deux cas, une différence de potentiel est provoquée et, par conséquent, l’électricité traverse le corps de l’oiseau.

Paradoxalement, lorsque des pigeons, des étourneaux ou d’autres oiseaux se reposent sur le fil et ne touchent rien qui génère une différence de potentiel, il n’y a pas de décharge. Dans ce cas, l’électricité « préfère & rdquor; passer par le supraconducteur (le câble électrique) sans traverser le corps de l’oiseau. Comme nous l’avons déjà dit, ce n’est que lorsque deux éléments avec des tensions différentes sont joints que les forces ont tendance à s’égaliser en traversant tout élément qui est minimalement conducteur.De toute évidence, les oiseaux de taille moyenne et grande sont les plus vulnérables aux perches.

, car ils peuvent atteindre différentes parties du support lors de l’ouverture de leurs ailes pour prendre leur envol ou lors de l’atterrissage.

Tout cela signifie que les lignes électriques sont probablement la cause la plus élevée de mortalité pour de nombreuses espèces d’oiseaux et un puits qui, chaque année, enlève tout espoir de rétablissement à de nombreuses espèces menacées.

Qui est responsable de ces décès ? Selon la loi sur la responsabilité environnementale (loi 26/2007), le générateur d’une activité économiqueVous êtes tenu d’éviter que cela ne cause des dommages à l’environnement au moyen de mesures correctives

. Si celui-ci n’est pas respecté, des sanctions seront appliquées à travers le principe dit « pollueur-payeur »

Cette loi a commencé à être appliquée grâce à la pression des services juridiques de certaines communautés autonomes qui ont vu, année après année, les populations de nombreux oiseaux décliner à cause des lignes électriques.

Le Parquet environnemental et la Plateforme SOS Tendidos Eléctricos ont également été les promoteurs de cette loi. Ce dernier consistant en un groupe de pression sur cette question composé de neuf entités de conservation.

Comment peut-on les éviter ?

La solution la plus simple serait de supprimer les lignes électriques et de les rendre souterraines, comme c’est le cas dans les villes. Mais sa viabilité est faible. Par conséquent, pour éviter l’électrocution, Il est nécessaire d’éliminer tous ces éléments en tension au-dessus de la zone de l’auberge

et « gaine & rdquor; avec un matériau isolant les zones proches des supports électriques.

En cas de collision, ce qui est recherché est de rendre les câbles visibles pour empêcher les oiseaux de se heurter. Cela se fait avec des balises, qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Actuellement, toutes ces solutions au problème sont agréées et réglementées par des réglementations expresses

pour cela, évitant ainsi des assemblages défectueux ou avec du matériel de mauvaise qualité. Mais aussi, en raison d’une éventuelle détérioration, ils doivent être contrôlés tous les trois ans pour voir s’ils sont en parfait état.

Les propriétaires des lignes électriques (entreprises et particuliers) savent actuellement qu’ils sont responsables de la mortalité qui se produit sur leurs lignes. Cela devrait les inciter à prendre des initiatives fermes pour mettre fin à un problème majeur en termes de conservation de la biodiversité.

* Alfredo García est professeur de biologie et de conservation. Université Rey Juan Carlos

